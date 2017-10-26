Японское информационное агентство «Киодо» публикует график первого вояжа Дональда Трампа в качестве президента США в страны Восточной Азии. Высказываются и вероятные цели и задачи предстоящих бесед с лидерами включенных в график визитов государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Белый дом сообщает, что 12-дневное политическое турне начнется с посещения 3 ноября американского тихоокеанского штата Гавайи, где президент заявит об обязательствах США перед своими давними союзниками в АТР и подтвердит лидирующие позиции своей страны в обеспечении «свободы и открытости (для судоходства) в Индо-Тихоокеанском регионе». При этом не скрывается, что это — «камень в китайский огород», заявление о несогласии с «напористыми претензиями Китая на территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях» и расширении присутствия ВМФ КНР в Индийском океане.

Goran tek-en Морские претензии Китая (красный) и исключительные экономические зоны ЮНКЛОС (синий) в Южно-Китайском море

Сообщается, что этот вопрос будет подниматься на американо-японском саммите в Токио на встречах Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Американский президент намерен «твердо подтвердить, что японо-американский (военный) союз является краеугольным камнем обеспечения мира и безопасности в регионе». Отмечается, что одной из причин необходимости такого подтверждения является «усиливающаяся напряженность в результате возрастающей ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи». По заявлению Белого дома, все страны региона, включая Китай — основного торгового партнера КНДР, — «должны вносить больший вклад в обеспечение максимального давления на Северную Корею». От себя заметим, что заверения в надежности американского союзника потребовались в связи с возникшими в Японии сомнениями, действительно ли американцы будут воевать за японцев, случись что на Дальнем Востоке.

В Японии Трамп выступит перед американскими и японскими военнослужащими на расположенной в окрестностях Токио военно-воздушной базе США (Иокота).

Предусмотрена и встреча президента США с родителями и родственниками похищенных в 70−80-е годы северокорейскими спецслужбами граждан Японии. Из входящих в японский список похищенных 17 японцев только пять человек были отпущены на родину. Остальные же восемь человек, по утверждению северокорейских властей, скончались, а еще четыре никогда не находились на территории КНДР. Эта встреча, вне сомнения, будет использована для дальнейшего нагнетания в Японии антисеверокорейских настроений.

Как и подобает по дипломатическому протоколу при приеме глав зарубежных государств, находящихся с официальным визитом, предусмотрена встреча Трампа с императором Акихито и императрицей Митико. Во время визита как проявление особых дружественных отношений лидеров двух союзных государств Трампу предложено сыграть с Абэ в популярный как с США, так и в Японии гольф.

Прибыв затем в Сеул, американский президент проведет переговоры с президентом Республики Корея (Южная Корея) Мун Чжэ Ином, встретится с американскими и южнокорейскими военнослужащими и выступит в парламенте страны. Ожидается, что высокий гость заверит южнокорейских законодателей в поддержании «прочного, выдержавшего проверку временем союза» между Вашингтоном и Сеулом и призовет международное сообщество «объединиться в оказании максимального давления на Северную Корею» с целью добиться прекращения ее провокационного поведения.

Деликатным вопросом стало ранее запланированное посещение Трампом демилитаризованной зоны между двумя разделенными государствами. Каждый американский президент во время визитов в Южную Корею посещал демилитаризованную зону. Визит на границу рассматривается как некий символ решимости Вашингтона противостоять Пхеньяну. Однако на сей раз, видимо, не желая еще больше нагнетать обстановку, под предлогом «жесткого графика» принято решение ограничиться посещением расположенной в 70 км к югу от Сеула американской военной базы «Кэмп Хамфрис».

Japanvisitor.com Граница с КНДР. Республика Корея

Находясь с 8 по 10 ноября в Пекине, Трамп намерен в беседах с китайским лидером Си Цзиньпином побуждать собеседника «в полном объеме» реализовать предусмотренные решением ООН санкции в отношении КНДР. Кроме того, разговор пойдет о мерах по сокращению громадного дефицита США в торговом балансе двух стран.

Президент США посетит вьетнамский город Дананг, где в это время будет проходить саммит стран — участниц АТЭС, в своем выступлении на форуме подчеркнет «важную роль Азии в обеспечении процветания американской экономики». В Ханое он встретится с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Трамп посетит также Филиппины, примет участие в саммите «США — АСЕАН», проведет переговоры с президентом этой страны Родриго Дутерте.

Восточноазиатский вояж президента Трампа должен укрепить его позиции внутри страны, продемонстрировать способность отстаивать интересы США на международной арене, реагировать на происходящие в мире перемены.