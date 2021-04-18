За примерами далеко ходить не надо. На днях в Москве состоялось громкое событие — форум о глобальном бизнесе и технологиях GoTech. vc и финал крупнейшего в России и Восточной Европе конкурса технологических проектов. В чём смыл данного мероприятия? Площадка должна объединить, и надо сказать, успешно справляется с этой задачей, стартаперов или желающих начать своё дело с акулами бизнеса — инвесторами. Последние рассказывают первым о том, как сделать свою компанию успешной на мировом рынке, о том, как правильно составить свой проект и так же правильно презентовать его, чтобы вызвать интерес инвестора, о том, как стартапу сделать корпорацию своим клиентом, в общем, «открывает все свои секреты» по ведению бизнеса и его продвижению.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитал

Основной ингредиент успеха данного события, которое действительно уже не первый год пользуется большой популярностью и позволяет заполнять зал до отказа — это возможность, так сказать, «прикоснуться к прекрасному» — начинающим предпринимателям напрямую пообщаться с инвесторами. Это тренд сегодняшней России и большая потребность — а вдруг повезёт, и мой проект заметят и профинансируют.

Аналогичный тренд и в среде инвесторов, в том числе и иностранных — найти новые сферы, идеи для своих инвестиций. Везёт, естественно, не всем стартаперам. Интерес может вызвать только проект с потенциалом и намёком на высокие доходы. Оно и понятно, частные инвесторы не станут вкладываться в безуспешные проекты.

Инвесторами на подобных встречах, как правило, выступают венчурные фонды и бизнес-ангелы. Напомню, что участниками (инвесторами) этих фондов, как правило, являются частные лица. Идеолог и организатор GoTech — компания Runa Capital — международный венчурный фонд, инвестирующий в стартапы на ранних стадиях. 75% объёма фонда — это средства иностранных инвесторов, остальное — российские. К слову, инвестиции фонда преимущественно из США и Европы. Фонд специализируется на инвестировании IT-проектов. Безусловно, здорово, когда российские предприниматели находят инвестиции своим проектам, и мы гордимся ими. Но гордостью они должны быть не отдельно каждого из нас, а в целом — для страны. Но что же зачастую получается? Как правило, проекты, финансируемые фондами за счёт иностранного капитала, да и не только фондами, по большей части потом не принадлежат их разработчикам, и сами разработчики не остаются жить в России, их «мозги» начинают «опекать» те, кто дал им денег на развитие.

GoTech уже не первый год проходит в Физтехпарке, открытом Дмитрием Медведевым. Как говорится на корпоративном сайте парка, его предназначение — помощь молодым компаниям в их первых шагах на рынке технологического предпринимательства, а деятельность — направлена на формирование культуры высокотехнологичного предпринимательства в России за счёт слияния интеллектуального потенциала студентов и выпускников ведущих вузов страны с инвестиционными ресурсами компаний-резидентов.

За счёт слияния — так это точно сказано! Всё остальное непонятно, но звучит красиво. Давайте разбираться — в 2012 году «Физтех-союз», который образован бывшими студентами МФТИ — выпускниками 90-х годов, предложил концепцию развития «Физтех ХХI» и разработал программу по созданию научно-образовательного кластера, частью которого стала реализация проекта по строительству «Физтехпарка». И вот этот проект выигрывает конкурс и получает право профинансироваться бюджетными деньгами в рамках программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». В январе 2014 года девелопер Александр Ручьев, также являющийся выпускником МФТИ и владельцем 50% процентов акций «Физтех-союза», приступил к строительству технопарка, завершив его возведение в рекордно короткие сроки — за 1,5 года.

Открывали парк с размахом. В торжественной церемонии принимал участие Дмитрий Медведев, который, как все знают, большой поклонник инноваций. По словам Медведева, в тот 2015 год открытием Физтехпарка была завершена программа создания в России технопарков в сфере высоких технологий, начатая несколько лет назад. В результате реализации этой программы в десяти регионах появилось 12 новых технопарков и инновационных центров, в которых уже работают 800 компаний и созданы 19 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

«Открытие технопарка фактически завершает эту работу, однако это не означает, что правительство решило бросить эту тему и больше технопарками не заниматься и высокие технологии не развивать. Нет, конечно, просто мы переходим в другую фазу — будем вкладываться в инфраструктуру технопарков, в индустриальные кластеры и формировать нормальную деловую среду», — сказал Медведев и поинтересовался, проявляют ли инвесторы интерес к проекту.

«Будем давать самые льготные условия подо всё, что здесь развивать, мы будем делать по максимально льготной цене, чтобы привлечь инвесторов, — ответил мэр столицы Сергей Собянин, добавив, — масштабы проекта позволяют поставить его в один ряд с другими крупнейшими технопарками».

То, что чиновники поспешили с выдачей субсидий для закрытия программы, стало понятно с первого дня работы Физтехпарка. Наружу «полезли» все прорехи рекордно коротких сроков строительства, которыми так хвастается девелопер Александр Ручьев. И по сей день, а на дворе уже 2017 год завершается, в технопарке и внутри, и снаружи постоянно что-то ремонтируется. Ну, а интерес инвесторов, которым был обеспокоен Дмитрий Медведев и вовсе обычно в бизнес-проектах просчитывают заранее (!), а не по окончанию сроков их реализации, судя по всему, это не относится к проектам, финансируемым за счёт бюджета государства, очевидно, главное — успеть распределить денежные средства. Так вот интерес к Физтехпарку проявили немногие. Что стало поводом в 2016 году прокуратуре присмотреться к делам, происходящим в технопарке.

Дела шли туго. Конечно, можно опустить итоги 2015 года, в мае технопарк только запустился, не успел заработать на полную мощь, но и в 2016-м успехи так и не настигли технопарк. Что ещё раз доказывает, что проект был не продуман досконально или «заточен» под другие цели. Компания Акронис, на которую технопарк рассчитывал как на якорного резидента, переезжать спешить не стала. А поселилась в технопарке лишь в середине 2017 года.

Дела технопарков ведут управляющие компании, которые проходят у государства конкурсный отбор. По сути УК — это посредник между государством и потребителем услуг технопарков. Потребителями являются как раз те самые разработчики инноваций, начинающие предприниматели, которым государство помогает развиваться, предоставляя технопаркам льготы, а технопарки, в свою очередь, предоставляют эти льготы резидентам, компаниям, зарегистрированным в этих технопарках. Право управлять Физтехпарком досталось учредителям того же «Физтех-XXI». На первый взгляд, всё выглядит логично: МФТИ, при котором создан технопарк, куёт высококлассных специалистов-физиков, его выпускникам близки, знакомы тонкости IT-рынка, и кому, как не им, управлять IT-технопарком, призванном, напомню ещё раз, ускорить развитие отрасли информационных технологий и увеличение доли IT-компаний в экономике столицы. Задача управляющей компании — для начала хотя бы заполнить технопарк путём сдачи в аренду его помещений. Получается туго, в парке по-прежнему есть пустующие помещения. Стало выясняться, что резидентам неудобно ездить в Долгопрудный и всё, что нужно от такой структуры — так это юридический адрес, который и позволяет получать льготы для деятельности своей компании. Многие резиденты просто арендуют небольшие помещения, без цели полноценно размещаться там всем коллективом, а просто ради юридического адреса и иногда, когда в технопарке проходят интересные встречи с инвесторами или мастер-классы, приезжают на них для расширения, возможно, кругозора, возможно, деловых связей. Коворкинг технопарка поражает масштабами, так же как и поражает полнейшим отсутствием там самих коворкеров.

Не секрет, время быстротечно меняет запросы и взгляды предпринимателей, сегодня каждый может работать практически вне офисов, дома, в парке или в кафе, ведя те же самые переговоры посредством интерактивных технологий, но мышление управляющей высокотехнологичным парком компании, очевидно, не поспевает за этими самыми технологиями и не позволяет трезво оценить потребности этого рынка. Между тем технопарк который год подряд на льготных основаниях, полученных от государства, предоставляет площади в аренду под вполне коммерческие мероприятия, которые самим организаторам мероприятий приносит вполне конкретные доходы.

Вернёмся к GoTech. Опять-таки, как всё логично выглядит. Технопарк в сфере высоких технологий проводит мероприятия, призванные на площадке Физтехпарка давать возможность стартаперам найти инвесторов. Вход на мероприятие, курируемое выше обозначенным международным фондом Runa Capital, учредителями которого являются всё те же выпускники МФТИ, стоит от 3 900 до 9 900 рублей. Остаётся догадываться, сколько зарабатывает организатор Runa Capital по итогам события. Мероприятие собирает свыше тысячи участников и пятисот инвесторов, а сколько стоила ему аренда площадок у Физтехпарка — тоже тайна за семью печатями. На сайте Физтехпарка раздел «раскрытие информации» отсутствует, несмотря на существующие «Требования к технопаркам, утверждённым и введённым в действие Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2015 г. № 614-ст.», которые и предусматривают отчеты о деятельности УК.

Как складно получается, организатор не только зарабатывает на проведении мероприятия, но и находит для инвесторов своего фонда свежие умы и их продукты. И если посмотреть на проекты, которые финансирует фонд, то основная масса — это информационные площадки — мобильные приложения и т.п. Нет возражений, такие информационные площадки делают нашу жизнь удобней, мы можем быстро сориентироваться, например, на рынке фармпродуктов, турпродуктов и заказать товары и услуги, не выходя из дома. Возможно, все эти мобильные приложения нам как потребителям даже ничего не стоят, нам позволяют скачивать их себе бесплатно. А зарабатывают эти приложения на тех компаниях, которые реализуют через них свои товары и услуги. В конечном итоге, доходы от информплощадок идут инвесторам. А как же государство? Почему таким коммерческим проектам и компаниям предоставляется возможность льготы по аренде помещений? Разве их доходы от таких проектов поступают в бюджетную казну?

Напомним, президент РФ Владимир Путин 10 лет назад предлагал создавать технопарки для того, чтобы сдвинуть экономику страны с мёртвой точки, запустить производство, создав условия для эффективного инновационного процесса. Именно инновации, по идее президента, должны из сферы науки очень быстро доходить до сферы производства и превращаться в товар.

Какая инновация вышла из стен Физтехпарка и дошла до производства, превратившись в товар под знаком качества «Сделано в России»? До сих пор на его базе не проведена ни одна акселерационная программа, не привлечен ни один иностранный специалист для передачи опыта, что, собственно, в том числе и входит в задачи управляющей компании и на что государство и выделяет свои деньги.

Minsvyaz.ru Технопарк «Физтехпарк»

По факту же благами Физтехпарка всё больше пользуются создатели идеи о его строительстве.

Сначала девелопер Ручьев получил доход за счёт бюджетных денег, выданных принадлежащей ему тогда компании «Мортон», которая в качестве подрядчика строила Физтехпарк. Теперь им управляет компания, которая на 50% принадлежит всё тому же Ручьеву, а остальная доля в том числе у Станислава Протасова — сооснователя Acronis, являющегося якорным резидентом Физтехпарка, а также многим другим выпускникам МФТИ. Надо сказать, что якорный резидент — единственная опора технопарка. Это та самая международная известная компания российских бизнесменов, которая как раз и производит товар, пользующийся спросом как в России, так и за рубежом, и способна сама на своей же базе, по сути, инкубировать стартапы. Продукты компании известны на весь мир, мечтают в ней работать многие специалисты.

И вот на карте Долгопрудного стоит большое полупустое здание без очевидных результатов своей деятельности — вклада в экономику страны. На его базе иногда проходят встречи представителей интересов иностранных инвесторов — «охотников за головами» российских IT-специалистов. Российские специалисты, в свою очередь, прекрасно знают, что зайти на российский рынок лучше, проще и престижней с запада, а не наоборот. И без раздумий предлагают на продажу идеи и проекты своим «охотникам» — венчурным фондам.

Вот так вместе с «мозгами» и утекают деньги государства, совершено бесполезно для страны. Мы привели один пример — из жизни отдельного технопарка. Но если есть вопросы к одному, то, может, стоит пересмотреть систему? Оставить эффективных — они известны и в рекламе не нуждаются. Неэффективных — лишить поддержки либо перепрофилировать, либо на их месте создать лаборатории, в которых нуждаются ученые. Быть может, льготы раздавать напрямую, без посредников-технопарков, и тем компаниям, кто инвестирует в проекты, реализуемые в реальном секторе экономики? Быть может, государству проще самому выступать инвестором стартаперов, чем занимается сегодня РВК (Российская венчурная компания)?

Но и при таком прямом подходе к инвестированию стартапов государством риски могут тоже возникать, потому как решения по претендентам к финансированию будут принимать чиновники.

На днях генеральный директор РВК поднимал тему проблем поддержки инноваций в России и предложил создать в стране новые фонды с одновременным снижением в них доли самой компании за счет привлечения частных инвесторов. Можно сказать, что предлагается схема государственно-частного партнерства. Эффективной ли будет мера, говорить пока сложно.

Для правильной стратегии необходим анализ и, как минимум, работа над ошибками, и тут пример Физтехпарка подходит как нельзя кстати.

Вопросы после реализации программы по технопаркам остались, и возникли уже новые. Как же умудрились построить так систему и стандарты их работы, что неизвестным остаётся главный фактор — результат работы технопарков, а именно то, о чём говорил президент, количество разработок, внедрённых в производство, которое, в свою очередь, позволило бы повысить производительность в стране, построить новые производства. Какие сегодня только товары не выпускаются с приставкой «инновационные» — стиральные порошки, зубные пасты, мобильные приложения, удобрения. Ну хорошо, удобрения позволяют повысить урожайность. Ну так расскажите нам, где применили эти удобрения и насколько они повысили урожайность какой-то культуры, что это дало экономике страны.

Мыльные пузыри

Пока мы видим на полках магазинов овощи и фрукты по большей части если не из дальнего, то из ближнего зарубежья. Нет претензий к области внедрений в сфере здравоохранения, НО цена использования этих технологий делает их практически недоступными для конечного потребителя, то бишь «больного», хотя странно, ведь разработки и внедрение их в жизнь происходили не без материальной помощи от государства. И вовсе непонятно, зачем нам столько технопарков, которые, по сути, представляют из себя обычные бизнес-центры, не все, конечно, но большинство? Быть может, нужно строить просто лаборатории, которые позволят экспериментировать ученым, а не регистрировать юрлицо на адрес технопарка ради льгот для бизнеса? Почему компаниям, не ориентированным на российский рынок, предоставляют доступ к льготам? Как узнать из того же сайта Физтехпарка, чем именно занимается тот или иной их резидент, какой товар он производит и где его внедряет, на что он влияет, пользуется ли спросом в целом? Итог — виновны в этом точно не резиденты. Как говорится — за что продавали, за то покупали. Системные ошибки — налицо. Их нужно исправлять! Менять стандарты, требования к технопаркам, понять, кто управляет ими.