Презрение президента США Дональда Трампа к неприкосновенности департамента юстиции уже не может удивить измученную публику. Тем не менее она была шокирована, когда узнала о том, что Трамп нарушил традицию и лично провёл собеседование с двумя кандидатами на должности федеральных прокуроров, которые в будущем теоретически могли бы быть привлечены к расследованию той или иной деятельности президента, пишет редакция издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

СМИ сообщили, что Трамп встретился с Джеффри Берманом и Эдом МакНалли, чьи кандидатуры рассматриваются на должности федеральных прокуроров Южного и Восточного округов Нью-Йорка соответственно. Это не первый случай, когда Трамп проводит собеседование с кандидатом на пост прокурора. В марте 2017 года он встретился с Джесси Лю, которая в дальнейшем была назначена на пост прокурора в округе Колумбия.

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В Белом доме и министерстве юстиции утверждают, что президент США не выходит за рамки своих полномочий, поскольку он имеет конституционное право назначать федеральных прокуроров. Но смысл заключается в том, что даже если действия Трампа не противоречат закону, это не значит, что они являются приемлемыми.

По словам бывшего представителя министерства юстиции Мэтью Миллера, занимавшего свой пост при бывшем президенте США Бараке Обаме, Обама никогда не проводил собеседования с кандидатами на должность федеральных прокуроров. Предыдущие президенты сохраняли дистанцию по отношению к кандидатам, подобным образом поступали и федеральные прокуроры, чтобы министерство юстиции могло осуществлять свою деятельность по соблюдению закона без политического вмешательства. Именно этот принцип нарушил текущий президент США, подтолкнув ФБР и министерство юстиции отказаться от разбирательств, которые его не устраивали.

Scott Robinson Правосудие

Со стороны президента любое собеседование с кандидатом на должность федерального прокурора означало бы выход за рамки дозволенного. Тем более в том случае, когда будущие федеральные прокуроры могли бы быть привечены к расследованию определённой деятельности президента. Специальный прокурор Роберт Мюллер уже расследует причастность Трампа к возможному препятствованию правосудию. Учитывая тот факт, что в настоящий момент правоохранительные органы подозревают бывшего консультанта Трампа Пола Манафорта в отмывании денег, препятствование правосудию уже не кажется таким абстрактным понятием.

Судебный комитет Сената одобрил кандидатуру Джесси Лю на пост прокурора округа Колумбия только после того, как она заверила членов Сената, что Трамп не пытался заручиться её лояльностью и не стремился обсудить любые текущие или будущие расследования. Аналогичная процедура может случиться с Берманом и МакНалли. Но тот факт, что президент провёл с ними собеседование, является достаточно тревожным. Непрекращающиеся злоупотребления со стороны Трампа говорят о том, что со стороны Конгресса необходимы более решительные действия.

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Демократам и республиканцам, входящим в состав судебного комитета, необходимо отказаться от утверждения кандидатов, с которыми беседовал Трамп. С этим предложением выступил сенатор демократ Ричард Блументал. Данное предложение не указывает на то, что кандидатуры Бермана и МакНалли не подходят. Дело заключается в том, что судебный комитет должен ясно дать понять Белому дому, что поведение мистера Трампа выходит за рамки допустимого, независимо от того, чьи кандидатуры он выдвигает на должности федеральных прокуроров. Угроза беспристрастному отправлению правосудия не может остаться без ответа.