Сегодня, 19 октября, украинский парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №6327, который воплощает первое звено медицинской реформы. Также депутаты поддержали в первом чтении, за основу, законопроект №6604, который предусматривает финансирование медицинской реформы, и законопроект№ 7117 — о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности. За главный законопроект медреформы проголосовали 240 депутатов при 226 необходимых, против — 42 парламентария. Резонансные законопроекты крайне негативно воспринимаются обществом, поскольку, по сути, на Украине вводится платная медицина.

Perohanych Верховная рада Украины

Государство оплатит только диагностику

Согласно законодательным нововведениям, объем медицинских услуг и лекарственных средств, стоимость которых покрывается государственными гарантиями, закрепляются на уровне закона «государственным гарантированным пакетом». Средний базовый тариф на одного пациента в первичном звене составит 370 грн. (около 14 долларов) в год.

Как отмечается в документе, государство будет оплачивать из госбюджета медицинские услуги, изделия и лекарства для профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в связи с болезнями, травмами, отравлениями и патологическими состояниями, а также в связи с беременностью и родами. За счет средств бюджета будут оплачивать не только экстренную, первичную и паллиативную помощь, а также вторичную, третичную, медицинскую реабилитацию, медицинскую помощь детям до 16 лет, а также помощь в связи с беременностью и родами. Государственные и коммунальные медучреждения смогут предоставлять и платные услуги, но в объеме не более 20% от всех предоставленных услуг и только к завершению 2024 года. При этом программа медгарантий утверждается парламентом в составе закона о Госбюджете на соответствующий год и должна составлять не менее 5% ВВП.

Perohanych Верховная рада Украины

Обязанности пациента и стимулы для медиков

Граждан Украины обязали проходить профилактические медосмотры и выполнять предписания врача. Теперь больницы должны будут подписывать с пациентами договор о предоставлении медуслуг в письменной или электронной форме. Пациент сможет выбрать любую больницу, независимо от прописки. При этом зарплаты врачей будут зависеть от количества пациентов и подписанных договоров. Предусматривается, что зарплата врача составит 250% от средней зарплаты на Украине за июль прошлого года. В этом году средняя зарплата составила 7360 грн. (278 долл.), следовательно, зарплаты врачей в следующем году должны составить от 18 400 грн. (696 долл).В то же время пока неизвестно, какой орган исполнительной власти будет распоряжаться госсредствами и контролировать их использование.

Законопроект вступит в силу через месяц после его публикации и начнет действовать поэтапно с 1 января 2018 года. Государство начнет оплачивать оказание медуслуг по программе медгарантий учреждениям с 1 августа 2018 года. В течение 2018−2019 годов планируют постепенно ввести государственные гарантии для всех видов медицинской помощи, чтобы с 1 января 2020 года все они действовали.

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс относительно обеспечения государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарств. По ее словам, законопроект №6604 реализует принцип «деньги идут за пациентом».

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«Отныне медицинские учреждения, с которыми заключены договора о предоставлении услуг пациентам, будут получать выплаты на оказываемые пациентам медицинские услуги напрямую из госбюджета без посредников. Это изменение запустит конкуренцию за пациентов, предоставит качественным медицинским учреждениям средства на развитие, защитит регионы и медицинские учреждения от ручного управления финансами и позволит врачам получить достойный официальный доход», — рассказала Супрун.

При этом в законодательстве изменили роль государственного и местных бюджетов в системе здравоохранения. Так, государственный бюджет будет отвечать за оплату учреждениям медицинских услуг, входящих в программы медицинских гарантий, а местные бюджеты смогут поддерживать и развивать коммунальные заведения здравоохранения, реализовывать местные программы в здравоохранении.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который находился в зале парламента во время голосования, поблагодарил парламентариев за принятие «исторического» для Украины решения.

«Наша задача — сделать медицинскую систему качественной… И сегодня мы начинаем большую работу: изменение системы медицины в интересах граждан», — сказал Гройсман.

Torange.biz Медицина

Платная медицина

Издание «Страна» в своем материале утверждает, что медуслуги и операции на Украине отныне будут стоить сотни тысяч гривен.

«Министерство здравоохранения не утвердило модель расчета себестоимости медицинской помощи по одной причине — чтобы люди не увидели реальных цен. Я видела эти цены, они ужасные, они неподъемные для людей», — говорит глава комитета Верховной рады по здравоохранению Ольга Богомолец, которая в свое время отказалась от должности министра здравоохранения и работы над медреформой.

Согласно материалу, диагностика нарушения ритма сердца у ребенка будет стоит 65 тыс. гривен (порядка $2,5 тыс., курс 1 доллар — 26 грн.) репротезирование двух клапанов сердца — почти 190 тыс. гривен, аневризма сердца — почти 154 тысячи гривен, лечение цирроза печени — 111 тысяч гривен, а самое дешевое в списке — удаление фурункулов, порядка 7 тыс. гривен. (около 270 долларов).

В то же время депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Березенко заверил, что медреформа не предусматривает ввода платной медицины.

«Никакого софинансирования, никаких тарифов принятая медицинская реформа не предусматривает… Сегодня мы слышали эти мифы из уст оппонентов медицинской реформы, направленные на то, чтобы разрушить закон о медицинской реформе… Два дня оппоненты реформы ставили на подтверждение в пустом зале учтенные поправки, тем самым сбивали их и возвращались к редакции первого чтения, где именно и было софинансирование. Комитет по вопросам здравоохранения сознательно подошел к тому, что нарушать 49-ю статью Конституции (гарантирует бесплатную медицину — ред.) нельзя, даже если такие примеры и есть в развитых, европейских странах. Мы вернули закон в редакцию второго чтения, где никаких соплатежей нет и не может быть. Когда говорят о тарифе, о сооплатах — это все провокация, направленная на то, чтобы возмутить общество», — рассказал в Раде Березенко.

Однако, как конкретно будут внедряться платные услуги и что делать тем людям, которым они окажутся не по карману, представитель власти уточнять не стал.

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Комментарии экспертов

В свою очередь, украинский эксперт Юрий Гаврилечко считает, что медреформа ускорит сокращение украинского населения.

«Поздравляю всех с принятием «медреформы»! Теперь украинцы будут дохнуть быстро, но в мучениях. Так как помощи они не получат. Таким образом, население страны скоро сильно помолодеет и поздоровеет, а затем… резко сократится еще раз, когда молодые и здоровые отсюда просто уедут. Навсегда. Впрочем, ликвидация населения — это и есть конечная цель всех отечественных реформ, если кто еще питает иллюзии…» — комментирует аналитик.

В то же время известный на Украине врач-педиатр Евгений Комаровский поддержал медреформу и отметил, что аргументы против медреформы часто являются «махрово популистскими, с откровенной ложью».

«Законопроекты, в которых много неясного, много такого, что потребует текущей коррекции, — там сохраняются риски воровства, но там однозначно лучшая жизнь для хорошего врача, там огромные возможности для медучреждения с адекватным главным врачом, там тяжелые времена для шарлатанских методик, ненужных лекарств и обследований, там реальный рынок медуслуг», — подчеркнул Комаровский.

Он напомнил, что после реформы есть шанс, что пациентам «хоть что-то достанется бесплатно».

Seguonews.it Забастовка врачей

А вот вышеупомянутая Ольга Богомолец поспешила назвать нововведения «началом геноцида».

«Геноцид начался: украинцев уничтожат по закону. Сегодня — черный день в истории украинского народа. Верховная рада, приняв так называемую медреформу от МОЗ, узаконила и дала старт физическому уничтожению миллионов социально незащищенных людей. Большая часть украинцев будет лишена доступа к высокоспециализированной полноценной медицинской помощи сразу после того, как начнет действовать этот закон. После длительной кампании, которая включала в себя черный пиар, запугивания, подковерные договоренности и откровенную ложь, — лоббистам все же удалось протолкнуть позорный закон, который лишает миллионы социально незащищенных людей возможности лечиться, возможности выжить. Их цель, которая прописана в законе, — забрать 100 млрд гривен у общин и сконцентрировать их у себя. И именно ради этих денег власть обрекла миллионы людей на смерть. Она считает всех, у кого нет денег, — лишними в этой жизни», — анализирует Богомолец.

Она также прогнозирует массовое закрытие медучреждений и сокращение врачей на Украине.

«Следствием этого решения станет закрытие больниц, сокращение врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и ужасные цены на лечение тяжелых болезней, которые измеряются сотнями тысяч гривен. Но мы с единомышленниками не станем спокойно наблюдать, как уничтожается наш народ. Мы будем стараться отстоять каждого человека, которому отказано в лечении, каждую больницу, которую попытаются закрыть, будем защищать врачей, которых планируют массово сокращать», — заявляет медик.

Torange.biz Постмайданная Украина

Что же касается политического контекста — украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук раскритиковал действия так называемой оппозиции — фракций «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и «Самопомощь» за то, что допустили принятие медреформы.

«Никакого блокирования трибуны фейковой оппозицией в виде «Оппоблока» и Тимошенко. И якобы оппозиционные фракции Ляшко и «Самопомощи» дружно голосовали… Очередную задачу Майдана 2013−2014-го можно считать выполненной», — иронизирует известный политолог.

Напомним, 19 сентября в Киеве при участии профсоюзов и медицинских работников (до 3 тыс. человек) прошел митинг против изменения медицинского законодательства. В частности, митингующие выступили против того, чтобы государство выводило медуслуги из тени (в большинстве госбольниц Украины врачи неформально требуют плату от пациентов за посещение врача, диагностику и лечение — ред.), вводя частичную оплату. Также врачи и профсоюзы выразили недовольство недофинансированием медицины. Так, согласно данным минздрава, задолженность перед медиками достигла 81,7 млн грн. (3,1 млн долл.).