На Урале, вопреки общероссийской тенденции сокращения числа призывников в Вооруженные Силы России, план на количество новобранцев, наоборот, повышается. Тем временем здоровье молодежи призывного возраста оставляет желать лучшего, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Призыв в армию

90% будет на контракте

Постепенное сокращение числа солдат срочной службы в Российской армии, связанное с её переходом на контрактную службу, позволяет более вдумчиво отбирать лучших молодых людей в защитники Отечества, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. В ближайшие годы планируется довести число контрактников до 90%.

За октябрь-декабрь 2017 года в России планируется призвать 134 тысячи человек. Это на 18 тысяч меньше показателей осеннего призыва 2016 года. Для сравнения, весной 2017 года на службу в армию были призваны 142 тысяч человек.

Ранее в сюжете:Осенний призыв-2017: Служить в армию пойдут 134 тыс. человек

«Раньше из 10 призывников в строй брали двух, теперь одного», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Высокие военачальники в столицах говорят о секвестировании числа призывников, однако на Урале наблюдается иная картина. Достаточно взглянуть на планы призыва весны-осени 2016 и 2017 годов в некоторых регионах Уральского федерального округа.

Неуклонно уменьшается число призывников лишь в Челябинской области. Цифры красноречивы: на Среднем Урале план по призыву в Вооруженные Силы РФ идет в рост с весны 2016 года. Причем департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что регион является одним из ведущих поставщиков призывных ресурсов. Где обещанное секвестирование? Впрочем, к ситуации с призывом в Свердловской области мы еще вернемся.

У 20% призыва — психические отклонения

Пока в недрах Госдумы РФ зреет законопроект по ужесточению ответственности за уклонение от службы в армии, число годных встать в армейский строй в России с каждым годом стремительно сокращается. Уральские комиссариаты отмечают годность к службе 60—70% потенциальных новобранцев призывного возраста от 18 до 27 лет.

Военный комиссар Курганской области Эдуард Лобачев отметил на недавней пресс-конференции, что состояние здоровья призывников Зауралья оставляет желать лучшего, а у 20% после прохождения медкомиссии обнаружены психические отклонения. Чаще всего отсрочку или освобождение курганские призывники получают из-за заболеваний глаз, костно-мышечной и пищеварительной системы, говорят в региональном департаменте здравоохранения.

Газета Ингушетия Призыв

Тюменский комиссар Александр Моторин сообщил о 19% призывников региона с нервно-психическими расстройствами. Высок среди тюменских новобранцев уровень заболеваний эндокринной системы, пищеварительного тракта, кровообращения и костно-мышечной системы, отмечает председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Тюменской области Игорь Денисенко.

Отправили служить без почки

Не блещут здоровьем и солдаты-срочники. Руководители региональных военных комиссариатов вынужденно, но признают недобросовестный подход отдельных медкомиссий к здоровью будущих защитников Родины. Начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев вспоминает, как в ходе весенней кампании 2016 года новобранцу присвоили статус здоровья группы «А», то есть признали годным к службе на все 100%. И уже будучи в строю, молодой человек не справлялся с физическими нагрузками, постоянно жаловался на плохое самочувствие. Дополнительное обследование выявило у него отсутствие одной почки.

О том, как попадают больные молодые люди в армию, недавно поведала на своей странице в соцсети мама призывника из Каменска-Уральского. Ее сын проходил медкомиссию 20 октября 2017 года.

«Болен с четырех лет: неврология, синдром позвоночных артерий, мигрени, синдром Киммерли, протрузия трех позвонков. Колени несколько лет болят. Невролог и хирург даже смотреть не стали документы и медкарту! А хирург ещё и предложил ноги ему ампутировать — чтобы не болели!!! Невролога интересует лишь, мочится ли парень ночью в постель, а хирург практикует чёрный армейский юмор. У меня нет слов!!!» — пишет разгневанная родительница и ищет адвоката.

Alterfines Врач за работой

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM мама призывника отметила, что в комиссариате она не смогла доказать оскорбительные слова хирурга — видео и диктофонные записи вести там запрещено. Женщине было сказано, мол, делает из мухи слона, и ее сын вообще уклонист. Тогда как парень не бегал от комиссариата, а учился в Уральском государственном педагогическом университете, на очном отделении в Екатеринбурге.

Ее землячка также заявила, что и ее сына с многочисленными диагнозами признали годным к службе в армии.

«В части фельдшер спросила его, как тебя с таким здоровьем призвали?! А командир в обращении ко всем присутствовавшим родителям — раз призвали, значит, годен. Потом, правда, троих спортсменов списали из-за болезни сердца. А дома они, военкомовские врачи, план набора выполняют. Люди — цифры», — сетует мама недавнего новобранца.

И, казалось бы, стратегия набора в армию некрепких здоровьем ребят давно ушла в прошлое. Министр обороны Сергей Шойгу требует качества новобранцев, а не количества.

«Требую исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами», — заявил он 6 октября командующим войсками военных округов и Северным флотом.

Однако на местах, видимо, по древней традиции или по инерции продолжает брать верх не мнение военачальников страны, а плановые показатели.