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Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с польским коллегой Витольдом Ващиковским в Баку сообщил, что в ближайшее время главы МИД Азербайджана и Армении проведут новую встречу. Место встречи еще не определено, но в Баку считают, что переговоры с Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта должны быть «интенсивными и предметными».

«Мы говорили об этом с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Они выдвинули ряд предложений, — подчеркнул Мамедъяров. — И основная цель новой встречи на уровне министров — провести конкретные обсуждения». Из этого следует, что существуют некие конкретные предложения МГ ОБСЕ, которые конфликтующие стороны сочли приемлемыми обсудить, однако содержание их по привычке не раскрывается. В то же время президент Армении Серж Саргсян после встречи в Женеве со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что стороны не имеют «каких-либо конкретных договоренностей по вариантам решения проблемы, но договорились предпринять меры еще более снизить напряженность, чтобы не иметь потерь на передовой». То есть Баку и Ереван на данном этапе выводят за скобки общие проблемы урегулирования нагорно-карабахского конфликта и стремятся решить конкретные задачи, чтобы снизить напряженность на линии соприкосновения конфликтующих сторон.

Osce.org Встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве. 16 октября 217

Но и тут нет конкретики. Неясно, взяли ли стороны за основу положения Венского и Санкт-Петербургского соглашений, подписанных только Арменией после апрельской войны 2016 года, предусматривающих создание на линии фронта системы мониторинга и появление там международных наблюдателей. Или принимается предложение Вашингтона о выводе снайперов, увеличении количества наблюдателей и установлении систем, позволяющих фиксировать нарушение перемирия. Выбор предусматривает следующее: чьи предложения, Москвы или Вашингтона, конфликтующие стороны считают для себя более приемлемыми. Это связано с тем, что, как накануне заявлял Алиев, Ереван снял некие предварительные условия для возобновления переговорного процесса. Если армяне пошли — предположительно — на отказ от Венских и Санкт-Петербургских соглашений, то остается неизвестным, от чего готов, если готов, отказаться Баку.

Похоже, что существуют и неочевидные, но допустимые условия, о чем недавно поведал председатель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шаиноглу: «Армения должна хотя бы в устном порядке заявить о готовности освободить прилегающие районы Нагорного Карабаха, чтобы разблокировать ситуацию». Но принял ли Ереван такую модель? Неизвестно. Вот почему в предложенном контексте странным выглядит разразившийся между Азербайджаном и Арменией скандал. Дело в том, что Саргсян после переговоров с Алиевым заявил на встрече в Женеве с армянской диаспорой: «Единственное решение для нас, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не может принять и осуществить такое решение, и для этого мы сделаем все, развивая параллельно Армению, экономически укрепляя нашу страну».

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов быстро отреагировал: «Серж Саргсян считает для себя честью нарушать достигнутые в ходе переговоров договоренности. Было решено, чтобы помимо согласованных моментов никаких заявлений пока не делалось». В свою очередь, глава МИД Азербайджана Мамедъяров подчеркнул, что «президент Армении безответственно вышел за рамки совместного заявления по нагорно-карабахскому конфликту». Уточним, что Мамедов и Мамедъяров не обвинили Саргсяна в фальсификации или искажении, а только в нарушении принятых условий не предавать гласности достигнутые договоренности. Вот почему встает вопрос о будущем статусе Нагорного Карабаха с вариантами: вне Азербайджана, в составе Армении, как независимое государство.

Потому что в противном случае — цитируем главу МИД Азербайджана: «Президенты на встрече долго обсуждали вопрос урегулирования конфликта» — возникает вопрос, о чём же они говорили? Неужели вели речь только о технических средствах, позволяющих снизить напряженность на линии соприкосновения конфликтующих сторон и неужели на анонсированной предстоящей встрече главы МИД Азербайджана и Армении будут говорить только об этом? Вряд ли. Но главное, что конкретные предложения опять станут обсуждать без участия представителей Нагорного Карабаха. Однако нагорно-карабахский конфликт уже давно и не без активных усилий Баку перерос из локального в геополитический.

Eyeni.mobi Нагорный Карабах

Впрочем, возможно, Баку и Ереван будут на данном этапе стремиться к снижению роста напряженности в зоне конфликта, действовать в направлении стабилизации ситуации и предотвращения новых вспышек военных действий. Тогда, как говорится, флаг им в руки.