«Сейчас сломается», — меланхолично замечает второклассник, наблюдая, как от станции метро «Ладожская» петербургского метрополитена по проспекту Косыгина отъезжает битком набитый автобус. Граждане запихиваются уже на ходу. «Тут каждый вечер так», — деловито поясняет школьник. «И утро, — поддерживает его молодая мама. — Только в выходные такого нет».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в вечерний час пик

В среднем в будний день после 17:30 от «Ладожской» в сторону Индустриального проспекта в общественный транспорт можно попасть только с четвертой попытки. Иногда с третьей, если бабушки с тележками и мужчины с портфелями не устраивают потасовку на ступеньках автобуса или троллейбуса

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на маршрутку у метро «Ладожская»

Силы автобусного и троллейбусного парка города брошены сюда немалые: транспорт подходит один за другим. Но этого совершенно недостаточно. «Раньше, когда ходили трамваи, такого безобразия, конечно, не было. Знаем, что новый трамвай будет «частным». Но, может, это и к лучшему», — замечает семейство и берет на абордаж подошедший автобус №24.

Трамвайные пути на проспектах Косыгина, Наставников и Хасанской улице в Красногвардейском районе перекопаны ради создания линии «частного трамвая» за более чем 30 млрд рублей. Компания ООО «ТКК» и генеральный подрядчик «ЛСР-Строй» реконструируют пути, чтобы петербуржцы, живущие в густонаселенных микрорайонах Ржевка-Пороховые, могли быстро и с комфортом добираться до метро. Но сами горожане никак не могут смириться с этой масштабной стройкой, надолго нарушившей их привычный жизненный уклад.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонтные работы на Хасанской улице

«Конец света, — описывает свои ощущения местный житель Игорь. — Это уже естественное состояние района. Сюда попадают люди, которые грешат всю жизнь. Хуже представить нельзя». Стоит признать, что в бедах «красногвардейцев» виноват не только великий трамвайный ремонт, на их долю выпали и другие страдания.

Например, параллельно с ремонтом Ладожского вокзала решили отремонтировать и эстакаду через железнодорожные пути, для чего ее зачем-то нужно было целиком закрыть. Теперь попасть домой от метро люди могут только через сам вокзал, о чем их вежливо информирует объявление на заборе. Как результат, вечные очереди к рамкам металлоискателей в часы пик. Всё это создает по-петербуржски сюрреалистичную атмосферу иллюстраций Дали к первой части «Божественной комедии».

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонтные работы на Хасанской улице

«Ремонтировать, конечно, нужно всё одновременно…» — негодуют жители.

Но всё-таки жить вблизи метро повезло не всем, и чаще жители вспоминают трамвай, который сейчас не ходит. В основном они горюют по маршрутам №8 и №64, закрытым лишь временно, но с постоянными продлениями сроков запуска их отсутствие ощущается остро.

«Раньше, конечно, было удобно, до «Ладожской» ехали. Но что делать? — философски рассуждает пенсионерка Раиса. — Всё равно надо что-то строить. Конечно, это долго всё, я прочла, что они аж до 2019 года будут заканчивать. Сейчас для нас это большие неудобства. На Наставников до Косыгина почти никогда ничего не делалось».

Проспект Наставников выглядит, будто здесь снимали «Дрожь земли-3». Строители до позднего вечера маячат на фоне груд песка в полтора человеческих роста. «Мы уже привыкли. Копают, роют, строят… Хотя трамваи ходили, что с ними было не так, непонятно. Почему, зачем это всё?» — недоумевает пенсионерка.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонтные работы на проспекте Наставников

Ее поддерживает семейная пара, которая также регулярно пользовалась маршрутами №8 и №64. «Мешает стройка, конечно, плохо добираться до метро. Всё перекопано. Долгострой такой, что, по-моему, еще не скоро закончат. Сейчас выбраться от нас невозможно, очень долго. Если здесь не жить, не понять», — доверительно сообщает Светлана.

Почему городскому электрическому транспорту потребовалось вдаваться в «частности», она не понимает, и, возможно, в силу солидного возраста, доверия у нее к таким нововведениям немного. «Нас не спрашивали. Я удивилась, что убрали старые пути. Я так посмотрю, что и в других районах собираются устраивать частный трамвай. Так понимаю, нас уже спрашивать не будут, будут всё переводить в частную собственность», — говорит она.

С подозрением к концессионерам по созданию частного трамвая настроен и Григорий Иванович. Прежняя маршрутная сеть городского трамвая в этом районе его вполне устраивала. «Такая масштабная реконструкция была ни к чему. Но здесь трамвай будет, как это говорят, «частный». Поэтому, видимо, и такие фокусы», — предполагает он.

Впрочем, совсем уж без ремонта было не обойтись, признает петербуржец. «От «Ладожской» по Косыгина шпалы были мне ровесники, деревянные. Там жуть была. Он двигался со скоростью 5 км/ч. Поменять бы их на бетонные, и был бы полный порядок», — поясняет он.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонтные работы на Хасанской улице

Зато, поделились сразу несколько жителей, из-за таких неудобств местные открыли для себя станцию метро «Проспект Большевиков». Теперь туда ездят даже те, кто живет в относительной пешей доступности от «Ладожской», хотя и платят за эту «пешую доступность». Что уж говорить об обитателях, например, той же Хасанской улицы. «Красногвардейцы» выяснили, что оттуда можно легко добраться до «Проспекта Большевиков» на автобусе и почти ничего не потерять по времени.

«От Хасанской в ту сторону пробок не бывает. А от «Ладожской» — да. Если садиться на автобус или троллейбус, то это всё. Могила», — заключил Григорий Иванович.

По последним заверениям строителей, первый из восстановленных маршрутов — №8, по которому так скучают местные жители, — удастся запустить до конца года. Горожан повезет новый скоростной трамвай белорусского производства под названием «Чижик» жизнерадостной зеленой расцветки. Тариф на проезд не должен будет отличаться от общегородского, будут действительны и все льготные проездные.

Впрочем, когда-то жителям обещали, что трамвай запустят в августе, затем — в сентябре, чтобы успеть к началу учебного года. И не сдержали слова, так что доверия у них к строителям и властям почти не осталось.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в вечерний час пик

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Строители заявляют, что виной всему — нерасторопность чиновников Смольного, которые слишком долго тянули с разрешениями и согласованиями. Например, один из сложнейших участков на проспекте Косыгина отдали в распоряжение концессионера лишь в середине сентября.

Теперь, как отмечают в «ЛСР-Строй», работы будут завершены в ноябре. Формально, согласно концессионному соглашению, первый этап должен был быть запущен не позднее, чем через 17 месяцев после подписания документа. Этот срок истекает 1 ноября. Судя по тому, в какие катакомбы превращен проспект Наставников, только божественное вмешательство поможет строителям закончить к сроку. Скорее всего, стройка действительно продолжится до декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонтные работы на проспекте Наставников

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Но петербуржцы — народ предприимчивый. Теперь на строительные площадки проспекта Наставников, где еще пока нет рельсов и, кажется, разверзлась земля, выводят местных спаниелей и шпицев: те с легкостью проникают сквозь сетчатую ограду на газоны. А на те участки проспекта Косыгина, где верхняя конструкция рельсов и плиты уже уложены, словно на променад выходят бабушки с колясками, прогуливаются мамы и папы с детьми постарше.

История с верхней конструкцией путей и упомянутыми плитами заслуживает отдельного внимания. Даже в официальном сообщении городской администрации говорится, что дабы «новая трамвайная сеть меньше беспокоила граждан района, проектом предусмотрена бесшумная технология конструкции трамвайных путей: размещение рельс в специальной шумопоглощающей обойме, разделяющей рельсы и бетонную плиту их опирания».

Но проектное решение новых трамвайных путей было изменено из-за его дороговизны. Сначала действительно собирались взять специальные рельсы австрийского производства и монолитную фибро-бетонную конструкцию, обеспечивающую срок службы более 50 лет и почти бесшумный ход. А в итоге применили самую дешевую рельсо-шпальную конструкцию, аналогичную той, которую только что там же и разобрали.

Смольный заявил, что концессионер за счет таких изменений сэкономил 1,1 млрд рублей, которые следует почему-то целиком вернуть в бюджет, хотя проект должен был финансироваться совместно, то есть и экономию следовало бы поделить. Подрядчик же вообще отрицает факт столь масштабной экономии.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонтные работы на проспекте Солидарности

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Напомним, в августе вице-губернатор Игорь Албин заявлял о полугодовом отставании по срокам, затем глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк констатировала уже двухмесячное отставание. Она также пригрозила концессионеру штрафом в размере 13 млн рублей. ООО «ТКК» не видит причин для штрафов, а для возможных отставаний есть объективные причины, утверждают в компании. Но сотрудники не расслабляются.

«Я как человек, который отвечает за проект, не вижу, что «всё хорошо», потому что мы создаем дискомфорт конечным потребителям, людям, которые будут ездить на этом трамвае», — сказал директор «ТКК» Сергей Окутин на недавнем форуме Smart Transport.

Добавим, предполагается, что на линии выйдут 9 трамваев до конца декабря. Всего на трех маршрутах длиной 14 км в Красногвардейском районе будут курсировать 23 таких трамвая к концу 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, скоростная трамвайная сеть создается на условиях ГЧП от Ладожского вокзала в направлении микрорайона Ржевка-Пороховые. Стоимость проезда на таком трамвае будет не выше общегородского тарифа. Концессионер в лице ООО «ТКК» на 60% принадлежит ИК «Лидер», на 20% — группе «ЛСР», куда входит и «ЛСР-Строй», на 10% — ОАО «Главная дорога», еще на 10% — ООО «Новое качество дорог». Весь проект должен быть реализован за 2,5 года.