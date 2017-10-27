



Bundespraesident.de / Jesco Denzel Немецкий президент отдал дань уважения Неизвестному солдату

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Москву, где встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ряд немецких изданий указали, что визит носил рабочий характер, в их интерпретации — «самый низкий». Помимо того, Штайнмайер относится к Социал-демократической партии, которая по итогам выборов в бундестаг отказалась участвовать в переговорах по вхождению в правящую коалицию. Не сформировано и новое правительство. Поэтому можно допустить, что в России президент Германии скорее уточнял различные нюансы будущего немецко-российских отношений, зондировал почву. Как он заявил по итогам переговоров с Путиным, «я приехал сюда и воспользовался этой встречей, чтобы провести очень подробную беседу о состоянии взаимоотношений между нашими государствами. Думаю, мы едины во мнении, что настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас».

Kremlin.ru Заявления для прессы по итогам переговоров Владимира Путина с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером

Но даже такой формат в контексте диалога Берлина и Москвы взволновал польских политиков. Как заявил, комментируя визит Штайнмайера, сенатор от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ян Мария Яцковский, «сотрудничество Берлина и Москвы всегда осуществляется за счет Польши», поскольку Россия и Германия рассматривают Центральную Европу как зону своего влияния, и в этом отношении мало что изменилось на протяжении многих лет. «Примером может служить хотя бы трубопровод «Северный поток», — сказал Яцковский. — А теперь проект «Северный поток — 2». Мы, к сожалению, имеем дело с политическим действием, которое заключается в том, что немцы обращаются с Евросоюзом только и исключительно в том аспекте, который служит реализации их интересов, и подобным образом рассматривают отношения ЕС — Россия. Эти две страны будут друг с другом тесно сотрудничать, и это сотрудничество будет укрепляться».

Накануне поездки в Москву немецкий президент, по утверждению варшавской газеты Rzeczpospolita, «позвонил президенту Польши Анджею Дуде, чтобы спросить, какие проблемы, по мнению польских властей, должны быть затронуты во время его переговоров с Владимиром Путиным. Франк-Вальтер Штайнмайер также обещал, что после возвращения из Москвы он еще раз позвонит в Варшаву, чтобы отчитаться о своей поездке. А это сигнал, что Германия хочет оставаться в близком контакте с польскими партнерами, особенно по тем вопросам, которые касаются интересов обоих народов». По словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, «Дуда попросил Франка-Вальтера Штайнмайера, чтобы он узнал, как Владимир Путин представляет себе возможную миротворческую миссию ООН на Донбассе», и прояснил вопрос с возвращением обломков самолета Ту-154М.

Abcnyheter.no Миротворческие силы ООН

Издание считает, что визит президента Германии в Россию может оказаться более важным для германско-польских отношений, чем для германско-российских. В этом смысле важно понимание: Берлин будет обсуждать с Москвой польские проблемы или проблему Польши? Немецкие издания в публикациях, посвященных отношениям между Россией и Германии в свете поездки Штайнмайера, акцентируют внимание на украинском вопросе и статусе Крыма. При этом до сих пор не было заметно, чтобы Берлин на украинском направлении как-то отстаивал или хотя бы учитывал интересы Варшавы. Совпадения в немецком и польском взгляде есть, но это ситуативный момент, поскольку среди политиков Германии хватает тех, кто предлагает перешагнуть препятствие, оставив его позади за спиной. Среди их коллег в Польше таковых встретить сложно, хотя в последнее время и начинают звучать осторожные намеки на важность «разморозки» политического диалога между Варшавой и Москвой.

Выступая на страницах проправительственного портала wPolityce. pl, легендарный польский диссидент Корнель Моравецкий, отец главы экономического блока, вице-премьера Матеуша Моравецкого, подверг критике внешнюю политику «Права и Справедливости». Как подчеркнул Моравецкий-старший, «я считаю, что это политика, которая — говоря кратко — вредна для Польши в стратегическом смысле. Если речь идет о восточной политике, то она вредна и для Польши, и для всего региона. Так быть не должно. Мы должны предпринять усилия, чтобы это преодолеть. Не может быть так, что наше правительство, наши СМИ, наши элиты ориентируют поляков против русских. И наоборот. Российские правительство, СМИ и элиты настроили русских против поляков. Эта ситуация скандальная. Нет никакой попытки, усилия. Только настрой на США, роль которых значительная, но мы не знаем до конца их намерений. Боюсь, что такая политика не годится».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Однако чтобы изменить доминирующие тенденции, требуется в первую очередь понять, какого мы духа. Президент Германии в Москве выступил на церемонии по случаю возвращения кафедрального собора святых Петра и Павла Евангелическо-Лютеранской церкви России. В частности, он сказал:

«Другие государства граничат с горами, морями, реками. И только Россия граничит с Богом». Так поведал нам Райнер-Мария Рильке о своих поездках по этой стране. Эта фраза говорит нам многое об особенном взгляде Рильке на Россию… И в то же время взгляд Рильке говорит нам многое о нас самих и об особых отношениях, которые связывают нас, немцев и русских, друг с другом на протяжении тысячелетней истории — возможно, и о поисках Бога, близости к нему, о значимости этих поисков и о той ценности, которую они имеют для нас… Православные и лютеране, русские и немцы на протяжении изменчивой истории, связывающей их, то отдалялись друг от друга, то сближались. А зачастую, осмелюсь утверждать, мы и сами толком не понимали, что больше характерно для наших отношений — близость или отдаление».

А какого духа Польша, кем она хочет быть — оставаться занозой между Москвой и Берлином или полноценным участником трио? Думайте, поляки, думайте.