Месяц назад на российские экраны вышла картина Резо Гигинеишвили «Заложники». Сюжет фильма погружает зрителя в 1983 год, когда в Грузии была предпринята попытка угона пассажирского самолета в Турцию. В «Заложников» уже пущено много копий со стороны прогрессивных патриотических деятелей, а также высказано немало лестных отзывов от либерального крыла. Попробуем разобраться в том, как такой фильм мог появиться в России.

«Заложники». Постер

Режиссер Резо Гигинеишвили четыре года изучал документы допросов угонщиков в процессе работы над картиной, тема которой даже сейчас является очень противоречивой для Грузии. После развала Советского Союза расстрелянных по суду террористов стали выставлять героями, противостоявшими «оккупационной системе». Эту точку зрения поддерживал президент Гамсахурдия, при правлении которого вандалами был осквернен памятник людям, погибшим от рук преступников во время захвата самолета. Про угонщиков писали книги и ставили спектакли, так что появление фильма было не за горами. И хотя Гигинеишвили (которому в 1983 году исполнился один год от роду) постоянно говорит о своей беспристрастности по затрагиваемой теме, с объективностью изложения в «Заложниках» большие проблемы. Сценарий выставляет угонщиков как запутавшуюся молодежь, непонятно ради чего стремящуюся на Запад. Почему-то ни один из интервьюеров не задал режиссеру вопрос, почему на экране отсутствуют зверства, которые происходили во время инцидента в самолете. Не показан приставленный к грудному младенцу пистолет и снятый со стюардессы скальп. Куда делась нацистская символика, которой бредил один из террористов? Покалеченная бортпроводница, ставшая на всю жизнь инвалидом, здесь чудесным образом бежит по аэродрому. Источников, реалистично описывающих события 1983 года, в сети предостаточно, но информация оттуда будет сильно контрастировать с тем, что показано в «Заложниках».

О реальной истории захвата и освобождения самолета читайте здесь: Кино для оправдания терроризма? Фильм Резо Г. глазами ветерана КГБ

Цитата из к/ф «Заложники». реж Резо Гигинеишвили. 2017. Россия. Грузия Захват самолета

По большому счету, возможно, следует отдать трактовки и интерпретации угона самолета в руки грузин, так как события происходили на территории их республики. Только странным образом история перекочевала в российский кинематограф, который тут причем, казалось бы? Герои говорят по-грузински, за исключением пары сцен, где, например, прокурор с сильным акцентом зачитывает обвинения в суде. Фильм поддержала польская сторона и Грузинский фонд кино; Россия проходит как одна из стран копродукции. На вопрос, почему «Заложники» не снимались целиком в Грузии, Гигинеишвили отвечает, что это слишком технически сложный проект для местного кавказского кинематографического климата. Сцены в самолете снимали в павильоне в России, всё остальное — за границей. В общем, обычное совместное производство, на первый взгляд, но на сайте Министерства культуры в реестре фильмов, которым выдано прокатное удостоверение, указано, что это исключительно российский фильм. Польша и Грузия отсутствуют, — но что это дает? Если местом производства фильма указывается Россия, то это позволяет проекту получить удостоверение национального фильма, обеспечивающее налоговые льготы и прочие преференции. Хотя «Заложники» могли бы и не получить такой документ, так как сняты не на русском языке. Еще одно условие получения удостоверения национального фильма — более половины бюджета проекта должно быть оплачено российскими организациями. Следовательно, инициатива запечатлеть в кино инцидент 34-летней давности в Грузии формально принадлежит нашей местной кинокомпании.

Год назад «Заложники» участвовали в питчинге (защите проекта) в Министерстве культуры, и на съемки запрашивались деньги, но наши эксперты идею не поддержали. Зато фильм проехался по ведущим мировым кинорынкам, причем его презентации оплачивались из кармана российских налогоплательщиков (организатор — «РОСКИНО», возглавляемое Екатериной Мцитуридзе). Общая задача, которую преследуют организаторы с нашей стороны — популяризация отечественного кино за рубежом — но насколько тема фильма Гигинеишвили соответствует целям и задачам кинематографа России? Благодаря вояжу по кинорынкам «Заложников» купили в свой прокат много стран, и был найден сопродюсер — польская сторона.

Чем же заслужил такие преференции со стороны чиновников Резо Гигинеишвили? Главная заслуга этого кинодеятеля в том, что он является зятем Никиты Михалкова. Режиссер снял в «Заложниках» свою жену — дочь самого авторитетного человека в российском кинематографе. На свадьбе, которую сыграли в Грузии в 2011-м, Михалков обнимался с тогдашним президентом Саакашвили.

С художественной стороны новый фильм сделан ниже среднего уровня европейского авторского кино, что не помешало Гигинеишвили получить приз самого главного отечественного кинофестиваля «Кинотавр» за лучшую режиссуру. Ранее премьера картины прошла в одной из программ Берлинского кинофестиваля. Затем последовал прокат в Грузии, что обычно означает, что эта страна домашняя для места производства. До старта кинопоказов в России остается пять месяцев! После Берлина «Заложники» попадают на кинофестиваль в Эдинбурге, где у картины первой страной производства уже указана Грузия. Таким же образом представлена картина на фестивале в Теллурайде, США. Складывается парадоксальная ситуация: для всего мира фильм Гигинеишвили в первую очередь грузинский, но лишь для Минкульта РФ — российский, на продвижение которого тратятся государственные деньги. С другой стороны, сей факт говорит о том, что Россия в какой-то мере схожа в таком подходе с продвинутыми европейскими странами. Франция, например, может позволить проспонсировать фильм одной из своих бывших африканских колоний, где сценарий в негативном свете может отражать события общего прошлого, в первую очередь зверства колонизаторов.

«Заложники». Постер

Грузинская диаспора ведет активную и успешную деятельность в России, постоянно донося до россиян достижения в области искусства, отражающие национальную идентичность. Разумеется, культурная интервенция предполагает определенный взгляд на процессы, проистекающие на Кавказе. Спустя год после обострения отношений между Россией и Грузией на почве конфликта в Южной Осетии на Московском международном кинофестивале прошла программа грузинского кино. Тогда же приз второго по значимости конкурса получила грузинская лента «Зона конфликта» (реж. Вано Бурдули), снятая на материале противостояния в Абхазии. В основном конкурсе присутствовала картина «Посредник» (реж. Дито Цинцадзе), в которой русскую проститутку сыграла актриса Виктория Исакова. Жрицу любви в фильме имел чуть ли не каждый из героев, иногда из интересов следственного эксперимента. На пресс-конференции Исакова, позднее ставшая широко известной актрисой, тепло отозвалась о приеме в Грузии и была благодарна за роль, позволившую раскрыться ее таланту.

Таким образом, мы уже давно находимся в зоне пропаганды грузинской культурной элиты, и «Заложники» лишь в очередной раз обнажили проблему предвзятого освещения событий. После событий в Южной Осетии в Грузии был снят фильм «5 дней в августе» (2011), затронувший военный конфликт. Тогда для реализации проекта были приглашены американские кинематографисты, включая сценаристов, продюсеров, художников, монтажеров и пр. Бюджет постановки составил 32 миллиона долларов, но прокатывать ее по остальному миру было сложно, учитывая низкий художественный уровень картины и прочие факторы, включающие дополнительные затраты на рекламу. В итоге в США «5 дней в августе» собрало около 17 тысяч долларов. Сейчас грузинская сторона может не беспокоиться за прием «Заложников» на Западе. Теперь всю работу по продвижению новой картины сделала Россия. Мы терпим поражение в информационной войне уже на собственной территории.