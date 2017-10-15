В начале ноября исполнится 20 лет со времени нашумевшей в 1997 году так называемой «встречи без галстуков» под Красноярском тогдашнего президента РФ Б. Ельцина и его «друга Рю», то бишь премьер-министра Японии Рютаро Хасимото. Идею такой встречи и панибратского общения с Ельциным на «ты» подсказали возомнившие себя «знатоками русской души» работники МИД Японии, которые придумывали хитроумные схемы превращения российского президента в «друга Японии», склонения его «ради дружбы» к уступке Курильских островов. В ход был пущен весь арсенал японского искусства обольщения, включая обещания «не знающей границ японской благодарности» в виде экономической помощи, инвестиций и привилегий. Для достижения желаемого эти «специалисты по России» даже учили японских премьеров целоваться с Ельциным в губы, что между нормальными мужчинами совершенно немыслимо в Японии.

Gosrf.ru Б.Н. Ельцин, первый президент России

И японцы почти достигли цели. По свидетельству японских СМИ, Ельцин тогда во время рыбной ловли с японским гостем без согласования с МИД РФ и ближайшими помощниками вдруг заявил премьер-министру Хасимото: «Чтобы заключить мирный договор, мы должны прямо сейчас разрешить территориальную проблему… Я хочу, чтобы сегодняшний день встал в один ряд с датой подписания российско-японского договора 1855 года, по которому граница была определена между Урупом и Итурупом. Необходимо двигаться вперед. Я хочу разрешить территориальную проблему в период моего президентского срока».

При этом речь шла даже не о реализации включенной по настоянию Никиты Хрущева в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года статьи о передаче Японии после заключения мирного договора группы островов Хабомаи и острова Шикотан, а о ничем не оправданной и не имеющей юридического обоснования сдаче «с барского плеча» всех южных Курил, включая самые крупные и освоенные острова Кунашир и Итуруп. В статье японской газеты «Санкэй симбун» говорилось о том, что Ельцин «обещал подарить другу Рю спорные острова».

Nasa Шикотан, Россия

Демонстрируя свою решимость во что бы то ни стало исполнить задуманное, Ельцин принял перед Хасимото боксерскую стойку, демонстрируя готовность сокрушить всех противников его намерения. В ответ увлекавшийся японским фехтованием на палках «кэндо» Хасимото тоже изобразил боевую позицию.

Сопровождавшие президента первый заместитель председателя правительства Б. Немцов и пресс-секретарь президента С. Ястржембский, зная решительный настрой российского общества и политической оппозиции против территориальных уступок, бросились, как рассказывал впоследствии сам Немцов, «почти на коленях умолять» своего шефа отказаться от опрометчивого и политически весьма опасного для президента шага. Однако Ельцин был неумолим. Отвечая на предупреждения своих помощников по поводу возмущения в России подобными волюнтаристскими действиями, он пренебрежительно бросил: «В обществе могут быть разные мнения, но я всё это отшвырну». При этом, обращаясь к Немцову, приказал: «Ты у нас отвечаешь за общественное мнение. Приказываю ежедневно освещать этот вопрос на российском телевидении».

Однако затем, придя в себя после рыбалки, Ельцин все же осознал, чем может закончиться для него очередная «загогулина». Решили всё же, приняв во внимание настроения в России, несколько прикрыть занятую Ельциным антигосударственную позицию. Для прессы было заявлено «о стремлении российского президента заключить мирный договор с Японией не позднее 2000 года». Так как японское правительство соглашается на мирный договор только при условии капитуляции российского правительства и выполнения территориальных требований Японии в полном объеме, было ясно, что Ельцин и его помощники хотят лишь оттянуть грубо нарушающее суверенитет и территориальную целостность России решение.

Mc.rs Вид на село Малокурильское, остров Шикотан, Россия

Именно так это было воспринято в Японии. После красноярской встречи председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии Японии Таку Ямасаки заявил, что речь идет о «крупнейшем успехе администрации Хасимото», а губернатор пограничного острова Хоккайдо Тацуя Хори охарактеризовал итог красноярской встречи как «эпохальный». Тогдашний министр иностранных дел Японии Кэйдзо Обути тоже был в восторге, назвав достигнутый в Красноярске результат «просто великолепным».

Заслуга в том, что задуманное Ельциным не осуществилось, принадлежит отнюдь не Немцову и Ястржембскому, как это пытаются представить японские и некоторые российские СМИ. Эта заслуга принадлежит российскому народу и тем политическим силам, которые воспротивились покушению на целостность нашего государства. При этом особая роль принадлежит политическим деятелям и простым жителям Сахалинской области, для которых Курилы — неотъемлемая часть родины.

Однако Ельцин и его окружение всё же сделали японцам весьма щедрый подарок за счет интересов нашей страны и народа. В феврале 1998 года по поручению президента РФ Немцов подписал «Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла живых ресурсов» в районе южных Курил. По соглашению российская сторона пошла на практически свободный доступ японских рыбаков в российские территориальные воды в районе южнокурильских островов. Это было беспрецедентное решение, ибо в соглашении речь шла не о 200-мильной экономической зоне, а о 12-мильной прибрежной зоне, в которую без разрешения вход иностранным судам запрещен. Другими словами, японской стороне было предоставлено своеобразное «право экстерриториальности». Не случайно депутаты Сахалинской областной думы направили после подписания Немцовым документа президенту и премьер-министру РФ обращение, в котором выступили решительно против этого ущемляющего суверенитет государства и законные права и интересы российских рыбаков соглашения с Японией.

(сс) delo Улов

Вот как характеризовал содеянное бывший заместитель министра рыбного хозяйства СССР, заслуженный работник рыбного хозяйства России, профессор Вячеслав Зиланов в статье «Пустила Россия японцев половить рыбку у берегов южных Курил»:

«Все государства ревностно относятся к правам в своих территориальных водах, не допускают в них иностранных рыбаков и отстаивают эти права вплоть до применения военной силы… Однако согласно новому рыболовному Соглашению (1998 года — А.К.) получается, что Российская Федерация фактически отказывается от своих прав в области рыболовства в своих территориальных водах в районе южных Курил.

Это прямо следует из текста Соглашения, где в первой статье сказано, что «стороны сотрудничают в целях осуществления промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в морском районе… у островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а также сохранения, рационального использования и воспроизводства живых ресурсов в этом морском районе». Получается, что мы сотрудничаем с иностранным государством, ведущим промысел в наших территориальных водах (т.е. на нашей территории), а не разрешаем ему вести этот промысел за соответствующую плату…

Более того, из формулировок статей 1 и 2 вытекает также, что японские рыбаки будут вести промысел в явочном порядке не в территориальных водах России, а в безымянном, никому не принадлежащем «морском районе», о государственной принадлежности которого не говорится ни слова. Исходя из такого подхода — фактически отказа России от своих прав в территориальных водах вокруг южных Курил — любые другие государства также могут подписать между собой соглашение о свободном промысле в этом так называемом «морском районе». И возражать России будет трудно…

В основном документе — собственно Соглашении — нет ни единого слова о контроле за ведением промысла японскими судами со стороны российских органов рыбоохраны и пограничников, равно как ничего не говорится о соблюдении японскими рыбаками наших законов и правил. Между тем в аналогичных соглашениях прошлых лет, в частности, Соглашениях о промысле морской капусты в районе Малой Курильской гряды от 1963 и 1981 гг., было четко зафиксировано, что «японские рыбаки, занимающиеся промыслом морской капусты… должны соблюдать законы, постановления и правила Союза Советских Социалистических Республик, действующие в этом районе»…

В тексте Соглашения также нет ни единого упоминания о мерах наказания японских рыбаков за браконьерский промысел, нарушение правил рыболовства и мер по сохранению запасов. Кто же тогда должен привлекать нарушителей к ответу? Если не мы, то, очевидно, японцы — другой ответ здесь найти трудно…

Фактически мы имеем дело с небывалым случаем — и это следует особо подчеркнуть — предоставлением японским подданным в наших территориальных водах экстерриториального статуса — то есть неподчиненности, неподсудности их законам Российской Федерации в ее территориальном море, статуса, с точки зрения современного международного права, дискриминационного и в отношениях между государствами недопустимого…

Соглашение разрабатывалось три года. И что же в итоге? В итоге на текущий 1998 год японцы получили возможность выловить 45 судами 2252 тонны рыбы, заплатив за это в общей сложности около 35 миллионов иен. Кроме того, японская сторона намерена дополнительно выделить в качестве вклада в развитие Соглашения еще 240 миллионов иен. Делаются намеки на миллиардные кредиты от Японии и по другим направлениям. Казалось бы, баснословная плата всего за 2252 тонны минтая, терпуга, камбалы, окуневых и других видов. Действительно, получить такую сумму за такое небольшое количество рыбы на реальном рынке невозможно.

Так за что же тогда платят японцы? Совершенно очевидно, не за рыбу. Платят они за выгодные для себя юридические формулировки, создающие нужную правовую базу.

А получив их, они могут теперь серьезно «расшатать» наш суверенитет над южными Курилами, ибо создан юридический прецедент, который в дальнейшем можно будет предъявить на переговорах (или, если понадобится, и в Международном суде) как свершившийся факт. И возразить здесь что-либо, как свидетельствует практика, будет весьма трудно. Вот подлинный смысл такой «щедрости» Японии».

В ходе продолжающихся ныне российско-японских переговоров о так называемом «совместном хозяйствовании» на южных Курилах японское правительство прямо требует установить на этой территории для японских компаний и граждан «особое законодательство», учитывающее претензии Токио на законно находящиеся в составе РФ земли. То есть создать на островах режим экстерриториальности, как это было сделано 20 лет назад на море.

В этом их поддерживает один из авторов соглашения 1998 года, тогдашний посол России в Японии А. Панов. Он, фактически признавая незаконность создания режима экстерриториальности в территориальных водах России, тем не менее предлагает создать подобный режим и на суше. Панов заявляет:

«Японцы прямо не признают суверенитет России над Курилами и поэтому могут потребовать особых экономических зон со своими правилами. Это вполне возможно. Не теряя своего лица, обе стороны могут согласиться на такое экономическое сотрудничество…»

Примерно так же мы сделали, когда договорились о так называемом промысле японцев возле этих островов. Тогда Россия фактически пошла на изменение (читай — нарушение. А.К.) своего законодательства, хотя это не афишировалось, о том, что японские рыбаки могут осуществлять рыболовство в территориальных водах этих островов. Ни одно государство фактически не разрешает осуществлять рыболовство в своих территориальных водах».

Anatoly Gruzevich Курильские острова

Однако сейчас не ельцинские времена, когда козыревская дипломатия обслуживала интересы не столько государства российского, сколько зарубежных «партнеров и коллег», включая открытых врагов нашей страны. Не случайно ныне обретающийся на пляжах Флориды Козырев получил у нас в стране презрительный «титул» — «иностранный министр иностранных дел». Хотелось бы верить, что печальный опыт позорившей наше государство дипломатии холуйства и заискивания перед «сильными мира сего» больше никогда не повторится.