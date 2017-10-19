На днях в Сочи открылся очередной Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, устраиваемый раз в несколько лет наследниками Коммунистического интернационала молодёжи (с 1919 года — секции Коминтерна). Церемония открытия прошла с большой помпой, по лекалам «Евровидения» или Олимпиады: известные отечественные и иностранные артисты вперемешку с воспоминаниями о соратницах Че Гевары и выступлениями успешных молодых бизнесменов. В перерыве организатор празднества 20 раз повторил слово «антиимпериализм» и заявил, что героями всех собравшихся являются отныне (!) упомянутый уже Че Гевара, Фидель Кастро и Мохаммед Абдельазиз… Под конец перед собравшимися выступил сам Владимир Путин.

Эрнесто Че Гевара

Если в описанном ряду какие-то элементы кажутся вам явно лишними — то верьте глазам своим. Это не театр абсурда, а явственный, продемонстрированный всему миру приговор всей «протестной» молодежи, которая всегда являлась душой борьбы за социальную справедливость и вырастающего из нее прогресса.

Большинство молодых людей не имеет будущего в современном мире: часть из них просто никому не нужна (даже в «развитых» странах), останется вообще без работы и будет жить на пособия или перебиваться случайными заработками. Часть — пойдет в «продажники» и сферу услуг, т. е. будет обслуживать более богатых или успешных, часть — сядет в офисы за монотонную и бессмысленную работу с бумагами и лживыми отчетами. И лишь единицы — выйдут на сцену фестиваля и будут рассказывать про свои проекты в несколько миллионов долларов и «личностный рост». А наследник Коминтерна обсуждать будет беззубую повестку самой «антиимпериалистической» международной организации — ООН.

Всемирный Фестиваль Молодежи

Сразу после заявления о героизме Че и борьбе с империализмом зрителям предлагают поехать волонтерами собирать на пляжах пластиковый мусор в рамках чьего-то проекта. Затем — бизнес-проект про солнечные батареи и т.д.: бизнес на экологии, бизнес на образовании, гранты на науку… В программе самого фестиваля — и просто бизнес. Странно, что не была поднята еще и «коронная» тема ЛГБТ — видно, сказались ограничения людей, давших деньги на открытие. «Успешные» молодые люди на сцене играют роль Стива Джобса, а на последующих конференциях — в лучших традициях Селигера и других «молодежных» съездов — пытаются «выбить» себе побольше грантов.

Если 60 лет назад молодежь с фестиваля ехала сражаться в отряд Че Гевары в Боливии — то теперь она уходит в бизнес. Мизерная ее часть, конечно — остальные остаются ненужными или оказываются эксплуатируемы более «успешными» своими товарищами. Своей повестки у «левых» организаторов нет. Реальную же повестку фестиваля лучше всего сформулировал Владимир Путин в разговоре с с выступавшими на открытии «стартаперами» (молодыми бизнесменами, ищущими деньги на свои проекты): здесь выступали люди, «судьба которых уже состоялась», проявившие себя «с пользой для себя и для других». Это сделало их «более успешными», открыло им «личные перспективы».

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Говоря короче: Вы, молодой человек, обижены, оскорблены, выброшены за борт жизни? Не восставайте — приспосабливайтесь! Конечно, большинство из вас погибнет, ничего не достигнув — но 1% всё-таки войдет в ряды успешных бизнесменов. Сражайтесь не против капитализма (как Че), а за место под солнцем в рамках капитализма. Капитализм-империализм победил, и теперь даже «антиимпериалисты» заняли место в его иерархии — место, надо заметить, далеко не самое последнее.

Понятно, почему глава движения, организующего фестиваль, Николас Пападимитриу не стал в своем выступлении останавливаться на том, что такое империализм и почему с ним надо бороться. Потому что реальные причины даже тех бедствий, что были перечислены на фестивале: отсутствие образования в «неразвитых» странах, загрязнение окружающей среды, проблемы инвалидов и людей с отклонениями и прочее, и прочее — суть просто прямые следствия господства во всем мире капитализма. В своей погоне за прибылью он эксплуатирует «развивающиеся» страны (а при возможности — и «развитые», см. условия труда «белых воротничков» в Японии), останавливает в них развитие (концепция так называемого «устойчивого развития», ограничения по экологии и прочее; вспомните также «благотворительность» в Африке, когда продаваемые по бросовым ценам продукты конкурировали и уничтожали местное производство), даже в развитых государствах «выкидывает» целые поколения из экономики, сажая их на пособия по безработице — или просто оставляя на произвол судьбы. Одни страны становятся ресурсным или эксплуатируемым придатком других, угнетение граждан одного государства обеспечивает существование работников «сферы услуг» другого и т.д. В борьбе одного империализма с другим используются гражданские войны, террористы, хаос — всё что угодно. На этом же умудряются делать и бизнес (через захват ресурсов, страховки и «правильное» размещение зон боевых действий на территории).

Людей заставляют верить в то, что лично у них всё будет хорошо — потому что они такие молодые и «креативные», хотя по статистике всё больше и больше людей ползет вниз, в бездну. Пропагандой этой теории личного «успеха» занимается и фестиваль — его церемония открытия вся посвящена именно этому. Неудивительно, что на помпезную церемонию открытия «левым» любителям Че Гевары удалось найти финансирование именно в капиталистической стране…

В интервью российским СМИ Пападимитриу — человек, постоянно твердящий об «антиимпериализме», — всё-таки расшифровал, что он имеет в виду. Оказывается, капитализм может быть «плохим» — «империалистическим», как в США и у стран НАТО. А может быть «хорошим» — «неимпериалистическим»… Надо полагать — как в постперестроечной России или Китае? Очевидно, развал СССР под вхождение в Европу, западнические настроения отечественной элиты, место России как ресурсного придатка в мировой экономике, разграбление страны иностранным капиталом (вспомните хотя бы «пропажу» денег МВФ в западных компаниях в кризис 1998 года) совместно с отечественным (впрочем, уже вывезшим семьи и деньги за рубеж) — всё это никак не вписывает Россию в мировую «империалистическую» систему…

Кастро и Че Гевара с отрядом

Самое же смешное — что главный реальный противник империализма, Ленин, в культовой для антиимпериалистов работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» именно идею о том, что капитализм может быть «плохим» (империалистическим) и хорошим (не империалистическим) клеймит как самую лживую и «буржуазную». Либо господин Пападимитриу не знаком с левыми идеями, либо он нагло водит за нос своих менее просвещенных сторонников. И то, и другое — тоже не новая для «левых» проблема, только раньше людей с такой «удобной» позицией метко называли «соглашателями» и «оппортунистами». Ведь все эти «непоследовательности» имеют единственную цель — получение денег и позиций в империалистическом мире. Чего господин Пападимитриу, судя по размаху фестиваля в России, достиг сполна.

Почему же всему этому нужно придавать такое большое значение? Ситуация во всем мире (а в России как не самой передовой его части — и подавно) ухудшается. Люди (и конкретно молодежь) всё яснее и яснее понимают, что капиталистическая система не выполнит своих обещаний. И проблема не только в том, что «успех» ожидает лишь мизерный процент населения Земли: капитализм по определению не может обеспечить господством и деньгами всех, ему нужны подавляемые и эксплуатируемые. С каждым годом расслоение во всем мире растет: «успешных» становится всё меньше, «аутсайдеров» — всё больше. На повестку дня выходит вопрос о «биомусоре» — людях, которые не нужны «успешным» капиталистам даже в роли гастарбайтеров и чернорабочих (хвала роботам, развитию науки и техники). Сейчас их «кормят» пособиями, но развивать их явно никто не собирается. А все тенденции идут к увеличению доли именно такого «мусорного» населения — особенно среди молодежи.

Russia2017.com Всемирный Фестиваль Молодежи 2017

В тот момент, когда альтернативный, социалистический опыт построения жизни становится всё более и более востребованным, — именно по нему и нужно нанести удар. Товарища Че нужно сделать героем классической капиталистической мечты о собственном бизнесе и личностном росте под разговоры о борьбе с империализмом на деньги одной из капиталистических держав, которая, если верить словам Сергея Лаврова с того же фестиваля, стремится стать центром сил, равным США. «Левые» пытаются убить левую альтернативу. Наследники Коминтерна на фестивале в России хоронят весь положительный опыт СССР и соцлагеря, да еще и в канун столетия Великого Октября.

Абсурд дошел до того, что в общении с участниками фестиваля уже самому Путину пришлось переводить разговор с темы получения грантов и историй личного успеха на тему солидарности, помощи другим и улучшения мира. Президент не в первый раз умудряется походя обыгрывать «левых» на их же поле ‑ и ничто не может сказать больше о кризисе «левых».

Будет ли на это хоть чья-то адекватная реакция? Найдутся ли люди, несогласные с подобным «приговором» социализму, всему, на что они могут еще надеяться? От этого теперь зависит отнюдь не судьба отдельного фестиваля, а будущее нашей страны и нас самих.