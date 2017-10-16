



Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

После того, как 25 сентября в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости, в том числе и на так называемых спорных территориях — богатой нефтью провинции Киркук, районах Туз-Хурмату, Ханекин, Джелавла, Каратепе, события в Ираке стали развиваться по прогнозируемому сценарию. Багдад не только не признал референдум. Заявил, что не станет проводить переговоры с правительством автономии, и приступил к подготовке военной операции по восстановлению контроля над Киркуком. Со своей стороны, Эрбиль начал перебрасывать в Киркук ополченцев из сил самообороны пешмерга.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что «армия Ирака не намерена воевать против граждан страны», но потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Эрбиль ответил, что готов к диалогу, но отменить ничего не намерен. Сообщения из зоны военного противостояния поступают противоречивые. Иракский телеканал Al Sumariya, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что иракские войска столкнулись с сопротивлением курдского ополчения к югу от Киркука. Ничем завершились переговоры в курдском Дукане между президентом Ирака Фуадом Маасумом и главой курдской автономии Масудом Барзани, представителями ведущих курдских партий — Демократической и Патриотического союза. «Референдум не будет отменен, но необходимо продолжить диалог с Багдадом», — заявили после переговоров в Эрбиле, выражая надежду, что Багдад «не думает решать вопрос военным способом».

Enno Lenze Киркук. Пешмерга

В настоящее время никто не берется прогнозировать, как дальше будут развиваться события. В этой связи премьер-министр Ирака обратился с призывом ко всем иракским сторонам, гражданским организациям, ООН, США, Европейскому союзу, государствам, участвующим в войне против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Совбезу ООН, а также соседним странам, «вмешаться, сыграть свою роль в предотвращении новой войны в регионе». В то же время совет иракской провинции Басра заявил о своем намерении объявить о самоуправлении, «если центральное правительство продолжит пренебрегать финансовыми правами провинции», что свидетельствует о начале срабатывания цепочки распада Ирака. Мы же попытаемся обобщить следующие важные факторы.

Первое. Кризис, связанный с референдумом о независимости Иракского Курдистана, постепенно углубляется. Продолжаются военные учения, начатые у границ Ирака. Турция, Иран и Ирак прекратили воздушное сообщение с Эрбилем. В спорных районах, в том числе Киркуке, наблюдается усиление присутствия пешмерга и федеральной армии. Очень важно и то, как будет действовать дальше ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и какими будут его действия после поражений в Мосуле и в Ракке, что, видимо, повлечет за собой некоторые новые события как в региональном, так и в глобальном масштабе. Не сегодня, но обязательно завтра курдская станет главной проблемой уже в Сирии. Какую позицию займет Дамаск? Пока он расположен не к политической, а административной автономии курдов. Очевидно и то, что динамики гражданской войны в Сирии и в Ираке связаны меж собой. Неизвестно, что будут делать курды Турции. В этой связи возможна новая коалиция Анкара — Тегеран — Дамаск — Багдад. Но упредит ли это появление в регионе новых линий этнических, религиозных и общественных разломов в регионе?

Gundemkibris.com Ахмет Давутоглу

Второе. Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу представил проект, включающий реализацию статьи 140 Конституции Ирака, чтобы разрешить напряженность в Киркуке между Эрбилем и Багдадом. «Статья 140, которая предусматривает проведение референдума в Киркуке, должна осуществляться не как одностороннее введение, а как референдум по предложению, достигнутому между сторонами», — говорится в заявлении Давутоглу. По его мнению, в статье 140 содержится ключ к решению вопроса спорных областей Ирака: возврат насильственно выселенных курдских жителей, перепись населения и проведение референдума о том, хотят ли эти регионы быть частью Курдистана. Согласно Конституции, эта статья должна была быть реализована к концу 2007 года, но до сих пор этого не произошло. В то же время Давутоглу предполагает, что «все результаты референдума от 25 сентября, в том числе статус Киркука, в этих рамках должны быть заморожены, чтобы разрешить переговоры». Бывший премьер-министр Турции также предложил равное участие курдов, арабов и туркменов в управлении делами города, чтобы избежать конфликта. Озвучена и предложенная аль-Абади модель «особого федеративного управления» в отношении Киркука, которую поддержали туркмены. Официальный представитель Иракского туркменского фронта Али Мехди высказался по этому поводу так: «Мы поддерживаем модель «особой федерации» в Киркуке».

Третье. Референдум в Иракском Курдистане может стать средством торга, который обеспечит Барзани более обширные полномочия и возможности. Это важный политический ход на пути, который ведет, но пока не привел к независимости. Если желанию курдов иметь суверенное государство помешают, и курды пока отложат провозглашение независимости, взамен они потребуют от Багдада перехода от федеративной системы устройства Ирака к конфедеративной. При этом вряд ли состоится военное вмешательство в ход событий Турции или Ирана, вместе или по отдельности. Пожалуй, это главный вывод, к которому мы склоняемся. Но нужно быть готовыми к самому неожиданному ходу событий в Ираке.