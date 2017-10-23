«Антироссийщина» 2017

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Чёрный список ЦБ уже пора назвать «антироссийским» по аналогии с «антисоветским». В «антироссийский» попадают современные банкиры, в «антисоветский» заносились бывшие кулаки, промышленники, священники, уголовники и прочие «антисоветские элементы». И в том, и в другом списках — виновные, причастные к преступлениям, и без вины виноватые. Антисоветских элементов сажали и расстреливали, российских «элементов» надолго отлучают от профессии, что в наше время равносильно расстрелу.

Кадр из мультфильма Остров сокровищ, 1982 Черная метка

Список ЦБ ведёт уже 10 лет подряд. И если сначала он мог показаться «справедливым и полезным», то сегодня понятно, что это не совсем так. Тот факт, что список только ширится, позволяет смело заявлять об ошибках системы — не справляется регулятор с собственными задачами. Либо задачи не понимает, либо цели другие преследует. За 10 лет уж можно было разобраться в том, что идёт не так. Но нет, свирепствует и продолжает «чистку то ли неГодных, то ли неУгодных элементов». Казнить нельзя помиловать — к чему склоняется при постановке запятой в формулировке — виднее только ему. Значит, будем строить догадки…

Неправосудный ЦБ судит людей

По данным на конец июля, в списке было 6675 человек. Из них 5621 — это руководители и члены совета директоров, 1029 крупных владельцев. По принципам внесения в списки владельцев и членов советов директоров ещё хоть как-то понятно, потому как именно они определяли вектор развития своей собственности, то есть банков. А вот какой судьбой занесло туда руководителей, действовавших по указке собственников? Ну, в принципе, их можно отнести к «причастным» к совершению противоправных действий. Опять же, все ли из них причастны и виновны — могут решать уполномоченные на то органы, и только! Думается, соответственно, что только после решения правоохранителей список ЦБ может смело пополняться «нечистыми на руку» банкирами. Такая процедура, как минимум, справедлива, и как максимум, законна.

Между тем статья 75 закона «О Центральном банке» гласит, что в чёрный список попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также тех кредитных организаций, в отношении которых осуществляется санация. «Обвиняемые» или «виновные», в соответствии с этой статьей, банкиры в течении 5 лет не могут занимать руководящие позиции, на которые требуется согласование ЦБ, а также не могут и владеть в банках долями от 10% и более.

Финансовый рынок России страдает от болезни Паркинсона

Совсем «смешным» сегодня выглядит один из фактов: представьте, вы нашли работу и собираетесь устроиться на должность зампреда какого-либо банка. И вас на эту должность должен согласовать ЦБ — правила у них такие. ЦБ вас согласовывает, что означает, что вы «чисты перед законом» или перед самим ЦБ, это уж он сам определяет. Приступаете к работе, проходит месяц или год-два, всё складывается хорошо, но вы меняете работу — то ли находите более выгодное предложение, то ли по семейным обстоятельствам переезжаете в другой регион, то ли акционер банка решил сменить вас на другого менеджера. В общем, вы увольняетесь. И вот дальше — сон ваш будет не безмятежным, даже на фоне прекрасных сводок о деятельности бывшего работодателя.

Собеседование

Всё дело в том, что вы по-прежнему можете считаться у ЦБ «чистым на руку» банкиром лишь только в том случае, если в течении года с момента вашего увольнения банк не рухнул — у него не отозвали лицензию, не ввели режим санации. А если банк пошёл ко дну, готовьтесь к жизни под клеймом «чёрная метка ЦБ». С учётом напряжения среди клиентов банков, в связи с охватом финансового рынка «болезнью Паркинсона», которая, как известно, возникает из-за нарушений работы мозга (в данном случае мозгом выступает ЦБ), любая новость, любой неосторожный комментарий экспертов, реплика чиновника может привести к оттоку капитала в банке. И такие примеры мы видели, причем не так давно, когда судьба ФК «Открытие», входящего в шестерку крупнейших в России, изменилась не за год, а в считанные дни. И даже силами ЦБ не удалось справиться с паникой клиентов, не поверивших самому представителю ЦБ — первому зампреду Поздышеву, напрямую обращавшемуся к ним с просьбой не забирать деньги из санируемого ими банка. Что уж говорить про учреждения, за которые никто вот так с высоких трибун не вступится, да и вспомнит ли вообще… В общем, подчеркну, если банк спустя год с момента вашего увольнения рухнул, то увы, вы — в чёрном списке. Виноваты ли вы? Справедливо ли это? Очевидно, неважно!

ЦБ скатился к «продразверстке»

На днях стало известно, что в список занесут ещё порядка 120 банкиров (рекорд, так сказать) — управляющих работников «ФК Открытие», о чём свои источники сообщали ИД «Коммерсант», сюда войдут не только руководители головных офисов, но и, например, бухгалтеры филиалов, которые уж точно действовать самостоятельно и подводить к банкротству банк ну не могли никак. А раннее мы сообщали о том, как со счетов топ-менеджеров «Открытия» списывали деньги в пользу банка для его санации. Вот так вот начал с августа ЦБ внедрять свой новый механизм «личного» правления санируемым банком.

Таким же стихийно созданным способом санации ЦБ санирует «БИН-банк». Пополнят ли его сотрудники ряды «непригодных к профессии», пока неизвестно. Но деньги с личных счетов всех топ-менеджеров, опять же непонятно, почему всех, видимо, по принципу «чтоб не обидно было», а также со счетов акционеров уже списали. Тут уж впору продразверстку вспоминать, а не только «зачистки троек НКВД», когда в связи с низким поступлением хлеба по госзаготовкам 25 марта (7 апреля) 1917 года Временное правительство ввело «хлебную монополию», предполагавшую передачу всего объёма произведённого хлеба государству.

Право на труд мы оставляем, но профессии лишаем — чем грозит политика ЦБ

Несмотря на 10-летний опыт в деле по «зачистке» финансового рынка от «нечистоплотных» банков, ЦБ так и не дал себе отчёта и не дал ответов рынку, как выявляет он степень причастности того или иного сотрудника к деятельности работодателя — «сомнительного» банка. Чётких критериев сегодня не существует.

И именно отсутствие определений — «виновен», «не виновен», «в какой связи» ‑ и отнесение сотрудников к «угодным» или «непригодным» спискам по общим признакам, известным только самому ЦБ, и позволяет нам построить аналогию с пресловутой «тройкой», которая являлась не правосудным органом, но выносила приговоры, имея на руках минимальный набор доказательств, а в некоторых случаях вовсе обходясь без них.

Эксперты наперебой твердят, что рынок безработных пополняется высококвалифицированными финансистами, но сам рынок финансов лучше не становится.

А между тем со следующего года попавшим в «немилость» Центробанка грозит уже не 5, а 10 лет отсутствия возможности работать по специальности, и география среды распространения подобной регуляторной меры расширится, затронув все финансовые предприятия, а не только банки, как сегодня.

Под благовидным предлогом ЦБ — неблаговидные цели!

Особую усмешку вызывает то, что директива о «поголовном истреблении финансового сектора» не вызывает никакого отторжения и протеста у жителей страны, которые привыкли видеть в банкирах образ «жирных котов», обиравших народ, а на их фоне ЦБ — это скромный труженик — регулятор, восстанавливающий историческую справедливость!

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Председателем Центрального банка Эльвирой Набиуллиной

Но, как мы знаем, дурной пример заразителен! Глядишь, и завтра этот пример распространится на другие сферы, и многие из нас пополнят точно так же чёрный список и рынок безработных, не будучи причастными или виновными. Сегодня такие меры применимы лишь к чиновникам и силовикам, но, правда, на основании решений правосудных органов и доказательств их вины. А что, если представить, Минтранс РФ введёт свои чёрные метки, ставящих запрет на профессию для всех начальников отделов, командиров воздушных судов, диспетчеров, работавших до сей поры или полгода назад в компании «ВИМ-Авиа»?! Или сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС, где была авария, автоматом лишатся всех рабочих мест и никогда не смогут себе найти работу по специальности согласно директиве Министерства энергетики?! И так далее, и так далее. Что будет тогда в стране и со страной? Ответ мы видели не так давно — в 90-х годах современной России, когда за бортом жизни осталась большая часть населения, влачившая нищенское существование. Тогда нам люди, считающие себя новыми хозяевами жизни, часто говорили, намекали: «Вы не нужны, вы — лишние рты, ваша профессия не нужна стране». Сегодня они продвигаются дальше, уже нам роботы твердят о том, что люди не нужны… История повторяется один раз — в виде трагедии, другой раз — в виде фарса.

Вернутся ли спустя 5 лет банкиры с «чёрной меткой» в мир финансов? Вряд ли! Этот рынок слишком быстро развивается, подрастают новые специалисты, внедряются новые технологии. Да и самим банкирам после «чёрной метки» не всякий банк окажет милость и трудоустроит. Что будет 10 лет спустя и вовсе думать не имеет смысла! Вот так в нас убивают веру в будущее и насаждают ненависть к стране. Как всё складно у ЦБ получается — конституцию он не нарушает, сохраняя право на труд, но, руководствуясь своей инструкцией-законом, лишает страну мощного пласта квалифицированных работников, тем самым разрушая один из главных факторов развития страны — финансовую устойчивость, веру людей в ее стабильность, отождествляемую с личным благополучием, а заодно и подает дурной пример другим, как можно уничтожить все профессии, вернув страну в те времена и события, которые Россия повторять не хочет.