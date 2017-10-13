Новый посол Польши в Литве Урсула Дорошевская внесла некоторую сумятицу в умы общины литовских поляков. Посол встретилась с представителями общины, политической силой — «Избирательной акцией поляков Литвы» (AWPL), и выступила на пресс-конференции. Соотечественникам она пообещала работать с ними активнее, подчеркнула необходимость соблюдения языковых, образовательных и культурных прав польской общины и уважения со стороны Вильнюса подписанного между Польской и Литовской республиками договора 1994 года. Напомним, что именно в нем в статье 13 декларируется обязательство сторон в отношении меньшинств, польского в Литве и литовского в Польше, позволять им «свободно выражать, сохранять и развивать свою национальную, культурную, языковую и религиозную идентичность без какой-либо дискриминации и в полном равенстве перед законом».

Иван Шилов ИА REGNUM

Более подробно о своих задачах посол рассказала на пресс-конференции в Вильнюсе. Приоритетом своей миссии она назвала вопросы безопасности и обороны. «Решения, принятые в прошлом году на саммите НАТО принесли нам — Польше и Литве — больше безопасности, усиленной присутствием альянса на восточном фланге, и я рада тому, что место, которое когда-то было местом подписания Варшавского договора, теперь стало местом для принятия решений, которые приносят хорошие последствия», — цитировал Дорошевскую портал ZW.lt. «Специфически важной задачей» она назвала «вопрос информационной войны». Как уточняет портал Lietuvos žinios, речь идет о «борьбе с пропагандой, распространяющейся с Востока» и «искажением исторических фактов». Примером таковых Дорошевская назвала «празднование окончания Второй мировой войны 9 мая — это неверно, потому что мы знаем, что Польша и Литва в тот день не преуспели». Камень в огород одного из лидеров AWPL Вальдемара Томашевского, который не просто праздновал 9 мая, но и надевал на пиджак георгиевскую ленту.

Немецкие солдаты маршируют в Мемеле (Клайпеде)

Также посол еще раз подтвердила свой интерес к поддержке польского меньшинства и мониторингу его прав, так как «это задача посла не только в Литве, но и во всех странах, где проживает польское меньшинство (Полония — С.С.), а таких поляков за пределами страны более 20 миллионов человек». Дорошевская подчеркнула, что находится под впечатлением от того, как поставлено дело преподавания на польском языке в Литве, где, по ее словам, «много польских школ… совершенно естественно и правильно, что проводится также обучение на государственном языке, может быть, хотелось бы, чтобы этот уровень был выше, потому что это будет выгодно для поляков — граждан Литвы».

Заявление посла о ситуации в сфере образования вызвало критику в среде литовских поляков и ряде патриотических организаций в самой Польше. Да и сами литовцы призвали свое правительство брать пример с Латвии, где планируют перевести полностью на государственный язык все школы, обозвали Польшу «не соседом, а Божьим наказанием» и испугались, что легализация написания в документах польских имен и фамилий на языке оригинала «станет уничтожением литовского языка». Литовские поляки удивились тому, что для посла первоочередным делом является оборона, а не защита прав соотечественников. И задались вопросом: «Она сказала, что в Польше и в Литве 9 мая не празднуют. А как еще должна отмечать поражение гитлеровской Германии Литва, которая с ней сотрудничала?!»

В свою очередь, польский портал Kresy. pl напоминает, что Варшава выразила протест в 2011 году, когда тогдашнее литовское правительство приняло новый образовательный закон, значительно ухудшивший положение польских школ. «Заявление посла Дорошевской в форме, приведенной ZW. lt, может означать, что правительство «Права и Справедливости» (PiS) наконец-то примирилось с этим дискриминационным законом и больше не будет поднимать его в своих отношениях с Литовской Республикой», — констатирует издание. И это ставит вопрос, как же на самом деле Варшава защищает польское меньшинство?

Флаг Польши

По факту политика Польши в этом вопросе последние годы была стабильной, вне зависимости от того, какая партия формировала кабинет министров. Суть ее заключалась в том, что восприятие той или иной общины Полонии ставилось в полную зависимость от приоритетов внешней политики Польши и оценивалось с точки зрения того, придерживается ли этих взглядов польское меньшинство или нет. Наибольшие сложности возникали с общинами на Востоке — в Литве, Белоруссии и на Украине. Интересы украинских поляков варшавский политический салон преимущественно не замечал. С белорусскими было сложнее. Лояльный Минску Союз поляков игнорировали, демонстративно поддерживая оппозиционный Союз поляков, пока не началось потепление отношений между Польшей и Белоруссией, после чего вопрос меньшинства ушел на второй план.

Варшава действовала и действует преимущественно на уровне риторики. В чём-то ее связывает необходимость «не подрывать» единство в ЕС и НАТО, в чём-то опасения, что реальные действия вызовут острую реакцию у постсоветских государств, свяжут дискриминацию польского меньшинства и русского в единый узел, что даст повод воспринимать Польшу как союзника России. Однако пассивность Варшавы вызывает критику внутри ее самой. Так, на фоне активности Будапешта, резко выступившего против нового украинского закона об образовании, вялая позиция МИД Польши заставляет некоторых польских экспертов задаться вопросом: так на чьей же мы стороне, «стратегического» союзника в Киеве или реального в Будапеште? Похоже, добавим от себя, что Варшаве всё-таки не особо нужны поляки в Литве и на Украине.