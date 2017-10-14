14 октября 2017 года в Каннах, в рамках проходящего международного рынка телевизионного и цифрового развлекательного контента для детей и юношества MIPJunior состоялась презентация новых проектов — так называемый питчинг. Пять лучших идей анимационных сериалов и телевизионных шоу для маленьких зрителей были выбраны для очной презентации на конкурсной основе среди сотни заявок, присланных со всего мира.

Алена Сычёва «Картонные войны»

Основной целью участников мероприятия обычно является поиск единомышленников и инвесторов для продолжения работы над проектом. Жюри, оценивающее международный потенциал, оригинальность и общую привлекательность задумки, назвало лучшим проектом телевизионное шоу из Австралии «Картонные войны» (Boxwars). Идея этой передачи родилась из дизайнерского решения, к которому часто прибегают дети со всего мира в своих играх, когда при помощи фантазии, клея и творческих усилий превращают ненужную взрослым картонную коробку в удивительный наряд, транспортное средство или маленький домик. Герои телевизионного шоу «Картонные войны», разделившись на команды, под руководством взрослых делают из картона оружие, снаряжение, транспортные средства, а потом соревнуются, демонстрируя мощь и функционал своих новых гаджетов.

Вообще неожиданно и ново даже включение в питчинг игрового шоу наряду с анимационными сериалами, занимающими львиную долю новых проектов для детей и подростков. Высокая оценка и присуждение «Картонным войнам» главного приза, вероятно, обусловлено не только конкурентными преимуществами задумки (дешевое по сравнению с анимацией производство, социальная функция, отвлечение детей от компьютерных гаджетов, комедийная составляющая и проч.), но и желанием привлечь большее внимание производителей, закупщиков контента и продюсеров к формату телевизионного шоу для детей.

Алена Сычёва «Собака-вонючка»

Большие симпатии профессиональной аудитории вызвал проект французского сериала «Собака-вонючка» (Stinky Dog). Позитивные истории, основанные на популярной во Франции серии книг, повествуют о жизни и приключениях бездомного пса, подружившегося с помоечным котом. Отличительной особенностью мультфильма является нетрадиционно изящное визуальное решение, основанное на книжных иллюстрациях. Комедийные тринадцатиминутные истории адресованы детям в возрасте 6—10 лет. К сожалению, современные ребята, привыкшие к ярким цветам и примитивным сюжетам, вероятно, не смогут оценить изящный по форме и содержанию, сделанный в лучших традициях французской авторской анимации продукт, но производить и показывать такие красивые истории ради формирования хорошего вкуса у нового поколения необходимо.

Проще и примитивнее выглядит мультсериал из Южной Кореи для дошкольников «Большая пятерка» (Big Five), рассказывающий истории о жизни детских игрушек — машинок и плюшевых зверят.

Алена Сычёва «Доктор Панда»

Намного симпатичнее и трогательнее оказался американский комедийный сериал «Доктор Панда» (Dr. Panda) о милом антропоморфном медвежонке, который в каждом эпизоде опробует на себе ту или иную профессию. Всякое новое дело является для него вызовом и оборачивается поучительным и веселым приключением. Панде помогают друзья, в числе которых две курицы, скептически относящиеся к экспериментам героя. Яркий сериал, выполненный в привычной для детей технике компьютерного 3D, выглядит привлекательно и мило. Семиминутные истории адресованы в первую очередь детям в возрасте 3—5 лет, но, по задумке создателей, будут близки и понятны всем дошколятам.

Самым странным показался мультсериал, создаваемый совместно авторами из Аргентины, США и Франции «Улови!» (CATCHA!) о жизни пяти странных, несимпатичных существ, каждое из которых соответствует одному человеческому чувству: зрению, обонянию, вкусу, осязанию и слуху. Зрение — это круглый глазик, обоняние — фиолетовый нос, вкус — красный толстый слизень с большими зубами, осязание — волосатая голова на длинных пальцах, слух — зеленый червяк в форме уха. В каждом двухминутном эпизоде герои встречаются с каким-нибудь предметом или явлением, которое каждый пытается познать в меру своих способностей.

Алена Сычёва «Попался»!

Для авторов всех пяти проектов, вышедших в финал питчинга MIPJunior, само участие в столь престижном мероприятии является признанием успеха. В прошлом году в аналогичном мероприятии принимал участие российский сериал «Шарлотта и Кваксон» студии «Мастер-фильм», что пошло на пользу не только этому проекту, но и привлекло внимание участков рынка в целом к русской анимации. В этом году среди финалистов наших не оказалось, зато на MIPJunior состоится специальный премьерный показ «Героев Энвелла» и пройдет отдельное мероприятие «FRESH RUSSIAN ANIMATION SCREENING», посвященное новым русским анимационных сериалам.