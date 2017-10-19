



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

В Женеве состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. Она была организована сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На встрече присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик. Экс-посол США в Азербайджане и экс-сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза отметил, что «стороны намерены принимать меры по снижению напряженности на линии соприкосновения», хотя при этом они ни словом не обмолвились о необходимости реализации Санкт-Петербургского соглашения, предусматривающего введение мониторинга на линии соприкосновения сторон и появление международных наблюдателей, которое, кстати, было достигнуто при личном участии президента России Владимира Путина. Является ли все происходящее просчитанными шагами Алиева и Саргсяна в сторону выхода из сложного конфликта или речь идет о новой игре в широком контексте?

President.az

Как сообщил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян, «после переговоров в расширенном составе сейчас в Женеве между президентами Азербайджана и Армении прошла беседа в формате тет-а-тет». После этого главы МИД Азербайджана и Армении вместе с сопредседателями МГ ОБСЕ распространили совместное заявление. В нем, в частности, говорится следующее: «Встреча прошла в конструктивном ключе. Президенты согласовали дополнительные шаги по проведению мероприятий для интенсификации переговорного процесса и снижения напряженности вдоль линии соприкосновения. Сопредседатели остались довольны прямыми переговорами, состоявшимися после очень длительного перерыва. Они готовы продолжать работать со сторонами для мирного урегулирования конфликта путем переговоров. Как очередной шаг в ближайшем будущем сопредседатели проведут рабочую встречу с министрами иностранных дел».

Что сразу бросается в глаза — это позитивный тон заявления, из чего можно сделать вывод о появлении в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта новых тенденций. Ранее Алиев, анонсируя предстоящую встречу со своим армянским коллегой, не скрывал того, что она становится возможной благодаря содействию «неназванным европейским политическим структурам» при условии, опять со слов президента Азербайджана, что Армения снимает опять-таки неназванные «условия» для возобновления переговоров. Отсюда следующий вывод: вряд ли можно считать случайным совпадением встречу двух лидеров и решение Европейской комиссии опубликовать парафированный текст Рамочного соглашения Армения — ЕС, которое планируется подписать в ноябре нынешнего года.

В этой связи некоторые армянские эксперты обратили внимание на такие позиции этого документа. В преамбуле соглашения отмечается, что стороны выступают за мирное и долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках усилий Минской группы на основе принципов Хартии ООН, Хельсинкского заключительного акта, в частности — по линии неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение. А в главе об энергетическом сотрудничестве указывается на то, что Мецаморская АЭС должна быть закрыта и заменена иными мощностями, которые «позволят обеспечить энергетическую безопасность Армении». Заметим, что подписание почти аналогичного соглашения Азербайджан — ЕС срывается из-за нежелания Брюсселя внести в преамбулу пункт о сохранении территориальной целостности Азербайджана.

Далее. После переговоров с азербайджанским коллегой Саргсян на встрече с представителями армянской диаспоры в Женеве заявил: «Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана. Каких-либо конкретных договоренностей, так сказать, не имеем по вариантам решения проблемы. Но договорились предпринять меры еще более снизить напряженность, чтобы не иметь потерь на передовой. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность вопроса, естественно, и я тоже, но проблема такова, что легкого решения никогда не будет. Однако хочу, чтобы в одном вопросе вы были уверены: для нас нет решения, которое может как-то нарушить безопасность Карабаха. Единственное решение для нас, чтобы Карабах был вне Азербайджана. Никогда ни один армянский руководитель не может принять и осуществить такое решение, и для этого мы сделаем все, развивая параллельно Армению, экономически укрепляя нашу страну».

Так выстраивается очередной любопытный политический силлогизм. Похоже, что конфликтующие стороны решили вернуть ситуацию до апрельской войны 2016 года. Тогда среди экспертного сообщества упорно циркулировали слухи о наличии закрытой договоренности между Алиевым и Саргсяном о передаче некоторых районов Азербайджану взамен на признание факта включения Нагорного Карабаха в состав Армении. Помешал практическому осуществлению такого сценария фактор так называемой третьей силы, который в интерпретации части бакинских политиков и оппозиционных ереванских сил ассоциируется с Россией. Вот и сейчас Саргсян использует формулу «Карабах вне Азербайджана», а не необходимость признания его независимости. А намек его на то, что Алиев «прекрасно понимает сложность вопроса, естественно, и я тоже, но проблема такова, что легкого решения никогда не будет», свидетельствует о наличии определенных общих подходов к процессу урегулирования конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По большому счету Баку давно уже понял, что потерял Степанакерт. Использование силового сценария для решения проблемы неперспективно и опасно для существующей зыбкой устойчивости в регионе. Баку понимает, что отказ Еревана от признания независимости Нагорного Карабаха даже в качестве промежуточного решения (по примеру Крыма) держит открытой дверь возможностей для Азербайджана. Если дрейф Баку в сторону от России является сознательным геополитическим выбором, то для Еревана союз с Москвой может оцениваться как вынужденный в силу военных угроз со стороны Азербайджана и поддерживающей его Турции. К тому же независимый Степанакерт вполне — и это реально — способен пойти на военно-политический альянс с Россией.

Однако Москва в случае вхождения Нагорного Карабаха в состав Армении либо сразу, либо поэтапно лишится рычагов влияния в регионе. И это вполне может устраивать определенные круги как в Азербайджане, так и в Армении. Так что не случайно некоторые оппозиционные армянские эксперты сейчас высказывают пожелания, чтобы накануне или после подписания соглашения Армения — ЕС вновь не заявил бы о себе фактор «третьей силы». Ведь далеко не все в Азербайджане позитивно примут вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении, поймут и оценят маневр Алиева — проиграть сражение, но выиграть войну.

PS: И вот реакция Баку. На портале haqqin. az (17 октября 2017, 12:43) появилось сообщение. Цитируем полностью.

«Не изменяя своей привычке, Серж Саргсян считает для себя честью нарушать достигнутые в ходе переговоров договоренности», — об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов, комментируя заявления президента Армении по итогам встречи глав Азербайджана и Армении в Женеве. «Было решено, чтобы, помимо согласованных моментов, никаких заявлений пока не делалось. Несмотря на обещание, Саргсян вновь не сдержал своего слова. Хотя бы постыдился сопредседателей и представителя ОБСЕ. Видно, он не хочет отказаться от намерения нарушать переговоры. Однако он знает и не должен забывать, что Нагорный Карабах — неотъемлемая часть Азербайджана и таковою останется. План Саргсяна не будет реализован ни при нем самом, ни при тех, кто придет после него. Сколько бы он ни вилял хвостом перед своими покровителями, его грезы никогда не сбудутся. Просто, как представляется, цель его состоит именно в том, чтобы держать жителей Армении в постоянной тревоге и в нищете. Ну что ж, пусть старается», — отмечает Н. Мамедов».

К чему бы это?