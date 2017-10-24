Сегодняшнее утро принесло новые известия о беспорточном беспоряднике в Кишиневе. Это представляется дикообразным даже для знававшей властные передрязги Молдавии. Там спикер парламента берет полномочия президента и назначает нового министра обороны. С подачи заседательного органа под названием суд.

Приднестровье

Если избранный президент Игорь Додон не найдет путей умиротворения зарвавшихся коллег, то правота «молдовоскептиков» станет неоспоримой. Они предупреждали, что тяжеловесная подмога избранному президенту основана на благомыслии, а не на понимании системы.

В Молдавии не сумели выработать систему управления, гарантирующую даже в минимальной степени отражение воли населения в политике государства. Никакие критерии законности не привились там за четверть века. Неоспоримо только то, что правящие круги и немалая часть молдавского населения смотрят в сторону Румынии и Европы и одновременно хотят не ссориться с Москвой. Неоспоримо также, что олигархический фактор проявляется там по сей день в полном беззаконии.

Kremlin.ru Игорь Додон

Вопрос в том, что же может предпринять Москва? Речь идет о зоне ее неоспоримых интересов и исторической сфере влияния. Последние месяцы делалась ставка на президента Молдавии Игоря Додона.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский и эксперты Тирасполя предупреждали, что атмосфера в Кишиневе не дает оснований для оптимизма. Требования о выводе контингента российских миротворцев и усиление мер удушения по отношению к Приднестровью — свидетельства тому. Оптимисты отвечали, что надо помочь Игорю Додону укрепиться, а потом и всем лучше станет. Но увы, правы были сдержанные пессимисты, как мы видим воочию.

Важность Молдавии и Кишинева для России неоспорима, как и значимость разъяснения там, что будущее этой страны связано с Москвой и культурно, и исторически, и географически. И нет лучшего доказательства силы, справедливости и перспективности российской политике в регионе, чем укрепление Приднестровья. Чем более эффективно и явственно будет Москва поддерживать благоухающий остров русского мира в Приднестровье, тем убедительнее предстанет и перед Кишиневом в роли гаранта стабильности в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

Однако при переходе на цифры мы обнаружим, что российский вклад в Приднестровье во много раз меньше, чем в Абхазию или Южную Осетию. И это при том, что более двухсот тысяч жителей Приднестровья — это граждане России, и что по численности населения Приднестровье превосходит в несколько раз численность жителей на упомянутых кавказских территориях.

Посудите сами. Россия оказывает ежегодную помощь приднестровским пенсионерам в размере 20 миллионов долларов, приблизительно. Есть льготы при поставке газа. Просьба Приднестровья оказать экстренную помощь в размере 40 миллионов долларов в связи с новыми санкциями со стороны Украины и Молдавии рассматривается правительством России, но решения всё не принимают.

Все это не идет ни в какое сравнение с российскими вложениями в Абхазии. Как мы узнали недавно, за последних восемь лет Россия выделила отколовшейся от Грузии Абхазии почти 37 млрд рублей помощи (616 млн долларов по нынешнему курсу), что превосходит годовой ВВП республики, составлявший на 2015 год всего лишь 28,6 млрд рублей.

Невольно возникает вопрос, правильно ли выстроены геополитические приоритеты России в данном случае? Это касается самих основ концепции существования России как государства и империи.

Сила великой державы зиждется на основной группе населения, которая способна держать под контролем земельные просторы, а также жить в содружестве с другими народами. Однако первым и главным условием является идейная, этническая и конфессиональная солидарность основополагающей группы населения. При здоровых и прочных узах в их среде проще выстраивать отношения с другими группами.

Таким образом, Приднестровье представляет собой уникальный шанс для России показать свою силу и лояльность ближним. Предпринять необходимые политические и экономические шаги, чтобы братски лояльное России государство, ПМР, могло развиваться дальше. Чтобы снять с него удавку санкций и показать всем бывшим республикам СССР, что Москва остается верным другом и надежным партнером.

Приднестровье — это испытание основ российской геополитики. Хочется верить, что голоса здравого смысла из Тирасполя будут услышаны в Москве.