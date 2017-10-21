Вопрос мусорной концессии в Новосибирске приобретает всё больше оттенков. Тут и противостояние вокруг строительства мусоросортировочных комплексов с полигонами в выбранных местах, и противостояние одних против других, и отработка протестных акций, и даже борьба за первенство на предстоящих выборах регионального оператора. Теперь в эту палитру добавилась ещё одна краска — протест против главы региона Андрея Травникова, который не так давно заявил о возможном расторжении концессионного соглашения.

Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против мусорной концессии в Новосибирске 21 октября

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Именно так расценили многие действия министра экономического развития области Ольги Молчановой, которая на очередном заседании экспертной подгруппы, сформированной при рабочей группе по реализации данного концессионного соглашения, 26 октября, оценила решение Травникова как «комментарий» и подтвердила необходимость продолжения обсуждения «мусорной концессии». Хотя ранее, когда редакция ИА REGNUM обратилась с запросом о состоянии концессионного соглашения в правительство Новосибирской области, там попросили не торопиться, потому как после заявления главы региона обстоятельства, скорее всего, могут коренным образом измениться.

«Как тогда нужно понимать действия правительства? Уважаемые, вы что там реализовываете-то? Что вообще происходит? Это саботаж? Демонстрация, что первое лицо области ничего не решает, а рулить продолжает команда, которая это соглашение согласовывала и подписывала? Всё это похоже на диверсию. Уже совсем реально просматриваемый паралич власти в регионе — это очень плохо. Как бы кто к этой власти не относился. А врио губернатора можно только пожелать удачи. Ситуация у него действительно сложная»,— написал на своей странице в Facebook депутат горсовета Александр Бурмистров.

Противники мусорной концессии, в числе которых депутаты Горсовета Александр Бурмистров и Наталья Пинус, а также депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко, покинули заседание и попросили их убрать из состава всех рабочих групп.

Сама Молчанова расценила данные действия депутатов как «нежелание выступать в диалоге». Об этом она заявила общественнику Тимуру Ханову на камеру уже после заседания.

«Это был комментарий Травникова по поводу концессионного соглашения, заключенного министерством ЖКХ в 2016 году», — высказала она своё понимание слов Травникова. — Он предложил расторгнуть. Это решение врио губернатора Новосибирской области, и он как высшее должностное лицо вправе рекомендовать министерству ЖКХ расторгнуть это соглашение».

Молчанова также отметила что заседание было посвящено рассмотрению альтернативных проектов, так как на предыдущем заседании она предложила всем желающим представить альтернативные проекты в министерство экономического развития, если таковые имеются. Она подчеркнула, что речь шла не о прежнем договоре, а о новых вариантах.

Полное мусорное ведро

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин считает, что дискуссия вокруг «мусорной концессии» уже более месяца напоминает позиционную войну.

«Обе стороны (облправительство и коалиция, состоящая из ряда общественников, гражданских активистов и нескольких местных депутатов) обозначили свои позиции и отказываться от них не намерены. Первые выступают за возможное переформатирование нынешней концессии, вторые — за решительный отказ от неё. И это противостояние не смягчил цикл обсуждений, проведённых по инициативе прежнего губернатора. Один из важных акторов — Законодательное собрание Новосибирской области — до сих пор еще не определил свою позицию, и могу предположить, будет в основном ориентироваться на позицию врио губернатора Андрея Травникова, несмотря на то, что фракция КПРФ поддерживает позицию коалиции. Травников же по понятным причинам не спешит определять свою позицию, анализирует ситуацию (в том числе возможные последствия в случае расторжения концессии), делая в тоже время некие успокоительные краткие заявления, которые общественники нарочито (или искренне?) истолковывают как поддержку своей позиции. Могу предположить, что такое поведение врио губернатора вызвано в том числе и тем, что у концессионера есть свое лобби в федеральных структурах, и это необходимо учитывать в своих действиях», — отметил ИА REGNUM Пучкин.

По мнению эксперта, в этой случае общественники решили обострить ситуацию, тем более, что после субботнего митинга, оказавшегося малочисленным, они лишились этого сильного (как показала антитарифная кампания) рычага воздействия на власть.

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«Их демарш никакого серьёзного влияния на позицию врио губернатора не окажет, поскольку пока он не озвучил своих установок для подчинённых, они (включая и Ольгу Молчанову) работают по алгоритму, заданному Владимиром Городецким. Подобные действия общественников могут принести и обратный эффект (в том числе вызвать отторжение у большинства региональных законодателей из ЕР), ибо местные элиты не привыкли к подобным способам разрешения спорных вопросов. Публичные попытки создать на пустом месте некие противоречия между врио и командой, доставшейся ему в наследство от Городецкого, исходя из нравов политического класса, обречены на неудачу. Невольным бенефициаром от всего этого могут стать некоторые потенциальные кандидаты на пост новосибирского губернатора, поскольку в канун старта президентской кампании любая общественно-политическая нестабильность (даже созданная искусственно) ослабляет позиции врио губернатора, толкает его на поспешные действия и мешает ему без потрясений пройти этап транзита власти», — подмечает Пучкин.

Отметим, что сегодняшнее так называемое «мусорное противостояние» уж очень напоминает протесты против повышения тарифов на услуги ЖКХ, которые припоминают многие эксперты, в том числе и Дмитрий Пучкин.

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Практически те же главные лица на стороне противников и те же, за малым исключением — на стороне тех, кто продвигает концессию. Однако есть и существенное отличие — тарифный вопрос касался всех жителей Новосибирской области, которым было совершенно не важно, за кем идти, чтобы отстоять своё право на минимальный платёж по услугам ЖКХ. Оттого и численность выходящих на митинги и акции протеста не уменьшалась, несмотря ни на какие обстоятельства.

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Мусорная концессия тоже затрагивает значительный круг людей. Если отбросить личные интересы некоторых действующих лиц, которые могут быть, и акцентировать внимание на требованиях противников соглашения, то через увеличение тарифов на вывоз мусора; перетекание доходов новосибирцев «в карман бизнеса на 40 лет вперёд»; падение самолётов из-за большого числа птиц над полигонами; загрязнения реки Издревой и прочего «эффект» ощутят все жители Новосибирской области.

AndreyIGOSHEV Мусоровоз на шасси КАМАЗ

Так почему же такой низкий уровень заинтересованности со стороны рядовых новосибирцев (в сравнении с той же самой «тарифной компанией»)? Возможно, что всё дело в подаче. Сегодня многие понимают, что региону нужны эти мусоросортировочные комплексы и современные полигоны, которые должны быть встроены в логистику в соответствии с территориальной схемой по обращению с ТКО.

Другой вопрос, что место расположения должно быть другим. Об этом говорят и экологи, и представители Росавиации.

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Но значительная часть сегодняшних противников мусорной концессии не остановилась на отстаивании переноса МСК, решив идти до конца — до полного расторжения концессионного соглашения. Сил предала и отставка губернатора Владимира Городецкого, в уходе которого некоторые усмотрели и «заслугу» мусорной концессии.

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Ещё один толчок к дальнейшим действиям — заявление врио губернатора области Андрея Травникова о возможном, подчеркнём, возможном расторжении концессии.

«Вполне возможно, что её придётся или отменять, или как-то переформатировать. Потому что кроме вопросов, которые есть у депутатов, которые есть у жителей, помимо вопросов экономического характера, финансовых условий этого соглашения, есть и достаточно существенное законодательное ограничение. Как выяснилось, один из земельных участков, который выделили под строительство полигона, он попадёт в ограничительную зону аэродрома и, как мне докладывают мои коллеги, этот вопрос будет достаточно сложно решить. По крайней мере, это будет существенным препятствием для реализации проекта», — говорил ранее Травников.

А вот выход региона из концессионного соглашения обернётся значительной компенсацией понесённых концессионером убытков, в том числе потерянной выгоды в течение трех лет (упущенная выгода), «но не более 300 миллионов рублей». И потому, разумнее было бы сегодня говорить о переносе места размещения объектов. Претензии по данному моменту выглядят разумными и убедительными.

И как стало известно ИА REGNUM, изменения по «мусорной концессии», возможно, станут известны уже после 1 ноября.

Напомним, что соглашение между правительством Новосибирской области и компанией «Экология-Новосибирск» было заключено в июне 2016 года. В рамках договора концессионер должен был построить два мусоросортировочных комплекса с полигонами в с. Раздольном и Верх-Туле. Объём инвестиций в проект — 6,5 млрд рублей, срок действия — 40 лет. Гарантированный доход концессионера 121 миллиард рублей.