Захваты и грабежи храмов

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Украинские националисты не только принимают участие в захватах действующих храмов, но и пытаются срывать строительство новых. Так, в Сумах известная «сладкая парочка» («Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и филаретовцы из неканонического Киевского патриархата) сорвала закладку капсулы под строительство храма на территории областной больницы.

«Мы считаем московскую церковь антиукраинской организацией. Это подтверждается, прежде всего, отрицанием факта голодомора их иерархами. Сейчас их митрополит Онуфрий отказался принимать участие в совместной молитве за мир, где принимали участие все конфессии. Также непризнание агрессии России и название этого гражданской братоубийственной войной», — аргументировал свои действия один из радикалов Сергей Супрун.

В перечисленном нет ничего нового, это традиционные обвинения в адрес УПЦ, важно другое. Ведь, если поменять знак, то получим портрет идеальной (в понимании украинского националиста, разумеется) церкви. Итак, она должна признавать т.н. голодомор, отрицать гражданский характер конфликта в Донбассе и одновременно молиться за мир. По сути это портрет любой «патриотической» партийки, что только подтверждает известное: националисту церковь особо и не нужна. Есть т.н. Киевский патриархат, который давно уже стал такой вот полупартией, — хорошо, пусть будет. Нет? Националисту вполне хватит побратимов для «духовного общения».

И это не единственный пример, подобное происходит не только в Сумах, но и на востоке Украины, скажем, в Угледаре (контролируемая Украиной территория бывшей Донецкой области). Здесь националисты при поддержке «отслуживших» в т.н. «АТО» требовали от горсовета отменить решение о выделении земли под строительство нового храма канонической УПЦ. Правда, местная власть на востоке более стойкая — националистов с их требованиям/и послали в суд.

Похоже, что националисты с определённого момента начали отслеживать соответствующие решения местных властей для их последующего саботажа. Скажем, в Почаеве (Почаевская лавра, Тернопольская область) они таким образом протестовали против передачи земли, на которой расположен монастырь, в пользование Почаевской лавре. Решение чисто формальное, для утрясания юридического статуса земли. И тем не менее — даже такой повод был использован, чтобы согнать на сессию совета около сотни радикалов и устроить там бедлам.

Борис Мавлютов Почаевская лавра.Троицкий собор

Видимо, сигналы от международных организаций о недопустимости ограничения свободы вероисповедания уже начинают доходить до украинских властей. Однако там привычно пытаются свалить всё на Россию и представителей режима Януковича.

«СБУ официально информирует, что на самом деле за попытками организации этих провокаций и их информационным сопровождением непосредственно стоят представители так называемого «Комитета спасения Украины», которые несут персональную ответственность за организацию массовых убийств мирных граждан во время «революции достоинства» и развязывания военной агрессии РФ против Украины», — такое заявление распространила пресс-служба ведомства.

В таких заявлениях нет ничего нового. Скажем, ещё 10−12 лет назад в среде украинской интеллигенции было хорошим тоном обвинять радикальных националистов в работе на Кремль. Дескать, своими акциями, заявлениями, факельными шествиями они дискредитируют саму идею украинской государственности. В частности, такие обвинения постоянно звучали в адрес партии «Свобода», чьи депутаты сегодня представлены в парламенте, организации «Патриот Украины» (предшественник сегодняшнего «Национального корпуса» Андрея Билецкого, известного также как создателя «Азова», открыто использующего нацистскую символику «волчий крюк», «чёрное солнце»).

Каноническая Украинская православная церковь

УПЦ продолжает знакомить международные структуры с особенностями соблюдения прав человека на Украине. 10−13 октября делегация УПЦ приняла участие в сессии Совета по правам человека ООН. Её присутствие связано с тем, что после многочисленных сигналов Совет включил Украину в перечень стран, в которых имеются проблемы с соблюдением свободы вероисповедания, а также зафиксирована дискриминация верующих. Уточняется, что одной из причин такого решения стали законопроекты о т.н. церковном рейдерстве, которые ставили целью легализовать захват храмов. Спустя месяц Украина получит от Совета рекомендации по устранению зафиксированных явлений.

ООН — не единственная организация, которую привлекли гонения на УПЦ. В докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН) Совета Европы, опубликованном во второй половине сентября, отмечается, что «…конфликт в Украине привел к резкому росту ненависти и в целом негативно повлиял на уязвимые группы».

Авторы доклада отметили, что украинская политика сегодня по большей части состоит из антироссийской риторики, результатом чего стала «…религиозная вражда и напряжение между различными церквями, в зависимости от их лояльности к Киеву или Москве».

В середине сентября с заявлением о нарушении прав верующих и религиозных организаций УПЦ в ОБСЕ выступил глава Представительства УПЦ при международных организациях епископ Виктор. Причём виновны во всём этом националисты и т.н. Киевский патриархат, но отдуваться за их действия придётся именно Украине и её органам власти. Епископ Виктор в своём докладе специально перенёс акцент с самих фактов ущемления прав верующих и религиозных организаций на бездеятельность органов власти. Ведь зачастую нападающие действуют с молчаливого одобрения и/или имеют неофициальную поддержку властей (например в части влияния власти на суды, выносящие решения по захваченным храмам в пользу захватчиков или затягивающие процессы по таким фактам на годы), и именно в этом корень творящегося беззакония.

«Эта организация хорошо информирована о том, что в Украине происходят массовые нарушения прав верующих УПЦ. Им известны схемы этих нарушений, схемы захватов. В Украине постоянно работает мониторинговая миссия ОБСЕ, она встречается с верующими УПЦ, с представителями Киевского патриархата. В системе европейского правозащитного механизма находится уже достаточно много информации о нарушении прав. Конечно, это Украина должна взять во внимание, потому что дальнейшее совершение правонарушений и безнаказанность преступников негативно отражаются на международном имидже Украины. Государству нужно как можно быстрее принять меры к эффективному расследованию и к прекращению процесса принятия новых одиозных законопроектов, о которых весь мир знает и понимает, что они не могут существовать и даже рассматриваться в цивилизованных парламентах», — пишет в своём блоге глава правозащитной организации Human rights advoсacy Олег Денисов.

В скором времени Украина соберёт полный комплект таких осуждений. Напомним, что летом межконфессиональное напряжение на Украине привлекло внимание даже Госдепа США, где обнаружили, что в «свободной» постмайданной Украине программой Лаутенберга (предоставляет статус беженца лицам, преследуемым властями по религиозным убеждениям) за неполный 2017 год воспользовалось в 17,6 раза больше людей, чем при «тиране Януковиче».

Сигнал получил даже папа римский Франциск — с ним, чтобы обсудить положение УПЦ, а также законы о церковном рейдерстве, встречался глава отдела внешний церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Catholic United Financial Папа Римский Франциск

Издание «Вести-Украина», ссылаясь на свои источники, сообщает, что в партии «Самопомощь» разработана внутренняя инструкция, обязывающая членов партии, исповедующих православие, уклоняться от вопросов от своей религиозной принадлежности.

«…Обнародование такой информации на фоне отношений РФ и Украины может нанести существенный вред репутации партии», — говорится в документе.

Такие инструкции лучше всего иллюстрируют своевременность обращения представителей УПЦ к международным организациям.

В УПЦ придумали ответ на беспредел т.н. Киевского патриархата: совместно с благотворительным фондом «Фавор» начата реализация программы «40 храмов», предполагающая их строительство в тех местах, где филаретовцам удалось захватить храмы УПЦ. Первый был построен в селе Катериновка Тернопольской области, где захват произошёл уже более двух лет назад, в сентябре 2015-го.

Ответ хороший, но недостаточный. Во-первых, храмов уже больше 50. Во-вторых, что же теперь — все храмы раскольникам подарить и новые построить? Большую надежду в УПЦ возлагают на позицию мирового православия.

Митрополит Месогийский и Лавреотикийский Николай (Греческая православная церковь) однозначно возложил вину за раскол на Филарета:

«…Пусть именно Филарет и несет ответственность за раскол в стране… в Киеве под землей находятся более ста мощей святых, а на поверхности — раскол! Это же уму непостижимо. Это позор!»

Секта Филарета

Давно прошли те времена, когда единственной серьезной проблемой т.н. Киевского патриархата был раскол. За последние несколько лет эта организация пережила серьезную трансформацию, и её уже нельзя считать даже псевдоцерковью. Как сказано выше, это скорее политическая партия, предпочитающая говорить с людьми не о Боге, а о том, почему жителям Донбасса «так и надо», какого политика нужно поддержать и т.п.

И сам Филарет в этом — первый «застрельщик».

"Почему Господь попустил эти страдания как раз на востоке, а не на западе, где люди верят? На востоке Украины много неверующих. И вот, чтобы люди в страданиях обратились к Богу. И тогда сбываются слова Иисуса Христа: «Блаженны те, которые не видели, а поверили». Но поверили в страданиях перед лицом смерти», — так он объяснил причину конфликта в Донбассе в собственной программе «Диалоги с патриархом».

Хотя, казалось бы, человек, считающий себя церковным иерархом, должен знать разницу между понятиями «верить» и «ходить в церковь». Социология может показать второе, но никак не первое.

После этого совсем не удивительно наблюдать другие такого рода «проповеди».

"Лучшие сыны нашей страны положили свои головы. И через это кучка негодяев наживается. Россия использует наших чиновников для того, чтобы гнобить наш народ. Нас загоняют в рабство… Саакашвили — это айсберг, который разметёт своей правдой ту кучку негодяев. Но для этого Христос выбирает путь креста», — это слова Николая Фитича, «священника» т.н. Киевского патриархата, на митинге в поддержку Саакашвили в начале октября.

Сметать собираются уже скоро — буквально сегодня, 17 октября, бывший президент Грузии попытается собрать очередной майдан в Киеве.

Ранее ещё один «священник» Андрей Чмель пообещал президенту Украины Петру Порошенко и его ближайшим соратникам «ад». Похоже, что часть т.н. Киевского патриархата попросту легла под новую политическую фигуру — того же Саакашвили.

Такой приём (использование религиозной организации) в политической борьбе и предвыборной кампании на Украине не в новинку, однако ранее такими структурами были преимущественно харизматы. Таким образом, Филарет попросту становится в один ряд с каким-нибудь Сандеем Аделаджей (основатель харизматической организации «Посольство Божье», в свое время помогал выиграть выборы бывшему городскому голове Киева Леониду Черновецкому).

Отношение к т.н. Киевскому патриархату как к псевдоцеркви — не прихоть и и не позиция УПЦ. Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в интервью УНИАН рассказал, как относятся к этим священникам иные православные церкви:

«В качестве примера могу привести Испанскую и Португальскую митрополию Константинопольского патриархата, в которой на данный момент служит некоторое количество священников с Украины. Ранее некоторые из них получили «рукоположение» в УПЦ КП. Когда же они приехали на работу в Испанию и захотели перейти на служение в юрисдикцию Константинополя, их заново рукоположили. Это показательный пример того, как в Константинопольском патриархате на самом деле относятся к действительности «хиротоний», совершенных в украинском расколе».

Греко-католики

В отношении УГКЦ также предпринимаются попытки превратить её из церкви в сборище кликуш и упырей. Мы уже рассказывали о нападках, котором подвергался из-за неосторожных высказываний львовский архиепископ Римско-Католической Церкви Мечислав Мокшицкий (напомнил о том, что УГКЦ не торопится возвращать РКЦ храмы, отнятые во времена СССР, а также назвал войну в Донбассе наказанием Украине за геноцид поляков). Организатором недавней акции протеста против Мокшицкого стал известный националист-провокатор Дмитрий Корчинский с группой людей, выдававших себя за прихожан УГКЦ.

«Мы хотим знать, является ли антиукраинская позиция Мокшицкого его личной или это позиция еще и папы римского?» — кричали протестующие возле офиса, где расположена нунциатура, а также требовали церковного суда над иерархом.

Захват Благовещенского храма в Коломые (Ивано-Франковская область) — единственный пока пример подобных действий со стороны греко-католиков — удалось отбить в суде.

«Во время судебного рассмотрения дела судом был установлен факт законности пользования религиозной общиной культовым сооружением… В ходе рассмотрения дела судом были исследованы доказательства, которые подтвердили противоправность действий начальника Коломыйского отдела полиции Билейчука Остапа Романовича. Опечатывание храма судом признано незаконным. В своем решении суд также пришел к выводу, что решение так называемой рабочей группы, среди которых обязательства полиции опечатать колокольню храма, установление последовательных богослужений у храма и другие — являются незаконными», — говорится в решении суда.

Напомним, попытка отобрать храм у православной общины была предпринята в начале июня этого года и пока является единственной такого рода попыткой со стороны УГКЦ.

«Если в целом сравнить поведение УГКЦ с поведением УПЦ КП за последнее время, то стоит отметить, что греко-католики ведут себя гораздо приличнее. За последние три года они не захватили ни один из наших храмов, за исключением инцидента в Коломые… руководство УГКЦ не поддержало инициативу своих радикально настроенных клириков», — говорит по этому поводу Антоний в интервью УНИАН.

Вместе с тем он отмечает, что у УГКЦ иная тактика. Обе структуры пытаются оспаривать у УПЦ право считаться главной православной организацией Украины (зафиксированы случаи, когда греко-католики позиционируют себя как «православные», что является прямым обманом). Однако при этом филаретовцы идут путём захвата храмов, а УГКЦ — прозелитизма в восточных регионах Украины, где общин УГКЦ до последнего времени не существовало по вполне конкретным историческим причинам.

Курьёзы

Филаретовцы угодили в весьма неприятный скандал. Студенты Национального педагогического университета имени Драгоманова утверждают, что руководство вуза административными мерами заставило их в конце сентября вместо пар прийти на молебен во Владимирский собор Киева (патриарший собор, Филарет сам здесь проводит «службы»). Однако закон Украины «Об образовании» прямо запрещает совмещать образовательный процесс и вовлечение студентов в религиозные обряды любых конфессий. Не говоря уж о том, что делать это вместо пар и по принуждению.

Tanya Dedyukhina Владимирский Собор. Киев

Поэтому студенты провели акцию протеста — прикрепили к спинам распечатки с текстом «Меня заставили сюда прийти вместо пар».

Действия руководства вуза объясняются просто: скоро выборы ректора, а Филарет входит в набсовет университета.

А еще в т.н. Киевском патриархате решили даже поделить святых, исключив из их числа «москалей». Так, в Никополе (райцентр Днепропетровской области) протестуют против того, что покровителем города считается святой Никита Готфский (христианский святой, почитаемый в лике великомучеников).