Рабочие завода «Ремпутьмаш» обратились к президенту РФ Владимиру Путину за помощью. Реализация по благоустройству городской среды может негативным образом сказаться на жизни машиностроительного предприятия. Они хотят сохранить производство. Если не вдоль Камы, то в черте города, сообщает nesekretno.ru.

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Стоит отметить, что это второе обращение к президенту. На первую просьбу коллектив ответа так и не дождался.

Работники предприятия просят главу государства вмешаться в ситуацию. Они опасаются, что после продажи завода они лишатся работы, а уникальное производство будет ликвидировано.

Кроме того, пермяки подняли тему демонтажа Горнозаводской железнодорожной ветки. Они подчеркнули важность её сохранения, поскольку этот путь объединяет, а не разъединяет Пермь, выполняя, по сути, функцию метро, которое так и не построено в краевом центре.

Планы по реновации

Между тем власти строят грандиозные планы по благоустройству набережной Камы в Перми. Губернатор поделился ими с самим президентом, когда (8 сентября) Владимир Путин был в регионе с визитом. К 2023 году (когда Пермь будет праздновать 300-летие) в городе намерены преобразовать пространство возле реки. Чиновники предлагают демонтировать железнодорожную ветку, а грузоперевозки перенаправить на параллельную линию на другом берегу реки. На освободившемся пространстве будет запущен трамвай.

На обновлённом пространстве инициируют размещение краеведческого музея, Пермской художественной галереи и вторую сцену Театра оперы и балета.

В Пермь последовал визит руководителя ОАО «РЖД» Олега Белозерова. Обсуждалась тема строительства нового железнодорожного моста через Каму, возможность совмещения его с автомобильным мостом, а также ликвидация железнодорожного сообщения на участке от Перми-2 до Мотовилихи.

20 сентября состоялась встреча президента Владимира Путина с новоизбранными губернаторами, в том числе Решетниковым. Глава государства поинтересовался судьбой железнодорожной ветки в краевой столице и одобрил проект по ее демонтажу.

Kremlin. ru Максим Решетников

Добавим, что Максим Решетников неоднократно подчёркивал, что после демонтажа в Перми пустят общественный транспорт, который свяжет части города между собой.

Помеха благоустройству

С благой целью реновации власти Прикамья решили выкупить у ОАО «РЖД» территорию завода «Ремпутьмаш». Краевой парламент уже одобрил поправки в бюджете на 445 млн рублей. Увеличения расходов не последует, средства перераспределят внутри одной программы, утверждают в пресс-службе краевой администрации. До 2020 года территория станет собственностью региона.

Стоит отметить, территория машиностроительного предприятия в 8,5 га является весьма привлекательным местом. Это исторический центр Перми. В 1723 году на этом месте был заложен Егошихинский медеплавильный завод. Площадка представляет для Пермского края и его жителей высокую историческую и культурную ценность, поскольку является связующим звеном между центральной улицей Ленина и историческим кластером Пермь I — Речной вокзал.

Мастер Снов ОАО Пермский МРЗ Ремпутьмаш. Завод железнодорожной техники в Перми

Мощности предприятия «Ремпутьмаш» решено перенести в Верещагино, где располагается верещагинский одноимённый завод.

Внезапное исчезновение

Видеоролик с обращением пермских рабочих к президенту был размещён на канале YouTube и официальной странице «ПМРЗ-Пермский мотовозоремонтный завод» ВКонтакте. Однако в открытом доступе видеообращение просуществовало недолго, через несколько часов с момента опубликования его убрали. Причина внезапного исчезновения не озвучивается.

Между тем в телеграм-канале пользователь озвучил мнение, согласно которому обращение рабочих к президенту с просьбой не демонтировать железнодорожную ветку — это «атака на управленческую команду Решетникова со стороны окружения Виктора Басаргина (в 2012—2017 годах губернатор Пермского края)».

Стоит отметить, что на стороне Максима Решетникова более могущественные силы — поддержка президента РФ. Кроме того, с собственником завода решён вопрос по сделке. Рабочие отстаивают свои интересы — рабочие места и уникальное производство. В первом случае от властей возможны предложения трудоустройства, во втором — опять же вопрос решён (перенос в Верещагино). Исход кажется очевидным, и он складывается в пользу создания культурно-досугового кластера.

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