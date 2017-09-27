Кадровые решения президента РФ Владимира Путина большинство его подчинённых практически никогда публично не обсуждают и не комментируют. Так происходит сегодня и с отставками губернаторов. Зачастую «отставники» на любопытство и провокационные вопросы СМИ отмахиваются стандарными фразами об обновлении власти на местах с устремлённой перспективой на будущее развитие субъектов страны и России в целом. А потому интервью экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, которое он дал спустя три недели после своей отставки, прямо скажем, стало неожиданностью, тем более если учесть то, что он решился на критику, хотя и тактичную, решений Кремля, отвечая на вопросы «Новой Сибири» и Сиб. фм.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

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Внимание к личности Виктора Толоконского проявили не только и, может быть, не столько жители Красноярского края, который он покинул на следующий же день после заявления о своем уходе. Большее внимание к его фигуре сегодня исходит именно от новосибирцев. Он интересен здесь не только как политик, который был сначала мэром Новосибирска, потом губернатором Новосибирской области и, в конечном итоге, полпредом президента в Сибири, но и как один из самых влиятельных людей региона. То, что он таковым остаётся, никто не отрицает. Уж очень многое связывает Толоконского с Новосибирском и областью. А на фоне происходящих политических событий в регионе и в рамках предстоящих в сентябре 2018 года выборов губернатора внимание к Толоконскому, скорее всего, будет только нарастать. Он ещё может проявить себя, скорее, даже не прямым участником выборной кампании, но одним из тех, кто может повлиять на её исход. Слишком многое связывает его с новосибирской элитой.

А потому сказанное им в интервью становится не только интересным в плане межрегиональной политики (имеется ввиду негласное, но постоянное соперничество Красноярского края и Новосибирской области), но и политики региональной и даже государственной — в плане понимания происходящих сегодня отставок глав регионов и формирования новой губернаторской элиты.

Как отметил сам Толоконский, официальная информация об отставке повергла его в «эмоциональный шок», потому как по его мнению, объективных предпосылок для его ухода не было.

«Потом пришло понимание того, что у главы государства своё видение региональной политики, и он его воплощает. Курс на обновление кадрового состава очевиден. Но, честно сказать, я впервые оказался в такой ситуации. На протяжении карьеры у меня были трудные расставания, но каждый раз, прощаясь с командой, я уже жил будущими задачами. Сейчас впервые в жизни я ухожу, не имея никаких планов», — уверяет Виктор Толоконский.

Экс-губернатор отметил, что ему поступают предложения о работе, но пока они не соответствуют его «внутренней потребности приносить общественную пользу», и назвал их формами «почетной пенсии», вполне, по его мнению, традиционные места для бывших губернаторов.

«Что для меня неприемлемо. Не знаю, что именно буду делать в будущем. Возможно, преподавать — когда-то именно так начиналась моя карьера. Не исключено, что применю свои управленческие навыки в какой-нибудь бизнес-структуре. Но совершенно точно, что найду себе дело, которое будет соответствовать моим убеждениям», — отметил Толоконский, заявив, что работать всё равно ему придётся, потому как у него «нет особых сбережений, нет никакого бизнеса», а на губернаторскую пенсию «обеспечить семье уровень жизни, хотя бы приближённый к привычному, невозможно».

По поводу своего возможного преемника Александра Усса Толоконский сказал следующее: »Опытный руководитель, тяжеловес, уроженец Красноярского края. Однако остерегаюсь, что шлейф прежних конфликтов, обид сейчас может привести к зачистке кадрового состава, к ненужным выяснениям отношений, и это отразится не лучшим образом на реализации проектов, которым мы дали старт с моей командой».

На вопрос, какой из двух городов, Красноярск или Новосибирск, является столицей Сибири, Толоконский отдал своё предпочтение второму.

«Новосибирск сегодня важен для административного управления. Возможно, необходимо перенести сюда центры управлений федеральных компаний: финансовых институтов, ресурсных корпораций, логистических схем. Это возможно, и подобные предложения я получал еще на посту полномочного представителя президента. Конечно, такие решения не в компетенции региональной власти, но требуются лоббистские возможности, умение договариваться с федеральным центром», — уверен он.

В то же время Виктор Толоконский назвал большой проблемой Новосибирской области слабые источники бюджетного дохода, «потому как развиваются не те сферы, которые являются бюджетно-отдаваемыми». По его мнению, Новосибирск должен решить некоторые задачи, которые в своё время решали Москва и Санкт-Петербург. Сконцентрировать инфраструктурные схемы, сконцентрировать у себя систему управления.

По поводу назначения на должность врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова Толоконский отметил, что «ему будет трудно».

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«Гораздо труднее, чем проходило моё назначение губернатором в Красноярске. Для Красноярского края ситуация с приездом внешнего губернатора достаточно типична, в Новосибирске такое случилось впервые. Причём в нашем регионе не работают методы управления, схожие с технологиями менеджмента. Здесь невозможно приказать людям, всё равно никто не послушается. Чтобы руководить такой неординарной областью, надо обладать талантом убеждения, уметь вовлекать людей в общие задачи, создавать команду для поиска совместных решений», — отмечает Толоконский.

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин считает, что ситуация с уходом Виктора Толоконского в отставку и последовавшее спустя небольшое время его интервью являются звеньями одной цепи, по своему уникальной для региональной политической жизни РФ последнего десятилетия.

«Как известно, Толоконский не стал, подобно двум десяткам своих коллег, играть роль статиста в спектакле «отставка по собственному желанию с последующим уходом в политическое небытие». Он, не дожидаясь указа президента об удовлетворении его просьбы, покинул регион и вернулся в родной город, тем самым спутав планы тех, кто собирался ещё долго утрясать вопрос о назначении его преемника. Экс-губернаторы, покинувшие свои посты, словно по команде набрали в рот воды, не дав никаких серьёзных комментариев по поводу вдруг возникшего у них нестерпимого желания покинуть свои должности, не дожидаясь окончания срока полномочий. В своем интервью Толоконский, естественно, вынужденный в условиях авторитарного режима проговаривать многие принципиальные вещи эзоповым языком и не комментировать ряд деликатных вопросов, тем не менее высказал немало интересных наблюдений и выводов, фактически подведя итоги своей 24-летней деятельности, когда он был во власти на первых ролях», — высказал ИА REGNUM своё мнение по поводу вышедшего интервью политолог, которое Пучкин назвал не только анализом региональных управленческих практик и взаимоотношений местных и федеральных властей, но и историческим документом, по которому затем будут судить и о политической истории Сибири начала ХХI века.

Дмитрий Пучкин отмечает, что Толоконский, высказываясь нередко витиевато и дипломатично, в тоже время подверг жёсткой и аргументированной критике нынешнюю кадровую политику Кремля в части губернаторского корпуса в целом и решение, принятое в отношении него, в частности.

«Интересным и нестандартным мне показался его взгляд на социально-экономические проблемы Красноярского края и Новосибирской области и пути их решения, а также прогноз неоднозначных перспектив врио губернатора Андрея Травникова и развития политической ситуации в Новосибирской области. Любопытны и размышления о своём будущем, особенно по контрасту с дежурными и необязательными словами, сказанными Владимиром Городецким на своей прощальной пресс-конференции. Представляется, что уверенности Толоконскому придало то, что значительная часть красноярского политического класса искренне выражала недоумение по поводу его отставки, а сочувствие со стороны политизированной общественности, медиа Новосибирска и простых горожан было почти единодушным, и такое наблюдалось впервые за всю политическую историю региона», — считает политолог.

Конечно, интервью экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского нельзя назвать сенсационным или разоблачающим. Ничего сверхестественного в его словах и комментариях нет. Хотя, и такого же мнения придерживается политолог Дмитрий Пучкин, некоторые ожидали неких разоблачений от Толоконского, и даже информационных бомб. Но это, скорее, даже не неоправданные ожидания, а оправданные решение и подход политика, коим несомненно является Виктор Толоконский. Пучкин же подчёркивает, что ориентир на сенсации совсем не в стиле проверенной годами коммуникационной стратегии Толоконского, основой которой была взвешенность, открытость и доверительный стиль общения.

Напомним, что 27 сентября 2017 года Виктор Толоконский сообщил журналистам о своём уходе с поста губернатора Красноярского края. Ожидалось, что официально указ об его отставке президент Владимир Путин подпишет в тот же день.

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Но отставку Толоконского Путин принял только спустя два дня, 29 сентября 2017 года.

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Временно исполняющим обязанности главы Красноярского края был назначен Александр Усс.

В информационном и политическом пространстве тогда говорили даже, что Толоконский своим шагом сломал сразу несколько стереотипов: не стал принимать кадровые предложения Кремля, оставил за собой право первым объявить о своей отставке и попрощался с политической элитой до публикации указа президента.