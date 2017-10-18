



Александр Горбаруков ИА REGNUM Тому ли радуется министр Ващиковский?

Глава Конгресса американской Полонии (KPA) Фрэнк Спуля в интервью польской радиостанции RMF FM выразил разочарование позицией президента США Дональда Трампа. Во время избирательной кампании Трамп почти год назад во время встречи с лидерами польской диаспоры в штаб-квартире KPA в Чикаго пообещал в течение первых двух недель своей каденции отменить визы для граждан Польши. Однако проходят месяцы, а между тем в этом вопросе ничего не изменилось.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на двусторонней встрече в Варшаве с президентом Польши Анджей Дудой. Июль 2017

Как говорит Спуля, он отправил в Белый дом два письма, которые, впрочем, остались без ответа. А ведь американские поляки в массе своей голосовали за Трампа и активно его поддерживали. Глава Конгресса напоминает, что Трамп — это очередной президент, который дает обещание в отношении виз и не выполняет его: «Был президент Буш — то же самое обещал. Был президент Обама — то же самое обещал. Помню, как он говорил президенту Польши Коморовскому, что до конца своего срока отменит визы. И такой же президент Трамп — все обещает». Однако Спуля не готов давить на хозяина Белого дома, поскольку тот не любит давления. Когда на Трампа «кто-нибудь нажимает, президенту нравится действовать наоборот». Поэтому лучше решать проблему «дипломатическим путем». А поможет?

Посол Польши в США Петр Вильчек оптимистичен в той же степени, как наполненный наполовину стакан. С одной стороны, он видит проблему в том, что Белый дом сейчас столкнулся с несколькими кризисами сразу — КНДР, Сирия, Иран, отмена Обамакэр, налоговая реформа. И это ключевые международные и внутренние проблемы, замечает Вильчек. При этом, говорит посол, программа безвизового режима есть дело не только президента, но и Конгресса США. Это первое. Второе связано с техническими условиями. Для введения безвизового режима требуется, чтобы процент отказа в визах составлял не более 3%. В настоящее время для Польши он равен 5,38%. «Надежные источники в американском посольстве говорят, что большое количество отказов относится к людям, которые приходят повторно за визой, но нелегально работали во время своего предыдущего пребывания в США, — подчеркнул Вильчек. — Это главный аргумент, который я слышал».

Польский дипломат уверен, что в течение следующего года дело сдвинется с места. Но — если исходить из перечисленных им объяснений — оснований для такого вывода мало. Учитывая, что между американским президентом и законодателями сложились непростые отношения, Трамп вступает в клинч по ряду вопросов со своими республиканцами и идет на тактические альянсы с демократами, разрушая тем самым сложившиеся практики политической интриги, трудно представить, чтобы он завязал еще одну игру по такому второстепенному вопросу для Соединенных Штатов, как включение Польши в безвизовую программу. Помимо того, Трамп выступает с жестких позиций в отношении въезда в США, противодействует не только нелегальной миграции, но и декларирует желание значительно сократить легальную.

Помимо того, то, что делает сама Польша, может насторожить американских консульских чиновников. Выступая на днях в варшавской газете Rzeczpospolita, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что «польское правительство уже приняло осознанное решение облегчить для граждан Украины возможность селиться, учиться и подавать документы на работу на Висле. В результате сегодня в нашей стране находится более миллиона украинцев. Что касается масштабов этого явления и его значимости для наших отношений, то данные Национального банка Польши являются лучшими доказательствами: в 2016 году украинцы, работающие в Польше, передали своим близким около 8 млрд злотых». Однако дело не только в выдаче временных разрешений на работу и учебу, Варшава сознательно идет на упрощение получения украинцами польского гражданства. Может получиться так, что новоиспеченные граждане захотят — будь введен безвизовый режим — покинуть Польшу и поискать счастья за океаном, влившись в украинскую диаспору в США.

Karolina Siemion-Bielska Витольд Ващиковский

Колумнист портала Dziennik Łódzki Ежи Витащик обращается к председателю Конгресса американской Полонии: «Пане Спуля, не будьте наивным. Как взрослый человек, вы должны знать, что Полония в США нужна для голосования, а Польша бывает другом Соединенных Штатов в том случае, когда нужно докопаться до России, купить у США оружие или отправить польское пушечное мясо на войну, которую ведут американцы». И еще один парадокс. Министр Ващиковский гордится тем, что «после многих лет пустых заявлений наших предшественников нынешнее правительство Польши успешно провело решение об освобождении граждан Украины от необходимости получения визы при поездках в Евросоюз». Но при этом МИД Польши не может обеспечить безвизовое посещение Соединенных Штатов для граждан своей страны. И кто бы мог объяснить такую загогулину польской внешней политики?