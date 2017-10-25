Экономика Украины должна стать одной из самых передовых на континенте, что позволит улучшить благосостояние граждан. Для достижения этой цели в стране необходимо создать благоприятные условия для развития бизнеса. Об этом, открывая заседание кабинета министров в среду, 25 октября, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM «Ударники»

«Для нас чрезвычайно важным приоритетом является развитие национальной экономики. В этом и прошлом году экономика демонстрирует рост. Имеем рост 2—3%. На следующий год планируем рост в 3%. Это значит, что мы планируем увеличить производство товаров и услуг на 400 млрд грн. (14,9 млрд долл. — прим. ИА REGNUM ), чем в этом году. Плюс по зарплате в следующем году будет в 176 млрд грн. (6,5 млрд долл. — прим. ИА REGNUM ) — речь идет о создании новых рабочих мест, о росте зарплат. Перед нами стоит две задачи — сделать так, чтобы украинцы жили благополучно, и чтобы наша страна заняла должное место в Европе и мире. Но это возможно только тогда, когда у нас будет крепкая и развитая экономика», — сказал Гройсман.

По его словам, Украина нуждается в долгосрочных инвестициях.

«Я не один раз говорил о том, что мы можем стать одной из самых успешных экономик на континенте. Это абсолютно возможно, но для этого нам нужен рост не в 3%, а 5—7% и выше. Мы можем его достичь. Для этого нам нужны инвестиции в страну. Нам нужно создать условия, при которых предприниматели будут нормально себя чувствовать и будут на долгосрочную перспективу инвестировать средства в экономику нашей страны. Инвестиции в экономику — это рабочие места, это украинский продукт, это развитие страны и инновации, заработная плата и повышение социальных стандартов для наших граждан», — рассказал Гройсман.

При этом премьер обвинил силовые структуры в давлении на бизнес.

«Есть области, где все происходит достаточно прозрачно, и у нас есть доступ, к примеру, к разрешениям на постройку новых заводов, новых предприятий. А есть такие регионы, где это сделать практически невозможно. Предприниматели жалуются на неоправданное давление со стороны правоохранительной системы. В разных регионах по-разному. Я не хочу отдавать первенство, кто из правоохранительных органов осуществляет давление более нагло, но всех можно упрекнуть в неэффективности работы и неуважении к бизнесу… Нам нужно изменить правоохранительную систему страны, которая занимается экономическими вопросами. Мы наработали закон «О службе финансовых расследований», который разработало министерство финансов. Сегодня мы его направили на рассмотрение», — добавил Гройсман.

Премьер пообещал до конца года подготовить и внедрить ряд дерегуляционных решений, которые в том числе позволят Украине войти в ТОП-40 рейтинга Всемирного банка Doing Business.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В свою очередь, вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. По её словам, документ предусматривает осуществление 2 тыс. мероприятий и реализацию 5 тыс. задач. Предполагается, что профильный правительственный комитет будет ежеквартально заслушивать отчеты о выполнении плана. Климпуш-Цинцадзе добавила, что реализация соглашения об ассоциации приведет к тому, что вопрос членства Украины в ЕС перейдет в политическую плоскость.

Кроме того, 25 октября на заседании украинского правительства глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что украинский народ заплатил чрезвычайно высокую цену за соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Он напомнил, что потери Украины в гражданской войне превысили 10 тысяч человек убитыми.

«Необходимо обеспечить мощную координацию между министерствами, которые ответственны за имплементацию Соглашения об ассоциации… Второе условие — необходимо задействовать парламент. Правительство и парламент должны совместно определять план действий для выполнения приоритетных мер… Перед каждой сессией Кабмин с парламентом должны совместно определять приоритеты», — призвал чиновник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

В свою очередь, 25 октября президент Украины Петр Порошенко в Twitter проинформировал, что Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business.

«Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну», — написал президент в своем микроблоге в Twitter.

При этом стало известно, что Порошенко обнародовал рейтинг Doing Business раньше, чем он появился на официальном сайте Всемирного банка. Так, согласно информации на сайте Всемирного банка в разделе ведения бизнеса, рейтинг Doing Business-2018 будет опубликован 31 октября 2017 года в 14:00 (GMT).

Украинский политолог, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук высмеял рейтинги Doing Business-2018 на фоне роста цен на коммунальные тарифы.

«Порошенко радостно похвастался: Украина на 4 пункта поднялась в рейтинге Doing Business и стала 76-й. Думаю, это очень важная новость для нищей страны перед отопительным сезоном по грабительским тарифам, а также после принятия пенсионного и медицинского геноцидов», — пишет Корнейчук 25 октября на своей странице в Фейсбук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

В то же время депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников призвал центральную власть лоббировать интересы промышленности Украины.

«Металлурги со своим заданием справляются. Где машиностроение: автомобили, холодильники, стиральные машины и прочее? Словакия с населением в 5 млн. человек производит миллион легковых автомобилей. А Украину по-прежнему воспринимают как сырьевой придаток. Только наша страна начинает делать современную продукцию, сразу европейские рынки начинают закрываться, вводится запретительная пошлина. Это дружба в одни ворота. Нам надо быть самостоятельными, самодостаточными и продвигать интересы Украины. Нашим чиновникам нужно не деньги выпрашивать, а лоббировать интересы украинской промышленности. Металлургии нужны длинные и дешевые кредиты. Как мы можем быть конкурентоспособными, если в Европе кредиты в 10 раз дешевле, чем в Украине. Если власть не в состоянии защитить инвестиции, значит, им нужно идти делать общественную карьеру», — сказал Колесников, передает пресс-служба ОБ.

При этом депутат от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Папиев прогнозирует, что по итогам 2017 года инфляция на Украине станет самой высокой в Европе.

«Инфляция в Украине в 2017 году станет самой высокой в Европе. За последние 12 месяцев она составила 16,4%, а в конце года превысит прошлогодний уровень, а также прогнозы правительства и Национального банка. Закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит — не выход. Рост темпов инфляции съедает все повышения социальных стандартов и провоцирует бедность», — подчеркнул парламентарий.

По словам Папиева, цены на потребительские товары за последние три года выросли более чем в 2,2 раза.

«Так что широко разрекламированное правительством повышение зарплат и пенсий произойдет только на бумаге. В реальности всё будет съедено инфляцией. Украинцы ощутят это на своем кармане через месяц-два, ближе к Новому году, во время резкого скачка цен на базарах и в магазинах. Но власть это, как всегда, назовёт сезонным или традиционно праздничным ростом цен», — отметил политик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Напомним, что рейтинг Всемирного банка Doing Business — это результат ежегодного исследования, который оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов в 190 странах. Компоненты рейтинга оценивают нормативные акты, регулирующие деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и их фактическое использование на практике.

В то же время проект государственного бюджета Украины на 2018 год предполагает рост валового внутреннего продукта (ВВП) на 3%. В то же время премьер-министр Гройсман считает, что данные показатели могут быть превышены при условии продолжения системных реформ. Президент Порошенко также прогнозировал рост ВВП свыше 3% в 2018 году.

Как сообщалось, в октябре директор Всемирного банка по Украине, Молдавии и Белоруссии Сату Кахконен заявила, что ВБ прогнозирует, что рост ВВП Украины в 2018 году составит 2%.

«Мы прогнозируем рост в 2%. Но этого недостаточно для повышения уровня жизни населения и его благополучия», — сказала она.

Она призвала чиновников усилить реформы для более высокого роста экономики.

«Два процента роста — это недостаточно для Украины. Более быстрый рост экономики, хотя бы на уровне четырех процентов, необходим для улучшения уровня жизни украинцев, которые до сих пор испытывают экономический кризис 2014—2015 гг. Для больших темпов экономического роста необходимо ускорить внедрение амбициозного пакета реформ, включая реформу рынка земли, финансового сектора, борьбу с коррупцией и приватизацию. Это должно стимулировать рост инвестиций и увеличение производительности», — заявила Кахконен.