Своим заявлением о том, что Совместный всеобъемлющий план действий — ядерная сделка с Ираном, подписанная в 2015 году, — не соответствует интересам США, глава Белого дома Дональд Трамп, по сути, направил США курсом на вооруженный конфликт с Ираном, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Автор отмечает, что проще проследить то, каким образом произойдет вооруженное столкновение между Вашингтоном и Тегераном, нежели понять, как этого можно избежать. Так, отказавшись подтверждать соблюдение Тегераном условий соглашения, подписанного всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, Трамп передал определение дальнейшего курса США Конгрессу. Законодатели США теперь за 60 дней должны решить, вводить ли против Ирана санкции или нет. Глава Белого дома заявил, что если санкции не будут введены Конгрессом, он лично разорвет соглашение.

При этом причина такого шага непонятна: почти никто — ни инспекторы МАГАТЭ, ни союзники Вашингтона по НАТО, ни даже команда Трампа по вопросам национальной безопасности — не оспаривает соблюдение исламской республикой условий соглашения по иранскому атому. Тегеран вывез весь свой уран 20-процентного обогащения, вывел из строя большую часть своих центрифуг, а также допустил на свои ядерные объекты международных инспекторов. Более того, даже до подписания ядерной сделки 17 разведывательных служб США не смогли найти свидетельства того, что Тегеран стремится к ядерному оружию.

И действительно, отмечает автор, если бы Иран хотел создать ядерное оружие, он бы уже создал. Сохранение своего неядерного статуса важно для исламской республики по одной простой причине: это диктуется ее национальными интересами. Будучи не только крупнейшим из шиитских государств, в котором проживает 80 млн человек, но и одной из наиболее технически развитых стран Ближнего Востока, Иран почти неизбежно станет лидирующий державой в Персидском заливе. Но такое развитие событий возможно только при одном условии: если Тегеран сможет избежать войны с США, чего не удалось иракскому лидеру Саддаму Хусейну.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Иран поставил крест на программе создания ядерного оружия потому, что он не хочет разделить судьбу соседнего Ирака — стать страной, расколотой на персов, азербайджанцев, арабов, курдов и белуджей точно так же, как Ирак был расколот Вашингтоном на суннитов, шиитов, туркмен, езидов и курдов. К тому же Тегеран не хочет войны с США, подчеркивает автор, по мнению которого именно «партия войны» в Вашингтоне и ее ближневосточные союзники — Биньямин Нетаньяху и власти Саудовской Аравии — жаждут, чтобы США пришли и уничтожили Иран. Таким образом, битва, которая развернется в Конгрессе по поводу того, «убивать» сделку с Ираном или нет, окажется решающей в президентстве Трампа.

Тем не менее столкновения с Ираном возможны уже сейчас. Так, на востоке Сирии поддерживаемые США арабо-курдские подразделения Демократических сил Сирии (ДСС) в скором времени захватят Ракку. Пока союзники США уничтожают боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ее столице, армия Сирии продвигается на освобождение Дейр-эз-Зора — столицы провинции, по которой проходит путь из Дамаска в Багдад.

Освобождение этого города армией сирийского президента Башара Асада означает, что дорога из иракской столицы в сирийскую для шиитской ливанской группировки «Хезболла» будет открыта. Если же США попытаются с помощью ДСС обезопасить границу, Вашингтон может оказаться втянутым в вооруженное противостояние с сирийской армией, шиитскими формированиями, Ираном, а затем, возможно, и с Россией.

В Ираке армия страны захватывает богатую нефтью провинцию Киркук, а также ее одноименную столицу. Прежде эти территории были заняты курдами, захватившими их после бегства иракской армии перед лицом наступления террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Почему подготовленная США армия Ирака наступает на подготовленную же США курдскую армию?

Дело в том, отмечает автор, что Региональное правительство Курдистана в конце сентября провело референдум об отделении от Ирака, что вызвало беспокойство не только в Багдаде, но и в Анкаре и Тегеране. Независимый Курдистан может послужить магнитом для курдов в обеих странах. Именно отделение региона от Ирака и идет предотвращать армия Багдада. На фоне всего этого уместен вопрос, в чем роль Ирана.

В войне против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тегеран и Багдад были фактическими союзниками, поскольку эта группировка, как и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), следует суннитской ветви ислама, а также ненавидит шиитов так же сильно, как и христиан. Однако если США намерены использовать ДСС для захвата ирако-сирийской границы, против США могут выстроиться Сирия, Иран, «Хезболла» и Россия. Готовы ли США к такому столкновению, задается вопросом автор.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Он отмечает, что США придется столкнуться с определенными новыми реалиями. Определять будущее Ближнего Востока будут те, кто там живет. И среди них это будут те, кто в наибольшей степени готов воевать, проливать кровь и умирать на протяжении многих лет для воплощения своего будущего. США же не пойдут на отправку еще одной армии для оккупации еще одного государства, как было в случае с Кувейтом в 1991 году, Афганистаном в 2001-м и Ираком в 2003 году.

Башар Асад с его армией и авиацией, поддерживаемыми ВКС России, а также Корпус стражей исламской революции и «Хезболла» победили в гражданской войне в Сирии потому, что у них было больше готовности воевать и умирать ради победы. И, откровенно говоря, у них у всех в этом конфликте было поставлено на карту больше, чем у Вашингтона.

Граждане США не живут там, мало кто из них знает, что там происходит, еще меньшему числу американцев есть до этого дело. Но давние союзники Вашингтона на Ближнем Востоке хотят, чтобы США воевали в их войнах XXI века так же, как Великобритании удалось втянуть США в свои войны в XX веке. Но Дональд Трамп был избран главой Белого дома не для этого, или во всяком случае так думали многие граждане США.