Майданные власти продолжают геноцид населения Украины. В четверг, 19 октября, парламент утвердил так называемую медицинскую реформу. Теперь граждане должны полностью или частично оплачивать любую врачебную помощь, кроме осмотра семейным врачом, первой помощи и обезболивающих. Платными будут даже роды — все, кроме экстренных.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1610

Вся специализированная медицинская помощь, включая кардиохирургию, травматологию и нейрохирургию, становится полностью платной. К примеру, шунтирование аорты обойдется в 130 тыс. гривен. Диагностика нарушения ритма сердца у ребенка — 65 тыс. гривен. Лечение цирроза печени — 111 тыс. гривен. Средняя официальная зарплата на Украине — 7 тыс. гривен в месяц.

Для подавляющего большинства населения медицина будет не по карману. Даже сейчас, по данным министерства здравоохранения, 70% граждан ради экономии средств занимается самолечением. Теперь этот показатель, естественно, вырастет.

Но недоступность услуг — не единственное последствие «реформы». Также она предполагает введение «телемедицины» — селян будут консультировать через интернет (которого в большинстве сел, правда, нет). Неминуемо массовое сокращение больниц: по новым нормам в каждой из них должно быть как минимум 2 тысячи пациентов, что невозможно в тех же поселках. При этом ни о повышении зарплаты врачей, ни об их переподготовке в «реформе» ничего не сказано.

Беспрецедентно наглый, людоедский законопроект, обрекающий большинство граждан страны на самолечение и вымирание, был разработан в министерстве здравоохранения под руководством исполняющей обязанности министра, гражданки США Ульяны Супрун. «Реформу» прикрывает либеральная болтовня о том, что медицина должна быть платной, чтобы быть качественной. На деле платную медицину введут в нищей стране, чтобы выдавить из граждан то, что не было выдавлено раньше.

Нетуземное происхождение целого ряда деятелей майдана, как уже не раз отмечалось, не является случайным. Лидеры майдана воспринимают Украину как дойную корову: корова, конечно, хилая, зато своя. Никто из этих людей не собирается жить здесь после власти, а нетуземцев с Украиной так и вовсе ничего не связывает. Что корова от таких манипуляций может просто издохнуть, никого из них не беспокоит.

«Медицинская реформа» прекрасно укладывается в общую логику действий майдана. Ранее он успешно провел и другие «реформы», среди которых — «реформа ЖКХ» (трехкратный рост цен без изменения качества), «судебная реформа» (платные суды и запрет на «малозначительные» споры), «реформа образования» (запрет учиться на родном языке), «пенсионная реформа» (повышение пенсионного возраста и отмена пенсий для работающих пенсионеров) и так далее и тому подобное.

«Медицинская реформа» не вызывает никаких протестов у «активистов». Под стенами Рады продолжает стоять игрушечный майдан имени Саакашвили (которому хватит минуты после отмашки из посольства США, чтобы стать настоящим). Но «активисты» и их лидеры не интересуются медициной. Они требуют отмены депутатского иммунитета и создания антикоррупционного суда. То есть их волнует то, у какой из ветвей власти станет больше возможностей влиять на другие ветви. Они собираются править вечно и вечно же «реформировать».

Народ, тем временем, безмолвствует. Народ учится выживать в условиях, которые с каждой новой «реформой» становятся все невыносимее. Народ пакует чемоданы: о желании уехать говорит большинство (!) населения. Те же, кто остается, ждут армию освободителей, которая может прийти снаружи. Потому что изнутри освободителям, очевидно, взяться неоткуда.