Бюджет Югры-2018: для президента или для народа?
Осень — пора планирования бюджетов. В Югре уже готов проект закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Анализируя цифры основного документа региона, сразу бросается в глаза: при оптимистичном исполнении бюджета 2017 года план на 2018 год полон пессимизма. Однако, рассматривая проект закона постатейно, невозможно не порадоваться за югорчан.
Отметим, что после резни в Сургуте, когда молодой безработный выходец из Дагестана ранил восемь человек, в бюджете ХМАО появились новые отдельные строки «Миграционная политика» и «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности». На эти цели Югра готова потратить в 2018 году 134 млн рублей. И еще одна особенность свежего югорского бюджета-2018 в том, что при запланированном серьезном дефиците резко увеличиваются ассигнования на культуру, здравоохранение и образование. Иначе, как аттракционом невиданной щедрости при весьма печальном социально-экономическом прогнозе ХМАО на ближайшие три года проект бюджета и не назовешь. Но когда вспоминаешь, что до выборов президента России осталось меньше полугодия, всё встает на свои места.
Бюджет: пессимизм при профиците
На сегодняшний день бюджет ХМАО исполняется с профицитом в 46 млрд рублей. По данным на 1 октября 2017 года, доходы автономного округа составляют 183,5 млрд рублей, расходы — 137 млрд рублей, госдолг — 17,4 млрд рублей, из которых 15,1 млрд в ценных бумагах ХМАО и кредитов на 2,3 млрд рублей. И это при планируемых доходах за год в 178 млрд рублей, расходах 195,5 млрд рублей, дефиците в 17,4 млрд рублей, долге в 34,9 млрд рублей.
Такое впечатление, что ХМАО, как бурый мишка, копит жирок на зиму, когда есть возможность одним махом расстаться с долгами или ликвидировать трухлявые вагон-городки. Но хозяин — барин: бюджет ХМАО на 2018 год крайне пессимистичен. Предлагается утвердить общий объем доходов 176,9 млрд рублей, расходов — 199,6 млрд рублей, дефицит — 22,6 млрд рублей, предельный объем государственного внутреннего долга ХМАО — 60,5 млрд рублей.
Тогда как в прошлогоднем трехлетнем прогнозе в 2018 году предполагались доходы 179,3 млрд рублей, расходы 187,9 млрд рублей, дефицит — 8,6 млрд рублей, предельный объем государственного внутреннего долга автономного округа — 35,1 млрд рублей.
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Как видим, прогноз годом ранее был гораздо лучше. На 2018 год предполагаемые дефицит и внутренний долг прогнозировались в два раза меньше. И стоит ли говорить, что на предстоящий трёхлетний плановый период бюджет сверстан с традиционным дефицитом.
Зарплата: дума важней губернатора
На что собирается Югра потратить, также расписано построчно. Чиновники будут жить по-разному. Если у губернатора зарплата повысится, то оклады замов серьезно подрежут.
Сразу оговоримся, пополнения рядов госслужащих в правительстве Югры не предвидится. Также не рекомендуется плодить чиновников и муниципалитетам, что отмечено в пояснительной записке бюджета-2018 года.
Начнем с главного должностного лица Югры, губернатора Натальи Комаровой. На ее зарплату планируется потратить в 2018 году 4,8 млн рублей. Глава региона обойдется югорскому бюджету, как видим, в 400 тысяч рублей в месяц. Отметим, что в 2017 году на зарплату губернатора запланировано 4,7 млн рублей, всего 390 тысяч рублей в месяц. Округлят.
На зарплату 11 заместителей губернатора ХМАО запланировано 42,7 млн рублей. Доход каждого зама получится 3,8 млн рублей в год, и составит 316 тысяч рублей в месяц, если разделить по-братски. Но явно первые замы получают больше второстепенных. Вторым людям после губернатора не позавидуешь: их доходы упадут довольно резко, на 16,6 млн — в 2017 году им было дано 59,3 млн рублей.
На функционирование органов власти расходы также сократятся. Если в 2017 году планировалось на них затратить 456,9 млн рублей, то на будущий год — 429,5 млн рублей.
Согласно данным Росстата, число чиновников в регионе планомерно сокращается. Если в 2015 году в ХМАО их было 26 тыс. 783, то в конце 2016 года — 26 тыс. 344. Заработная плата у региональных служащих сократилась на 5% в 2016 году и составила 95,4 тысячи рублей. В будущем их ждет либо сокращение, либо произойдет урезание зарплат. Так как в 2017 году на данные нужды было запланировано 342 млн рублей, а на будущий год — 322 миллиона.
Неизменными останутся лишь доходы председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова. В бюджетах 2017 и 2018 запланирована зарплата спикера в 10,5 млн рублей в год — это 875 тысяч рублей в месяц. Практически как зарплата членов избирательной комиссии в целом, которым скопом выделено на содержание 10,9 млн рублей в год.
Повысится зарплата освобожденных депутатов югорской думы. В этом году на данные цели запланированы 55,7 млн рублей, а на 2018 год уже — 60,6 млн рублей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в думе ХМАО, число депутатов, осуществляющих деятельность на постоянной основе в региональном парламенте, плавающее: 16—17, хотя имеют право 18. Получается, либо в думе добавятся депутаты на окладе, либо вместо 260 тысяч рублей они будут в 2018 году получать 290 тысяч.
Повысится, согласно проекту бюджета ХМАО на 2018 год, и зарплата у председателя Счетной палаты ХМАО — с 6,4 млн рублей в год в 2017-м до 6,7 млн в 2018 году.
Что касается иных бюджетных расходов, то их увеличение и сокращение наглядно продемонстрировано в таблице:
Наименование
Сумма на 2017 год
бюджет
(тыс. руб)
Сумма на 2018 год
Проект
(тыс. руб)
4704,1
4 874,3
400 930,3
429 524,9
335 341
351 447,6
100 165,8
108 745,6
608 000
608 000
121 025,2
133 169,
47 277,1
47 398,9
2 880 926,3
2 798 256,2
379 814,3
424 341,9
1 925 030,5
2 037 754,9
957 467,1
887 505,4
251 158,5
275 655,6
1 713 099,3
1 626 325,1
8662,3
8 643
1 165 521,1
1 452 141,4
1 391 392,7
1 248 671,1
12 101 669,0
12 015 770,1
1 221 742,7
1 532 501,6
10 100 964,5
8 821 851,6
626 125,8
651 820,6
55 999 436,9
59 849 845,1
15 115 689,1
240 168,2
29 982 974,5
6 469 084,1
161 273,8
749 416,3
5 208 553,9
5 039 683,5
2 537 343,5
2 787 028
865 433,4
820 532
79 505,2
216 300,3
1 576 157,4
3 331 981,6
31 637 587,3
35 696 696,3
7 594 218,8
11 041 101,3
5 636 087,4
8 322 116,2
92 654,3
368 801,9
84 600,0
542 280,5
395 077,9
444 541
39 992 255,0
44 131 532,8
2 238 042,9
2 342 989,9
5 555 468,3
5 868 978,6
25 086 619,1
27 576 724,2
5 892 389,2
6 969 409,3
3 645 828,6
3 196 923,6
717 190,2
691 080,3
Цифры красноречивы: резко упали ассигнования на дошкольное образование, физкультуру и спорт, проправительственные СМИ теряют 26 млн рублей бюджетной поддержки. Зато аналогично резко, на миллиарды, запланировано поддержать стационарную и амбулаторную медицинскую помощь. Культура станет богаче на два миллиарда. Связано ли это с исполнением «майских указов» президента РФ об увеличении зарплат педагогам и медикам? Вполне возможно. К сожалению, пояснительная записка к бюджету не проясняет причин. Причем эта же записка предлагается жителям ХМАО на сайте правительства ХМАО в разделе «Общественная экспертиза» (http://югра.рф) для общественного обсуждения. Конечно, при желании можно покопаться в недрах официального сайта и выудить «золотую рыбку». Но это — время. Его немало будет затрачено без специальных навыков. Подозреваю, что большинство югорчан после трудов праведных, зарабатав на налоги, которые потом пойдут на содержание губернатора и правительственного аппарата, заслужили более внятного пояснения, «куда же будут направлены их деньги».