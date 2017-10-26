В истории войн очень часто исход решающего сражения, а значит, во многом и самой войны, определяется вовсе не численным превосходством одной из сторон, а сочетанием других, более сложных и «тонких» факторов. Передовая военная стратегия и тактика, новые оружейные технологии, единое командование войсками, жёсткая дисциплина, высокий боевой дух — вот что почти всегда является слагаемыми успеха на поле брани.

Битва при Азенкуре. 1415

Столетняя война между Англией и Францией, одна и самых кровавых и разрушительных войн Средневековья, имела под собой как династические (английские короли претендовали на французский престол), так и экономические причины (велась борьба за контроль над развитой и богатой Фландрией). Французская сторона терпела в этой войне гораздо больше поражений, чем побед. Дело в том, что феодальное французское государство, его устройство и механизмы функционирования были очень мало приспособлены к суровому испытанию длительной войной и показали свою крайне низкую эффективность. По существу, единого централизованного французского государства не существовало, феодальные сеньоры были полновластными хозяевами своих владений. Налоги, в том числе и на военные нужды, собирались очень плохо. Не существовало регулярной и подготовленной армии. Феодальные рыцарские ополчения действовали без единого командования и всякой дисциплины, фактически не подчиняясь французскому королю. Сбор и развёртывание войск осуществлялись чрезвычайно медленно. Рыцари с величайшим презрением относились к вооружённым простолюдинам, абсолютно не считая их важной силой в армии. А иностранные наёмники представляли собой плохо управляемые и ненадёжные отряды убийц и мародёров. Английская же армия действовала под единым командованием.

Король Англии Генрих V

Значительную часть английского войска составляли свободные крестьяне-лучники, хорошо обученные и дисциплинированные и достигшие настоящей виртуозности в искусстве стрельбы из большого лука. Английское командование поэтому постоянно применяло чрезвычайно эффективную в сражениях тактику массового использования лучников.

Французы во второй половине XIV века при короле Карле V Мудром попытались провести серьёзные реформы и государства, и армии, что, кстати, сразу привело к существенным успехам на полях сражений, но эти реформы по ряду причин не были доведены до конца. Поэтому к концу XIV — началу XV века положение Франции резко ухудшилось. Страну сотрясали мятежи, крестьянские восстания, а также фактически полноценная гражданская война между бургиньонами и арманьяками. Ситуация усугубилась психическим заболеванием короля Карла VI и практически полным падением престижа королевской власти как таковой.

Столетняя же война, несмотря на своё название (кстати, появившееся только в XVIII веке), конечно же, не могла вестись все 116 лет подряд. Периоды активных боевых действий сменялись достаточно продолжительными перемириями. И англичане, видя бедственное положение французского королевства, решают выйти из 20-летнего перемирия и начать стремительное и победоносное наступление. Тем более на английский престол вступает молодой, амбициозный, энергичный и уже имеющий полководческий опыт Генрих V. Генрих, как и его предшественники, претендует на французский престол и поэтому начинает боевые действия в Нормандии, бывшем владении английской короны.

Тренировка английских лучников. 1325

В августе 1415 года английская армия, высадившаяся с кораблей, начала осаду важного со стратегической точки зрения порта Арфлёр. Арфлёр был хорошо укреплён, и его защищал многочисленный гарнизон. В рядах же англичан началась эпидемия дизентерии. Поэтому Арфлёр был взят лишь 22 сентября. Однако положение англичан не улучшилось, а даже ухудшилось, и дальнейшее наступление английской армии оказалось под вопросом. Потери английских войск от эпидемии были очень высоки, запасы продовольствия истощились, кроме того, англичане должны были оставить значительное количество сил для защиты Арфлёра. В этих неблагоприятных условиях Генрих V вынужден принять решение идти в находящийся под английским контролем порт Кале. Английская армия начинает тяжелейший переход в условиях продолжающейся среди английских солдат эпидемии и катастрофической нехватки продовольствия. Французские войска, имеющие многократное превосходство, преследуют англичан буквально по пятам. Поняв, что оторваться от французов и уйти в Кале не удастся, Генрих V решает дать сражение. Правда, перед началом битвы он предпринимает попытку договориться с французами, предлагая им в обмен на возможность английской армии беспрепятственно достичь Кале вернуть Франции только что с таким трудом захваченный Арфлёр. Но французы так уверены в своей близкой и полной победе, что не желают слышать ни о каких переговорах.

Цитата из хф Генрих V Битва при Азенкуре. реж Кеннет Брана. 1989. Великобритания Речь перед битвой

25 октября 1415 года вблизи небольшой деревни Азенкур происходит жестокая и кровавая битва. Как и в предыдущих сражениях Столетней войны, французы оказываются совершенно неспособны использовать своё огромное численное преимущество. Французское войско фактически не имеет единого командования и чёткого плана ведения битвы. Рыцари бездумно рвутся в бой, думая только о своей личной славе и выгоде. Крестьянское ополчение настолько плохо вооружено и подготовлено, что не представляет собой практически никакой серьёзной силы. У французов отсутствует какое-либо взаимодействие между различными частями войск. Небольшое же английское войско спаяно чёткими приказами командования и жёсткой дисциплиной. Англичане занимают крайне выгодную позицию, они расположились на суживающемся участке поля, их фланги с обеих сторон защищены густым лесом. Вдобавок ливший в течение многих часов сильный дождь превратил поле битвы в сплошное море грязи, трудно проходимое для конницы французов и спешившихся французских рыцарей. Для того чтобы не дать тяжёлой французской коннице возможности опрокинуть англичан при атаке, английской стороной было применено эффективное техническое нововведение — вбитые в землю заострённые деревянные колья.

Французские рыцари начали довольно хаотичную конную атаку и сразу же попали под ураганный и меткий огонь английских лучников. Понеся значительные потери, рыцарям так и не удалось преодолеть заграждения англичан. В итоге французская кавалерия вынуждена была беспорядочно отступить и смяла при этом собственную же пехоту. Пехотинцам же пришлось после столкновения с собственной конницей преодолеть под непрекращающимся обстрелом значительное расстояние в тяжелых доспехах по вязкому полю. Французские пехотинцы так устали от этого перехода, что уже не в состоянии были штурмовать английские заграждения. Перед заграждениями возникла колоссальная давка — из убитых, раненых, просто упавших вырос целый вал тел. Многие французы просто не в состоянии были самостоятельно подняться. Английские лучники расстреливали своих сбившихся в очень тесные ряды противников в упор, а затем принялись эффективно добивать ножами упавших французов. Потери французской стороны были столь устрашающими, что значительная часть французских рыцарей, ещё не успевшая вступить в бой, в панике бежала с поля битвы. В плен попало такое большое количество аристократов, что Генрих V, опасаясь мятежа с их стороны, отдаёт беспрецедентный по тем временам приказ об уничтожении части пленников.

Последствия поражения под Азенкуром для Франции были катастрофическими. Уже в 1420 году был заключён договор в Труа, по которому безумный король Карл VI сделал наследником французского престола малолетнего сына Генриха V. Над самим существованием французского государства нависла реальная угроза. И неизвестно, каким было бы будущее крупнейшей европейской державы, а значит, возможно, и всей Европы, не случись двух судьбоносных для Франции событий: в 1422 году в возрасте 36 лет умирает Генрих V, а в 1429 году происходит чудесное явление Жанны д’Арк. История пошла по иному пути.