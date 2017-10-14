12 октября правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении Россией нового льготного военного кредита на сумму $100 млн. Планируется, что средства должны быть использованы в период с 2018 по 2022 годы, а срок погашения займа составит 15 лет с годовой ставкой 3%. Это уже второй за два года льготный кредит, предоставленный Россией для закупки нового вооружения — ранее в 2016 году на эти цели были выделены $200 млн. К 1 сентября 2017 года по данным министерства финансов Армении страной были получены вооружения на сумму $40,7 млн (20% от выделенного кредита), то есть к тому моменту не были поставлены 80% заказанной продукции. Посмотрим, что заказывала, и что уже получила армянская сторона на прошлогодние $200 млн, и что, возможно, будет закуплено на новый кредит в $100 млн.

И.Кубатьян ИА REGNUM Тяжелая реактивная система залпового огня БМ-30 «Смерч» на военном параде в Ереване

Большая часть вооружения, показанного на параде 2016 года, закуплена не на кредитные средства

Известно, что на Параде в честь 25-летия независимости Армении был продемонстрирован ряд громких новинок, таких как оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-Э», тяжёлые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Инфауна» и Р-325У.

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И.Кубатьян ИА REGNUM Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на военном параде в Ереване

Доподлинно известно, что ОТРК «Искандер-Э» были приобретены Арменией вне экспортного кредита, тоже самое касается и ЗРК «Бук», которые, вероятно, были получены Ереваном в рамках объединённой системы ПВО с Россией. Указанные выше системы РЭБ тоже не входили в опубликованный предварительный список поставок, включавший в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч» с боеприпасами для них, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла-С», комплекс пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», бронеавтомобили «Тигр», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и боевых машин пехоты, средства связи, различная инженерная техника и грузовые автомобили фирмы «КамАЗ». Таким образом, либо список был заметно пересмотрен и туда были включены системы РЭБ вместо каких-то других позиций, либо же они также были приобретены отдельно. По сути из изначального списка были продемонстрированы только РСЗО «Смерч». Позже было сообщено о поставках ПЗРК «Игла-С» и «Верба», а также крупной партии современных радиостанций КВ-диапазона Р168−100КАЕ и Р168−5КНЕ (в 2018 году планируется закупка ещё одной партии).

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И.Кубатьян ИА REGNUM Тяжелая реактивная система залпового огня БМ-30 «Смерч» на военном параде в Ереване

Кроме того, было поставлено некоторое количество военных грузовиков производства «КамАЗ», и, вероятно, двигателей для танков. Вероятно, что в будущем будут поставлены в некотором количестве тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», противотанковые ракетные комплексы и т.п. То есть ВС Армении, уже серьёзно усилившиеся, получат ещё немалое количество военной техники, затратив на это очень небольшие средства.

И.Кубатьян ИА REGNUM 152-мм гаубица Д-20» на военном параде в Ереване

Новый военный кредит следует использовать для усиления возможностей артиллерии

Наибольшего количественного и качественного перевеса над вооружёнными силами Армении и Армией обороны НКР, Азербайджан достиг в такой категории вооружения, как ствольная артиллерия, и, в особенности, самоходная. На реальной войне, особенно в горном ландшафте, действия артиллерии становятся одними из ключевых для достижения перевеса над противником, именно поэтому Армении на этот раз следует обратить взор на усиление этого компонента своей армии. С учётом того, что льготный кредит выделяется с тем условием, что на него должна закупаться новая российская военная продукция, пойти можно двумя путями: либо закупка наиболее современных самоходных 152-мм гаубиц «Мста-СМ» (обладают современной системой управления огнём, в отличие от базовых «Мста-С») на кредитные средства, либо закупка на собственные средства некоторого количества советских 152-мм САУ 2С3 «Акация» с хранения, с последующей их модернизацией на средства кредита (установка современной системы управления огнём, закупка корректируемых снарядов «Краснополь-М» и т.п.). Первый вариант проще, однако стоимость «Мсты» немала — около $3 млн за единицу, то есть за всю сумму в $100 млн можно приобрести 2 дивизиона систем (24 единицы) и снаряды с запчастями к ним. Второй вариант просчитать очень сложно, так как техника с хранения поставляется по очень широкому диапазону цен. В любом случае, обойдётся такая схема в 2−3 раза дешевле. К приобретаемым САУ очень полезно было бы добавить радиолокационные комплексы разведки позиций ракет и артиллерии 1Л260 «Зоопарк-1М», позволяющие просчитывать по траектории летящих снарядов и ракет противника координаты вражеских артиллерийских систем на дальности до 70 км. Это даёт возможность кардинально увеличить эффективность контрбатарейной борьбы.

И.Кубатьян ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс средней дальности «Бук» на военном параде в Ереване

Помимо артиллерии, внимание также можно обратить на усиление войсковой противовоздушной обороны и модернизации имеющихся штурмовиков Су-25 до модификации Су-25СМ, отвечающей современным требованиям, и позволяющей самолётам оказывать высокоточную поддержку войск на поле боя. Были слухи и о закупке новейших зенитных ракетных систем С-350 «Витязь», более упрощённых и недорогих чем С-400 «Триумф». Тем не менее, С-350 в любом случае отличает очень высокая автоматизация системы, по сравнению с разными модификациями С-300, имеющимися в Армении. Максимальной же дальности поражения аэродинамических целей в 120 км и баллистических целей в 30 км вполне достаточно при борьбе с азербайджанской авиацией и оперативно-тактическими ракетными комплексами.

В любом случае, серьёзное урезание военного бюджета Азербайджана после падения цен на нефть и девальвации национальной валюты, даёт возможность Армении полностью выправить баланс сил, и для этого оптимальное расходование ограниченных средств будет играть важнейшую роль.