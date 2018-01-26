Одной из самых интересных для изучения и значимых для граждан является сфера преступности. Постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов собрал 10 фактов о преступности в Казахстане, которые характеризуют основные ее особенности (все данные основаны на статистике Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры за 2016 год):

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Казахстана

1. В 2016 году в Казахстане было зарегистрировано 361 689 преступлений. Последние четыре года их количество находится в диапазоне от 340 до 386 тысяч в год. По всей видимости, это и есть реальный уровень преступности в стране. Однако еще в 2008—2009 годах регистрировалось немногим более 120 тысяч преступлений. Их число стало расти после годичной работы Генеральной прокуратуры по принуждению МВД к регистрации всех криминальных инцидентов. Неизвестно, 120 тысяч преступлений в год — это лень и безалаберность МВД или более низкий уровень преступности?

Количество зарегистрированных преступлений в Казахстане

2. Несмотря на политику «нулевой терпимости», которая действует уже несколько лет, преступления небольшой тяжести занимают всего 13,2%. Возможно, потому что часть преступлений небольшой тяжести ушли в категорию «уголовные проступки», которых фиксируется 10,37%. Больше всего фиксируется преступлений средней тяжести — 68,12%. А меньше всего тяжких и особо тяжких преступлений — 7,77% и 0,54% соответственно.

3. Самые распространенные преступления в Казахстане — это кражи (215 572), мошенничество (30 358), мелкое хищение (14 386) и хулиганство (13 835).

4. Правонарушений, вызвавших смерть потерпевшего, было зафиксировано 2244. Из них 592 смерти — это убийства, 753 — смерти в результате нарушения правил дорожного движения, 381 смерть — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 186 смертей — доведение до самоубийства. То есть вероятность погибнуть случайно, став жертвой ДТП в стране в два раза выше, чем вероятность погибнуть от рук хладнокровного убийцы.

5. Потерпевших около 250 тысяч, при этом по половому признаку они делятся пополам — 125 тысяч мужчин и 125 тысяч женщин. Однако из 118 тысяч преступников женщин всего 16 тысяч или 13,5%, то есть женщины в несколько раз законопослушней.

6. Общий установленный ущерб от преступлений составляет 382,5 миллиарда тенге (74,8 миллиарда рублей). Наибольший ущерб причинен государству — 292 миллиарда тенге (57,1 миллиарда рублей), и по 45 миллиардов (8,8 миллиарда рублей) — юридическим и физическим лицам.

7. Самые разорительные преступления — это лжепредпринимательство с ущербом в 144 миллиарда тенге (28,2 миллиарда рублей), уклонение от налогов с ущербом в 59 миллиардов тенге (11,55 миллиарда рублей) и мошенничество с 44 миллиардами тенге (8,6 миллиарда рублей).

8. Из 118 тысяч человек, совершивших преступления, 98 тысяч лиц были безработными — то есть занятость напрямую влияет на преступность. Интересно также, сколько правонарушителей среди лиц, облеченных властью и полномочиями: в 2016 году правонарушения совершили 604 сотрудника МВД, 57 сотрудников КНБ, три прокурора, 51 сотрудник службы экономических расследований Комитета государственных доходов, 10 таможенников, трое депутатов, 30 акимов, 14 судебных исполнителей, 17 налоговиков и 199 военнослужащих.

9. Из зарегистрированных 361 689 правонарушений дошло до суда 68 164 дел или 18,8%. По остальным 81,2% правонарушений дела были прекращены по разным обстоятельствам, из которых 58,5% — это невозможность найти виновного.

10. Из 117 743 лиц, совершивших преступления, иностранцы составили всего 3066 человек (2844 человек из СНГ и 222 лица из дальнего зарубежья). Импортозамещение в действии: 97,4% преступников имеют местное, казахстанское происхождение.

Читайте также: Самоубийства в Казахстане: тюрьма страшнее смерти?

Восемь интересных фактов о работе судов в Казахстане