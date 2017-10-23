На фоне того, как конфликт в Сирии подходит к концу, а правительство президента Башара Асада освобождает от членов так называемой сирийской оппозиции и боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё новые территории, встает вопрос о восстановлении разрушенного шестью годами войны государства, на чем готовы «нагреть руки» Россия, Иран и другие страны, пишет Бетани Аллен-Эбрахиман в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

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Так, в августе нынешнего года в Дамаске прошла первая с 2011 года международная выставка-ярмарка, в которой приняли участие компании из почти двух десятков стран. Сирия, по сути, была официально объявлена открытой для ведения бизнеса, хотя пригласили и не всех, в частности, компании из стран, воевавших против Асада.

Высока вероятность того, что контракты на восстановление Сирии будут отданы прежде всего России и Ирану, которые поддерживают официальный Дамаск, однако к гонке за выгодные договоры готовы подключиться и Бразилия с Китаем. Несмотря на то, что большинство западных стран на выставку-ярмарку приглашены не были, они к этому не особо и стремились. Так, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 14 стран, по большей части Запада и Персидского залива, выступающих против Асада, заявили, что они не будут участвовать в процессе реконструкции в Сирии, пока не начнется «политический процесс», в результате которого Асад покинет свой пост.

Герберт Макмастер

При этом советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в очередной раз заявил, что США должны сделать так, чтобы «ни одного доллара не пошло на восстановление хотя бы чего-то, что находится под контролем кровавого режима».

Так, в апреле 2016 года, всего через несколько месяцев после того, как Россия пошла на военное вмешательство в сирийский конфликт, Москва подписала целую серию соглашений с Дамаском почти на $1 млрд. В ноябре 2016 года Дамаск пообещал Кремлю преимущественное право в предоставлении договоров. Более того, несколько российских нефтяных компаний уже начали работу на территориях, только что освобожденных от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Москва и Дамаск даже рассматривают возможность создания нового совместного банка, благодаря которому осуществлять сделки между двумя странами станет проще.

Не только к России обращается Дамаск за помощью, но и к своему давнему стороннику Ирану. Так, недавно иранские фирмы, связанные с Корпусом стражей исламской революции, подписали ряд соглашений по восстановлению телефонных сетей и шахт в Сирии. Более того, в сентябре ряд иранских компаний подписал с сирийским правительством предварительное соглашение о возведении новых электростанций в ряде сирийских городов, в том числе в Алеппо и Хомсе. Официальные лица в иранском нефтяном министерстве также отметили, что исламская республика построит нефтеперерабатывающий завод в арабской республике.

Приложить руку к выгодным контрактам хотят и другие страны. В частности, 19 октября премьер-министр Бразилии Алоизиу Нунес заявил, что его страна намерена полностью восстановить дипломатические отношения с Сирией и открыть в стране свое посольство, закрытое в 2012-м. Так Бразилия пытается поучаствовать в реконструкции Сирии. Тем не менее и ряд малых западных компаний также посетил международную ярмарку в надежде попытать свою удачу и получить часть тех $300 млрд, которые, по некоторым данным, будут нужны на восстановление страны.

Министерство обороны Российской Федерации Работа российских саперов в Алеппо. Сирия. 2016

Автор подчеркивает, что реконструкция Сирии пойдет на пользу не всем ее гражданам. Из-за того что элиты, противостоящие «режиму» Башара Асада, по большей части бежали из Сирии, сторонники Асада, уже учредившие новые строительные компании и предприятия, оказались в выгодном положении, получив возможность вместе с международными фирмами претендовать на выгодные контракты.

И, по словам главы программы изучения Ближнего Востока и Северной Африки в королевском институте международных отношений Великобритании Chatham House Лины Хатиб, Дамаск «хочет наказать восставшие регионы, не дав им доступа к фондам реконструкции».