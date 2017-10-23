Экономика проста и жестока: государство на основании справки о смерти может выделить на похороны чуть более 6 тысяч рублей. Сюда входят услуги по облачению тела, предоставлению гроба и по транспортировке на кладбище с последующим погребением. И если в городе похоронные службы в эту сумму способны уложиться, а некоторые — ушлые — еще и заработать, сэкономив, скажем, на перевозке «оптом», то в селе это становится серьезной проблемой. Особенно, если требуется освидетельствование, а близлежащий морг находится за десятки километров и у усопшего нет родственников или финансов, чтобы осуществить эту спецперевозку туда-обратно.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбище в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могила в Барнауле

Именно с такой проблемой несколько лет назад столкнулись жители райцентра Троицкое (Алтайский край). В их случае стоимость даже самых скромных похорон составляет не менее 15 тысяч рублей: только за перевозку до бийского морга (он находится в 70 километрах от Троицкого) и обратно нужно заплатить порядка 5 тысяч. Вот и решили селяне скинуться на свой морг в складчину.

На призыв администрации района откликнулись предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств и крупных организаций. Как сообщил сегодня, 23 октября, ИА REGNUM заместитель главы администрации Троицкого района по социальным вопросам Владимир Шаров, работать мог начнет уже в ноябре.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит территория, на которой безродных хоронят в Барнауле

К слову сказать, судебно-медицинское освидетельствование в Троицком прекратилось несколько лет назад после скандала, связанного с взиманием денег с родственников врачом-судмедэкспертом (патологоанатомом). Пять лет назад мздоимец был уволен, а сам морг — закрыт. Начальник Алтайского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Валерий Башмаков и рад бы был помочь в решении проблемы, но поставил условие: «район приобретет холодильник». Также необходимо было решить вопрос проведения ремонта здания морга. В этому случае, по словам Башмакова, специалист (судебно-медицинский эксперт) смог бы одновременно выполнять функции специалиста патологоанатомической службы, то есть анатомировать тела усопших.

Намучившись с перевозкой и дополнительными расходами, районные власти признали: сколько бы ни говорили, что «администрация обязана» или «государство должно», другой возможности решить проблему, кроме как добровольные пожертвования, у района нет. Несмотря на опасения и замечания некоторых скептиков, идея получила поддержку.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кресты, которые безродным устанавливает на могилах одна из Барнаульских фирм

«Надо сделать дело, собрать 100 тысяч рублей, мы эти деньги считаем спонсорской помощью району», — заявила недавно газете «На земле Тррицкой» одна из лидеров районного предпринимательского сообщества Светлана Чернова.

В интервью ИА REGNUM заместитель главы администрации Троицкого района по социальным вопросам Владимир Шаров подчеркнул, что просьбу оказать спонсорскую помощь адресовали не простым селянам, а именно предпринимателям и организациям, и что на оплату уже заказанных холодильников потребуется порядка 300 тысяч.

«Производством нашего холодильника на два места занимается сейчас Петербургская компания PORKKA. Ей уже оплатили половину стоимости заказа, а районная больница взяла на себя обязательство отремонтировать помещение морга. В свою очередь, руководитель краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в этом тройственном соглашении выполнил свое обещание — издал приказ о создании отделения в Троицком, подобран специалист, который будет здесь работать», — пояснил Владимир Шаров.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кладбище

Собранные средства аккумулируются сейчас на счете благотворительного фонда поддержки и развития сельских территорий предпринимателя А. В. Жукова, поскольку только некоммерческая организация, являющаяся юридическим лицом, может взять на себя оплату услуг компании — изготовителя холодильного оборудования и услуг транспортной компании.

К слову, в Алтайском крае, где доля сельского населения превышает 60%, на 60 районов приходится всего 20 с небольшим отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, тогда как даже до своего райцентра из многих алтайских сел приходится добираться не один десяток километров. В Троицком нашли способ и скинулись на районный морг, но как быть остальным? Очевидно, что законодательство «О похоронном деле» давно нуждается в пересмотре.

Когда писала статью об отношении общества к захоронению безродных, была уверена, что такие дикие истории, как в Приморье, где в одной могиле в целлофановых мешках хоронили пятеро усопших, не могут быть распространены повсеместно.

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Но на примере Троицкого понимаешь: экономика ритуальных услуг, помноженная на километры по доставке усопшего, действительно жестока. А если на неё накладываются еще и не лучшие человеческие качества, то не только безродным предпочитают отказывать в последних почестях.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Вороны на кладбище и крест

Как уже сообщало ИА REGNUM, никому не нужным оказался и барнаулец, неожиданно скончавшийся в подъезде своего дома по ул. Кирова, 75. Целый день его труп с раскинутыми руками и ногами лежал на площадке между вторым и третьим этажами.

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Но, как справедливо отметил недавно в личной переписке на тему должного отношения к похоронам Митрополит Агафангел (Русская православная церковь), «это не мёртвых вопрос, а живых».

«Коммунисты расстреливали и закапывали массово во рвах. Святые, будучи так «погребены», святыми и остались. Это позор для живых», — подчеркнул он.