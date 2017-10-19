В Государственную думу России членом Совфеда Францем Клинцевичем был внесён на рассмотрение законопроект об изменениях в законе «Об обращении лекарственных средств», регулирующий в том числе и медицинское обеспечение Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов. Принятие предложенных поправок может очень сильно повлиять на многие процессы, и не только в армии. Посмотрим, почему.

Шприц и ампула

Министерство обороны станет практически независимым от Министерства здравоохранения?

Предлагаемые изменения в законодательство достаточно масштабны, хотя и изложены на двух страницах. Главным изменением может стать право Министерства обороны России не проводить лицензирование медицинских подразделений (военно-медицинских центров, госпиталей и других объектов), самостоятельно проводить государственную регистрацию медицинских препаратов, медтехники и т.п., а также формировать свои собственные перечни медицинских услуг и работ в интересах военно-медицинских организаций. Если эти поправки будут приняты, фактически можно будет говорить о том, что сфера военной медицины в России будет практически полностью контролироваться Министерством обороны, тогда как Министерство здравоохранения потеряет своё влияние.

Mil.ru В военном госпитале

В пояснительной записке к законопроекту изменения объясняют недостаточной гибкостью имеющегося законодательства во время боевых действий, военных учений, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и т.п. Утверждается, что многие услуги, которые должны осуществляться военно-медицинскими организациями, отсутствуют в перечне, утверждаемом Министерством финансов и Министерством здравоохранения, — как из-за специфичности задач, так и из-за наличия в некоторых из них государственной тайны. Что касается регистрации медицинских препаратов, техники и т.п., то утверждается, что участие Министерства здравоохранения слишком затрудняет и затягивает процесс применения новых препаратов (в том числе зарубежных) и принятия на снабжение новых видов медицинской техники, разработанных для Вооружённых сил России.

Опасные последствия: поправки могут привести к росту расходов и увеличению количества преступлений

Многие из приведённых выше доводов кажутся вполне логичными. Действительно, в условиях военного времени требуется намного большая оперативность в действиях, и думать о том, как, например, правильно списать использованную ампулу опиоидного анальгетика (морфин, промедол и др.), времени нет. Как нет времени на раздумья и в случае развёртывания полевого госпиталя, выполнения каких-то нестандартных действий и т.п. В реальной жизни в таких ситуациях многие законы и вовсе будут игнорироваться (и не факт, что в итоге люди не понесут незаслуженное наказание).

Но у всего этого есть и «обратная сторона медали»: фактическая независимость Министерства обороны и доступ к формированию перечня услуг может привести к серьёзному росту затрат, так как может потеряться согласованность действий между военным ведомством и министерствами здравоохранения и финансов. Возникнут и новые соблазны для неправомерного использования средств, так как согласовывать траты с другими ведомствами придётся намного реже (а это делает процесс «распила» более сложным).

Mil.ru В военном госпитале

Что касается упрощения регистрации препаратов и медицинской техники, и в целом сильного упрощения контроля над действиями военно-медицинских организаций, то эти изменения также могут вызвать бесконтрольное расходование средств, а также возникновение нового чёрного рынка лекарств, в том числе и рецептурных. Из вышеперечисленного однозначно безопасным является только возможность для военных самим решать, подходит ли им та или иная единица новой военно-медицинской техники.

Таким образом, мы видим, что поправки, внесённые в Государственную думу, не так хороши, как могут показаться на первый взгляд. Для их работы нужна жесточайшая система контроля, которой, вероятнее всего, не будет. Тем более, что там, где есть государственная тайна, ни о какой прозрачности говорить не приходится. В том виде, в котором закон представлен на сегодняшний день, его принимать нельзя, он требует переработки и описания большого количества специфических деталей, которые сейчас упущены. Более того, правильным путём и вовсе могло бы стать создание некого межведомственного органа, позволяющего решать какие-либо вопросы военно-медицинского характера сообща и достаточно быстро, но не устраивая фактический «раскол» имеющейся в России военной и гражданской медицины.