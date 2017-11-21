Северный Кавказ издавна являлся одним из самых известных и любимых всесезонных мест отдыха и лечения, куда необычайные природные красоты и уникальные климатические условия всегда привлекали тысячи туристов со всей России. Как говорилось в известной советской комедии, Кавказ — это всесоюзная здравница. Идея создать на юге России целый комплекс всесезонных круглогодичных курортов мирового уровня претворилась в проект туристического кластера, который доверили реализовывать компании «Курорты Северного Кавказа».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Известно, что доходы от туризма составляют в последние несколько лет около 10% мирового ВВП. Однако Россия пока отстает от ведущих мировых туристических стран — последние несколько лет доля туризма в ВВП страны составляет всего около 1,5%. Масштабный государственный проект туркластера на Северном Кавказе должен, по мнению властей и бизнеса, исправить ситуацию в туристической сфере, привлечь в нее инвестиции и повернуть турпоток из стран, традиционно выбираемых отечественными туристами, в сторону собственных курортов.

Туристы на Северном Кавказе

По мнению инициаторов проекта, стоимость которого оценили в 450 млрд рублей, туркластер на Северном Кавказе должен объединить несколько курортов горнолыжного направления, а также пляжного и бальнеологического. Планировалось, что он станет локомотивом развития всего региона.

Согласно проекту, экономический эффект от его реализации уже к 2025 году должен составить порядка 130 млрд рублей в виде ежегодных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Совокупный валовый региональный продукт к этому времени возрастет на 900 млрд рублей. Кроме того, должно быть создано до 300 тыс. рабочих мест.

Начало реализации проекта по созданию туристического кластера на Юге России было положено в 2010 году с момента подписания правительством РФ постановления № 833 от 14 октября «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея». Для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера 2 декабря 2010 года была создана компания ОАО «Курорты Северного Кавказа».

С тех пор концепция реализации проекта туркластера претерпела некоторые корректировки. В настоящее время проект включает в себя шесть всесезонных туристско-рекреационных комплексов и один прибрежный кластер: «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Ведучи» в Чечне, «Армхи» и «Цори» в Ингушетии, «Матлас» в Дагестане, а также Каспийский прибрежный кластер в Дагестане.

Архип Куинджи. Эльбрус вечером. 1898-1908

По оценке Федерального агентства по туризму, туристический потенциал курортов Северного Кавказа — около 10 млн гостей в год. Ощущается ли уже экономический эффект от реализации проекта в настоящее время?

Что удалось компании АО «КСК» создать за семь лет с момента начала проекта на территории будущих курортов? В какой стадии находится реализация проекта Северо-Кавказского туристического кластера? Как повлияло создание особых экономических зон на территории туркластера на его развитие? Каковы впечатления первых туристов, побывавших на уже открывшихся курортах Северного Кавказа?

Эти и другие вопросы будут рассматриваться в рамках проекта «Курорты Северного Кавказа», работу над которым начинает ИА REGNUM.