Вчера, 19 октября, украинский парламент сделал очередной шаг к изменению Конституции Украины относительно ограничения депутатской неприкосновенности, направив в Конституционный суд законопроекты № 7203 (президентский) и № 6773 (депутатский).

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

В частности, президентский законопроект предусматривает внесение изменений в название статьи 80 Конституции — «Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность», а также норму, по которой «народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

В то же время депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Примечательно, что депутатский законопроект отличается только сроками отмены неприкосновенности — с 2018 года. Теперь КСУ должен опубликовать заключение относительно того, не противоречит ли инициатива ст. 157 и 158 Конституции: не ограничивает ли законопроект права и свободы человека. При этом в Конституции не указано, в какие сроки Конституционный суд должен опубликовать выводы. После этого депутаты могут принять документ в целом как закон, но минимум 300 голосами.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Украины

В свою очередь, президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает, что на следующей сессии парламент проголосует за отмену депутатской неприкосновенности.

«Как и обещали, неприкосновенность в Украине будет ликвидирована. В прошлом году неограниченного иммунитета мы лишили судей. Следует отдать должное депутатам — сегодня они сделали ответственный политический шаг к отмене и собственной привилегии. Считаю, что уже на следующей сессии Верховная рада не растеряет смелость и даст 300 голосов за окончательное и бесповоротное решение этой проблемы», — написал Порошенко на своей странице в Facebook вечером 19 октября.

Глава государства надеется, что политики, которые ранее заявляли о необходимости отменить неприкосновенность, не изменят позицию, «когда увидят, что это уже не пиар, а новая реальность».

Кроме того, украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук не верит, что депутаты проголосуют за отмену неприкосновенности. По его словам, народные избранники шли в парламент только ради неприкосновенности.

«А теперь внимательно следим за руками власти. Сейчас конец октября. Предположим, что КС вынесет вердикт через пару месяцев. Конечно же — на этой сессии никто рассмотреть закон не успеет. И его поставят на первую сессию 2018-го. Предположим, что даже в первом чтении закон примут. Значит — окончательно отмену неприкосновенности рассмотрят только осенью 2018 года. Но это я описал очень и очень оптимистичный сценарий. Поскольку у нас есть пример зимы 2015 года. Когда мы видели тот же самый цирк. Рада более чем 300 голосами отправила закон об отмене депнеприкосновенности в КС. Суд даже к лету вынес положительное решение. Но к тому времени о нём все дружно «забыли». Не исключено, что подобное мы увидим и сейчас. Ведь суть всего шоу была в том, чтобы прикрыть шумихой принятие в тот же день медицинского геноцида. Разница в том, что платную медицину нам ввели. А с отменой неприкосновенности всех «нарошенничали»…», — пишет Корнейчук на своей странице в Facebook.

При этом 19 октября в эфире канала «112 Украина» судья Конституционного суда Украины 2006—2015 гг. Виктор Шишкин напомнил, что ранее КС признавал конституционность отмены депутатской неприкосновенности.

«Что тут нового? В 2015 году господин президент точно также обращался в Конституционный суд. Я тогда был судьей. О внесении изменений в Конституцию, о снятии депутатской неприкосновенности, об ограничении иммунитета судей. Всё это было в 2015 году. Конституционный суд давал выводы, что такие изменения в Конституцию возможны. Но я был категорические против и написал отдельную мысль, не с точки зрения «снимать или не снимать депутатскую неприкосновенность», а потому, что происходил полный юридический хаос и полный юридический беспредел», — рассказал Шишкин.

В то же время украинский блогер Кирилл Сазонов также не верит, что депутаты откажутся от неприкосновенности.

«Все депутаты на словах за снятие неприкосновенности, и единственное, о чём спорят — какой закон лучше. Если их не остановить, они могут далеко зайти и посадить весь созыв на пару лет просто для профилактики…», — написал Сазонов в Facebook.

В свою очередь, вице-спикер Рады, депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко сообщила о готовности коалиции (Народного фронта и БПП) отменить депутатскую неприкосновенность.

«Я голосовала за отмену депутатской неприкосновенности всегда, когда этот вопрос выносился на повестку дня сессии. И в предыдущем созыве, и в этом. Я, кстати, подписала соответствующий законопроект Левченко о снятии неприкосновенности летом, через свои убеждения, из-за позиции — необходимости ограничения депутатской неприкосновенности. И он никогда бы не собрал под своим законопроектом 158 подписей без голосов БПП и НФ. И я возмущена словами Левченко в его выступлении, что якобы депутаты голосуют под давлением. Эта постоянная ложь, манипуляции, популизм в каждом слове просто возмущают. И вряд ли несколько депутатов могут претендовать, чтобы говорить от имени всего народа. Но я надеюсь, народ всё это слышит — и делает выводы», — написала Геращенко.

Напомним, 5 февраля 2015 года Рада поддержала направление в Конституционный Суд законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части снятия неприкосновенности с депутатов и ограничения неприкосновенности судей. За направление законопроекта №1776 в КС проголосовали 365 депутатов при 226 минимально необходимых. Документом отменяется неприкосновенность народных депутатов. При этом в Конституции будет оставлена норма о том, что нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. КС признал, что законопроект №1776 не нарушает Конституции. Тем не менее депутаты упразднили только судейскую неприкосновенность.