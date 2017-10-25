С 18 по 24 октября в Пекине проходит XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК). Правящую элиту 90-миллионной партии на съезде представляют более 2,3 тыс. делегатов. Им предстоит избрать 200 членов Центрального комитета КПК, которые затем назовут имена 25 членов Политбюро и его постоянного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Примечательно, что на сей раз число постоянных членов Политбюро сократится с 7 до 5 человек. Партия во главе с председателем Си Цзиньпином идёт по пути обновления поколений и концентрации властных полномочий внутри Политбюро: до избрания Си руководителем Военного совета ЦК КПК в ноябре 2012 года постоянный комитет Политбюро состоял из 9 членов, число которых потом сократили до 7. Особое значение имеют и перестановки в Военном совете и Центральном военном совете (ЦВС) ЦК. Речь идёт о двух институтах управления армией, функционал которых не разграничен конституцией КНР, хотя персоналии в руководящем составе идентичны.

U.S. Department of State Фань Чанлун

У Си два заместителя в ЦВС: генерал Фань Чанлун, восхождение которого (по данным Financial Times) в 2012 году связывают с протекцией экс-председателя КНР Цзяна Цзэминя и генерала Сюя Цайхоу (экс-начальник Главного политуправления НОАК, участник «банды четырёх» наряду с Чжоу Юнканом, Бо Силаем и Лином Цзихуа), и генерал Сюй Цилян, возглавлял ВВС НОАК в период, когда сам Си был заместителем председателя ЦВС (2010 — 2012 гг.).

Издание из ОАЭ Gulf Today сообщает, что по итогам съезда КПК Сюй Цилян сохранит свои позиции, а кресло Фань Чанлуна в ЦВС займёт генерал Чжан Юйся, 67-летний соратник и земляк нынешнего председателя КНР. «Си и Чжан происходят из северо-западной провинции Шэньси. Оба являются детьми высокопоставленных функционеров партии, которые сражались вместе в гражданской войне 1940-х годов», — говорится в сообщении. Любопытная деталь, не так ли?

Kremlin.ru НОАК

Если назначение состоится, то можно будет с уверенностью говорить об усилении аппаратных позиций Си в армии. С учётом того, что Военный совет и Центральный военный совет находился под контролем Цзяна Цзэминя с 1989 по 2004 гг., каждое новое назначение Си будет направлено на ослабление своего влиятельного предшественника. В эту же логику укладываются аресты министра общественной безопасности КНР Чжоу Юнкана и главы Чунцинского горкома Бо Силая, которые с подачи Цзяна препятствовали выдвижению Си в 2012 — 2013 гг. на высший пост в государстве.

Тогда председатель КНР Ху Цзиньтао не дал в обиду своего подопечного, который уже к 2017 году успел (с опорой на председателя Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ван Цишаня) уволить из армии порядка 300 тыс. военнослужащих, уличенных в коррупции. Таким образом лидер «пятого поколения» китайской элиты «чистит» не только армию, но и партийный аппарат, который управляет экономикой КНР стоимостью в $21,4 трлн (ВВП по паритету покупательной способности, данные за 2016 год).

AcidBomber Дом народных собраний КНР

ИА REGNUM не случайно обращает внимание читателей на связку ЦК КПК — НОАК. Будучи страной с длительной историей национально-освободительной борьбы, Китай традиционно находился во власти военного сословия, которое в начале XX века выступало против унизительного прозападного курса династии Цин.

С тех пор национализм стал основой его идеологии. Прямо и косвенно генералитет пробил себе дорогу к власти через Синьхайскую революцию 1911 — 1912 годов (генерал Юань Шикай), по итогам которой была провозглашена буржуазная Китайская Республика.

Хотя свержение императорской династии дорого обошлось армии, которая раскололась на два враждующих лагеря: с одной стороны был Сунь Ятсен и детище всей его жизни — партия Гоминьдан, а с другой — так называемые Бэйянские милитаристы, которые были разбиты войском Чан Кайши только в 1926 — 1927 гг. Сначала военные связывали свои надежды с Чан Кайши, но затем они отдали своё предпочтение коммунистам во главе с Мао Цзэдуном, идеология которого представляла собой смесь марксизма-ленинизма, сталинизма и национализма, овладевшего китайской деревней.

Именно Мао дал военным социальную опору. Затем настал черёд Дэна Сяопина, который дал им возможность обогатиться, превратиться в ядро нового имущественного класса. Что касается Цзянь Цзэминя, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина, то они открыли военному сословию и теперь уже партийному олигархату путь для внешней экспансии. Их совокупная мощь достигла таких масштабов, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон зовёт Индию в стратегический союз. А куда ему деваться?