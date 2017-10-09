10 октября с.г. монетарные власти Ирана и Турции подписали соглашение о переводе двусторонней торговли на национальные валюты — риал и лиру. Церемония подписания состоялась в Анкаре, которую посетил глава центрального банка ИРИ Валиолла Сеиф.

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«Соглашение благоприятствует двусторонней торговле, готовит почву для расширения экономических связей Ирана и Турции. Отныне иранский риал и турецкая лира будут использоваться в режиме свободной конвертации, что позволит торговцам по обе стороны границы использовать валюты для коммерческих операций», — цитирует Сеифа китайское агентство «Синьхуа».

По словам иранского финансиста, инициатива позволит снизить расходы, связанные с конверсией валют. Документ вступит в силу на предстоящем заседании совместной ирано-турецкой экономической комиссии, которая «пройдёт в ближайшее время». Параметры соглашения были согласованы в ходе визита президента Реджепа Эрдогана в иранскую столицу, который состоялся 4 октября. Для Тегерана переход на риал в межгосударственных расчётах — вынужденная мера, поскольку экономические санкции, введенные против исламской республики в 2012 году, препятствуют использованию доллара и евро в международных расчётах. Так что Анкаре оставалось лишь согласиться с иранской позицией.

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Это вовсе не означает, что Турция идёт против интересов своих союзников по НАТО — США и ЕС. Иран в турецком экспорте занимает шестое место после ЕС, Ирака, США, Швейцарии и ОАЭ. На долю Евросоюза приходится до 44,5% турецкого экспорта (по итогам 2016 года экспорт турецких товаров в денежном выражении составил 66,7 млрд евро, а импорт продукции из европейских стран — 78 млрд евро). Что касается объема двусторонней торговли Турции с США, то он составил в минувшем году $17,3 млрд. Поэтому от евро и доллара Анкара отказываться не собирается.

Другое дело — торговля золотом. Переход Турции и Ирана на национальные валюты подрывает контроль Вашингтона и Брюсселя в вопросе закупок Тегераном турецкого золота. Хотя ещё с 2012 года, как сообщает агентство Reuters, турки работали с ИРИ по формуле «золото в обмен на газ», действуя в обход санкционного режима. Причем операции осуществлялись через государственный Halkbank, услугами которого пользовалась даже Индия, закупавшая иранскую нефть. По данным Reuters, слитки попадали сначала в ОАЭ, откуда вскоре направлялись заказчику. Деньги поставщикам переводились через подставные китайские и турецкие фирмы, уточняет колумнист агентства Al Monitor Фехим Тастекин.

«Расследование показало, что у Ирана начались проблемы после его отключения от системы Swift. Тогда Тегеран решил использовать обходную систему, прибегнув к услугам Halkbank. В Китае появилась подставная фирма, на счета которой направлялись иранские деньги под видом возмещения расходов на экспорт. После эти деньги мгновенно переводились на счета реальных компаний в Турции в качестве теперь уже китайских экспортных выплат. Золото, купленное через данную схему, перевозили в Иран через Дубай. Был даже один случай, когда суда перевозили слитки под видом пшеницы», — пишет Тастекин.

Напомним, что именно с золотом связан арест в США (март 2016 года) бизнесмена Резы Зарраба, который имеет гражданства Турции, Ирана и Азербайджана. И здесь возникает простой вопрос: почему Зарраб, получивший в 2013 году турецкое гражданство при поддержке министра внутренних дел Муаммера Гюлера, направился после своего декабрьского ареста (2013 года) в Майами, зная, что ему грозит расправа американской Фемиды? Ведь он мог остаться в Турции, Иране или же в Азербайджане, где проживает его родня.

Значит, Заррабу были даны гарантии. Но кто мог гарантировать такого уровня операцию, кроме самих США? С учётом китайского «следа» в золотых махинациях Эрдогана и его правительства, едва ли уместно ограничивать список кураторов западными странами. И теперь, когда Зарраб заговорит, головы могут полететь не только в Анкаре, но и в Пекине.

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Деньги крутились большие. По разным подсчётам, Иран закупил в Турции золота на сумму от $8 до $13 млрд. Причём часть из приобретенного драгметалла до сих пор не поставлена заказчику. Может, с этим связан переход Ирана и Турции на национальные валюты? Растущая экономика исламской республики по-прежнему нуждается в золоте, а президент Дональд Трамп постоянно подливает «масла в огонь», угрожая выходом США из ядерной сделки с ИРИ. У Вашингтона своя цель: чем сильнее он давит на Тегеран, тем осторожнее себя ведут европейские инвесторы.

Вот что думает по этому поводу сам руководитель иранского ЦБ, которого мы цитировали выше: «После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД — официальное название ядерной сделки шестёрки международных посредников с ИРИ) банковские отношения Ирана с внешним миром не могут оставаться на прежнем уровне. Растёт потребность в клиринговых операциях. Однако крупные европейские кредиторы по-прежнему опасаются работать с Ираном из-за позиции США по СВПД». Что дальше?

11 октября с.г., буквально на следующий день после иранско-турецкого соглашения по торговле в национальных валютах, Пекин объявил о продаже 13-летних казначейских облигаций США на сумму в $2 млрд. Случайно ли?