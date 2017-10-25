Шумиха вокруг «Матильды» незаслуженно сделала этот фильм самой ожидаемой русской картиной года. Кажется, многим понятно, что ничего, стоящего столь мощного скандала, в новой работе режиссера Алексея Учителя нет. И неизвестно, был ли этот процесс спланированным пиаром или случайным, стихийным явлением — речь пойдет не об этом, а о самом фильме и его художественном содержании.

Историко-приключенческий фильм «Матильда», А.Учитель, Россия, 2017 год Зрители в зале

Главная сильная составляющая картины — шикарные костюмы и интерьеры. «Матильда» — красивое костюмное кино, впечатляющее с первой же сцены: эпизода коронации. Торжественное событие прерывается стихийным и скандальным вмешательством: ловкая женщина, скрываясь от царской охраны, взбегает по лестнице на балкон, чтобы в ключевой момент церемонии крикнуть: «Ники!..» Матильда Кшесинская, как ведьма, врывается в жизнь монаршей семьи, грозя разрушить веками устоявшиеся порядки.

Хаос — второе имя Матильды. Это касается не только характера героини, но и в целом фильма. Ни одна из заявленных тем не раскрыта, не находит должного отражения и развития. И вряд ли в запланированном сериале получится что-то исправить. От «Матильды» ожидали драму конфликта долга и чести, но на экране Ники терзаем другими чувствами: он мечется между страстью к Матильде и любовью к Аликс. Юноша то всерьез планирует свадьбу с балериной, то строит планы побега, но вместе с тем даже не решается допустить мысли об отречении от престола… И всё надеется, что все разрешится как-нибудь так, само собой.

Tzar.ru Выставка «Матильда. Костюмы к фильму Алексея Учителя»

«Матильда» могла бы стать гимном русскому балету: Алексей Учитель очень выразительно показывает танец, используя мягкие движения камеры, рапид; подчеркивает красоту движения ритмичным монтажом, но делает это очень эпизодически и непоследовательно. Тема красоты и жестокости балета поднимается лишь в одной сцене разучивания героиней мучительных фуэте, но без продолжения повисает. Для поклонников искусства балета в картине слишком мало танцев, хореографии и пластики.

Режиссер словно мечется от одного лейтмотива к другому. В середине повествования навязчиво звучит тема крови. Матильда горюет, что у нее неподходящая для монаршей семьи кровь, Аликс дает мистику-доктору образец своей крови для осуществления предсказаний и крадет окровавленные пуанты соперницы для таинственных опытов… Фильм в какой-то момент начинает тяготеть к жанру мистической драмы: Аликс впервые видит Матильду в волшебном стекле, будущая государыня вызывает дух Александра III для благословения брака и, вообще, доверяется какому-то шарлатану, предшественнику Григория Распутина. Тема искажения реальности или иной реальности даже находит визуальное воплощение: камера Юрия Клименко в начале фильма смотрит на героев через грани стеклянной перегородки, во время пытки героя Данилы Козловского — через наполненный водой бассейн, применяются разные способы преломления изображения. Но эти приемы лишь мешают видеть красивую картинку, оказываются непоследовательными и остаются только излишними украшениями.

Пронзительная сцена крушения поезда и героического поступка государя Александра Александровича настроила на возвышенно-эмоциональный лад, но, увы, более ничего соответствующего созданному настрою «Матильда» предложить не смогла. Жертвенный поступок царя мог стать зачином для развития темы служения Отечеству и верности высочайшему призванию, но и этого не случилось.

Историко-приключенческий фильм «Матильда», А.Учитель, Россия, 2017 год В объятиях царя

Наиболее последовательно в фильме развивается линия нелепого соперничества двух женщин: безродной балерины Кшесинской и принцессы Гессен-Дармштадтской. Общение со всякими профурсетками априори оскорбляет достоинство высочайших особ, и уж тем более не снизошла бы дама из высшего света до открытого конфликта с танцовщицей. И для немки принцесса Алиса уже слишком открыто демонстрирует свои чувства. Схематичный и истеричный персонаж, воплощенный Луизой Вольфрам, не вызывает ни доверия, ни сочувствия.

От скандального фильма Алексея Учителя можно было ожидать красивой истории великой любви, но и ее нет. За рамками кадра остался интересный путь завоевания Николаем сердца неприступной балерины, развитие их отношений и возникновение искреннего и крепкого чувства. В итоге в эту самую любовь совсем не веришь: видны только пустая страсть и инфантильный каприз. С первых кадров Матильда показана коварной соблазнительницей, расчётливой стервой, просто ведьмой, увлекающей глупого и наивного Ники в свои сети. Ее любви в истории нет вообще: только расчет, коварство и хищное желание получить лучшее из возможного. Николай Александрович представлен же инфантильным юнцом. Как замечает Матильда, он, действительно, сам не знает, чего хочет; а монарший отец верно констатирует, что сын только с виду взрослый, а на деле — совсем ребенок. И, правда, Ники испытывает почти детский восторг и неприличное на публике возбуждение, увидев сосок балерины (назвать оголившуюся часть плоти грудью язык не повернется).

Главные герои фильма — одно из самых уязвимых мест ленты. Сорокалетнему немецкому актеру Ларсу Айдингеру физически трудно играть юнца, но он старается, несмотря на убогий характер персонажа, изображать мятущуюся русскую душу. Польской актрисе Михалине Ольшанской повезло чуть больше: она юна, легка и вполне демонична для роли коварной соблазнительницы. Отличная ведьма. Большего, увы, роль не подразумевает.

Историко-приключенческий фильм «Матильда», А.Учитель, Россия, 2017 год Евгений Миронов в образе директора Императорский театров Ивана Карловича

Больше повезло исполнителям второстепенных ролей. Шикарный Евгений Миронов в образе мудрого и деликатного директора Императорский театров Ивана Карловича, волевой Сергей Гармаш в роли императора Александра III, холодный и пугающий Виталий Кищенко в образе начальника сыскной полиции: всего несколько сцен, очень немного реплик, но вполне яркие и запоминающиеся образы. К сожалению, чем больше роль — тем печальнее результат. Исключением является Данила Козловский: его роль просто чудовищна. Одного из самых востребованных актеров современного кино даже жаль: ему достался плоский и карикатурный персонаж — сумасшедший поклонник балерины. Немудрено, что бедняга граф Воронцов сошел с ума, ведь, судя по всему, его пытали, окуная в воду, на протяжении нескольких лет, в течение которых развивался роман Матильды и Ники. Под невидимым руководством сыскной полиции граф сбегает из заточения и направляется к объекту своей страсти. Внезапное появление буйного Воронцова в любовном гнездышке героев способно вызвать лишь нервный смех у публики. К слову, поводов для смешков у зрителей «Матильды» предостаточно. Чего стоят любовные государевы пробежки в рапиде (сначала с балериной, а потом, точно такие же — с Александрой Федоровной) или серьезные попытки Ники раскопать благородное происхождение Кшесинской для оправдания их бракосочетания. И, конечно, эпизод про кино: Ники настраивает новый диковинный аппарат — синематограф — и жалуется невесте, что русских кинофильмов, к сожалению, нет: смотреть нечего.

Получать удовольствие от «Матильды» как от абстрактной сказки про некоего принца выдуманной страны и его любовь к Золушке не получается: сюжет слишком сильно привязан к жизни царской семьи и укоренен в истории нашего отечества. Создание в год столетия трагических событий русской революции плохой мелодрамы о морганатических отношениях — это смелый и бессмысленный шаг. Ни удовольствия, ни пищи для размышлений, ни повода для духовной или хотя бы душевной работы «Матильда» не дает. Только скандалы приносит.

Холодный, объективный и циничный итог своему рассказу подводит сам Алексей Учитель в финальных титрах: Ники с Аликс счастливо прожили 24 года, нарожали детей, вместе с которыми были расстреляны, а Матильда вышла замуж за князя Андрея Романова, стала княжной Романовой-Красинской и прожила 99 лет. Одно слово — ведьма.