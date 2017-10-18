Выступая на предвыборном митинге в главном городе граничащего с Россией острова Хоккайдо — Саппоро, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал соотечественникам, что «проблема северных территорий должна быть урегулирована в нашем поколении». А именно, как полагает японский лидер, принадлежащие России все острова южной части Курильской гряды, включая самые крупные и освоенные — Кунашир и Итуруп, в обозримом будущем должны перейти под суверенитет Страны восходящего солнца. При этом Абэ считает, что подписание мирного договора с Россией принесет пользу обеим странам.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Если мы подпишем мирный договор, то создадим условия, при которых Россия сможет понять, что это является значительным преимуществом для обеих стран», — заявил японский премьер.

Абэ ссылается на достигнутое согласие президента РФ Владимира Путина подписать мирный договор именно с нынешним японским премьером, как выразился последний, «своими руками». Учитывая, что в лучшем для Абэ случае с учетом внесенных в устав возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) для продления его полномочий изменений, теоретически он может занимать премьерское кресло до 2021 года. Получается, что именно такой срок Абэ отводит на достижение согласия Москвы передать острова Японии. Правда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по этому поводу пояснил, что для заключения этого договора не было установлено никаких конкретных сроков. К тому же нет и не может быть гарантий того, что внутреннее положение страны и окружающая международная обстановка позволят нынешнему премьер-министру пребывать у власти столь необычно долго.

gekiyaku.com Южные Курилы

Обещания же того, что в обмен на согласие «вернуть» Курилы Япония облагодетельствует-де Россию экономически, могут обернуться лишь посулами, которые Абэ, при всем его желании, выполнить не сможет. Ибо в Японии весьма влиятельны силы, противодействующие его плану «решить вопрос» именно с Путиным и только с ним. Они предупреждают, что экономическая составляющая японо-российских отношений должна привлекаться только при условии согласия Москвы с японскими территориальными притязаниями. Во многом поэтому, по прошествии уже полутора лет, излишне широко разрекламированный российскими СМИ пресловутый «план Абэ» из восьми пунктов фактически остается на бумаге, не дав ни одного впечатляющего проекта, свидетельствующего о серьезности намерения японцев включить Россию в список приоритетных экономических партнеров.

С другой стороны, составляя планы торгово-экономического сотрудничества с Японией на перспективу и закладывая для этого средства, нельзя не учитывать, что японское правительство не свободно во внешней политике и может под давлением Вашингтона, как уже не раз бывало, отказываться даже от выгодных проектов.

Когда Абэ говорит о преимуществах для России отказа от Курильских островов ради заключения давно утратившего смысл и значение мирного договора, продолжая намекать на выгоду от экономического сотрудничества, то следует иметь четкое представление о том, что потеряет наша страна от ничем не обоснованной сдачи этих островов.

Южные Курильские острова являются частью границы РФ, которая не только служит линией пограничного размежевания с Японией, но и представляет собой естественный передовой рубеж защиты всего дальневосточного побережья России, позволяющий полностью контролировать акваторию Охотского моря, обеспечивать свободный выход российского военно-морского флота в Тихий океан. При этом особую важность имеют незамерзающие и глубоководные проливы между южнокурильскими островами, на которые претендует Япония. Утрата островов и проливов ухудшит военно-стратегическое положение нашей страны. При рассмотрении этого аспекта следует исходить из того, что Япония является военно-политическим союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в последнее время и в глобальном масштабе.

К тому же интерес к данному району проявляет не только Япония, но и США. Уход России с южных Курил и переход их под японский контроль могут привести к тому, что на них будут созданы новые рубежи передового развертывания американской или объединенной японо-американской военной группировки. Такую возможность, ссылаясь на японо-американский договор безопасности (военный союз), не могут не признавать и представители японского руководства.

Острова имеют важное хозяйственное значение. Немалую ценность представляют запасы минеральных ресурсов: углеводороды — около 2 млрд тонн, золото и серебро соответственно около 2 тыс. тонн и около 10 тыс. тонн, титана — около 40 млн тонн, железа — свыше 270 млн тонн, серы — 117 млн тонн. На острове Итуруп имеется источник исключительно важного для электронной промышленности редкого металла рений, ежегодный вынос которого составляет 36 тонн — годовое потребление в мире. Другого месторождения рения в России нет. Курильские острова богаты местными энергетическими ресурсами, используя которые возможно решить проблему энергообеспечения по количеству, качеству и с более низким тарифом. Особенно перспективна геотермальная энергетика, запасы которой на Курилах огромны.

Главным же богатством региона являются крупнейшие ресурсы ценных пород рыб и морепродуктов. Район южных Курил является местом, где отмечается довольно редкое явление, именуемое апвеллинг, а именно зоной встречи теплого и холодного морских течений. В зонах апвеллинга вместе с глубинными водами на поверхность поднимаются соединения азота и фосфора, это приводит к бурному развитию фитопланктона. Фитопланктоном питаются рачки, служащие кормом для рыбы. Сюда за кормом устремляются огромные стада рыб. Считается, что на планете подобных мест всего десять. Стоимость добываемых ресурсов превышает 4 млрд долларов. В районе южных Курил в больших количествах добываются минтай, треска, навага, камбала, окуни, сайра, скумбрия, лосось, анчоус, тунцы, крабы, креветка, морские ежи, гребешок и многие другие виды.

Курильские острова располагают мощной сырьевой базой для развития производства биофармацевтической продукции. В настоящее время существуют уникальные отечественные и зарубежные технологии по переработке имеющихся в изобилии на Курилах бурых, красных и зеленых водорослей, из которых изготавливаются весьма ценные биопрепараты. Единственная промысловая база в России по добыче анфельции (сырья для производства агара) имеется только на о. Кунашир в заливе Измена.

Вопрос о судьбе южнокурильских островов не может быть ограничен лишь соображениями военно-стратегических и экономических интересов. Это весьма острый вопрос чести и национального достоинства государства и народа. Происходившее в 90-е годы ослабление России, падение ее престижа и влияния в мире до сих пор весьма болезненно воспринимается населением страны, независимо от места проживания людей. Постановка японским правительством в близкой к ультимативной форме вопроса о «возвращении» Курильских островов воспринимается как проявление реваншизма, неуважение вклада СССР в победу над фашистской Германией и милитаристской Японией, стремление воспользоваться временными трудностями нашей страны для отторжения принадлежащих ей территорий.

Следует сознавать, что навязанная нам японцами и бывшим руководством страны так называемая «курильская проблема» давно переросла из дипломатической в острую проблему внутриполитической борьбы, что оказывает воздействие на расстановку политических сил в центре и в регионах. Территориальные уступки в период сложных и болезненных социально-экономических преобразований, да еще под жестким давлением из-за рубежа, явятся социальной травмой в сознании народа, могут стать фактором внутригосударственной и международной нестабильности. Народ едва ли согласится с ситуацией, когда Россия приобретет имидж страны, по существу торгующей территориями.

Принимаемые российским правительством меры по социально-экономическому развитию Курильских островов объективно направлены на укрепление позиций России на переговорах с Японией по так называемой территориальной проблеме.

Исходя из вышесказанного, на межгосударственных переговорах с японским правительством следует вести честный диалог, разъяснять невозможность для России поступаться принадлежащими ей землями. Отмечавшееся ранее согласие российского политического руководства рассматривать возможность возвращения к положениям Совместной декларации 1956 года о передаче Японии в виде жеста доброй воли после заключения мирного договора острова Шикотан и гряды Хабомаи не ведет к автоматическому переносу этих условий в наши дни, ибо с тех пор произошли кардинальные изменения, требующие специального обсуждения таких вопросов, как рыболовство в 200-мильной экономической зоне, разработка месторождений на шельфе островов, использование их в военных целях и др.

Оккупированные США территории на Окинаве. Военно-морская база США. Япония

Было бы разумным отказаться от форсирования разрешения вопроса территориального размежевания, как предлагает премьер Абэ, и эффективно использовать наметившуюся в последнее время тенденцию на развитие политических, торгово-экономических, культурных и иных связей для создания в общественном мнении обеих стран позитивного образа страны-соседа. Ибо, как показывает опыт, только при условии взаимопонимания, доверия, уважения интересов друг друга и искреннего, а не конъюнктурного, стремления к добрососедству и взаимовыгодному сотрудничеству возможны какие-либо новые идеи и подвижки в решении столь деликатных, затрагивающих глубокие национальные чувства народов территориальных вопросов.