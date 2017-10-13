Мне не даёт покоя история с нашим национальным флагом, оставленным на американской территории на зданиях бывших российских загранучреждений на поругание противнику.

Россия

То, что американцы — это наши противники, думаю, всем понятно. Они нам противники культурно-исторические и геополитические, это если говорить обобщённо, но они и противники нашей страны в «прикладном» смысле этого слова, противники «на земле», на месте: в Сирии, на Украине, в Грузии, — везде, где, во-первых, идёт война с терроризмом и, во-вторых, где мы противостоим попыткам дестабилизировать положение внутри России. Думаю, это доказывать не надо. Официальный представитель Министерства обороны, комментируя ведущуюся сегодня на Ближнем Востоке войну с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), каждодневно даёт тому новые подтверждения. Об этом же говорит и доводимая до нас информация о действиях ФСБ.

Если же говорить о территории США, то и там американцы являются нашими противниками, и не потому, что мы ведём там какую-то враждебную им деятельность, а потому, что они враждебно ведут себя по отношению к нашему дипломатическому присутствию.

Совсем недавно заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал сдачу российским МИДом зданий наших загранучреждений американским властям оккупацией. Я тогда писал об этом, критикуя использование в данном контексте этого понятия международного права, но как бы то ни было, это слово представителем руководства нашего дипломатического ведомства было произнесено. Почему же тогда наш флаг, наш государственный символ, был оставлен «оккупантам»?

Американцы наши флаги с оставленных российскими дипломатами дипломатических учреждений Российской Федерации сняли. В Москве эти действия назвали «враждебной акцией» и «надругательством над государственным символом», заявили США «решительный протест». Но, скажите, пожалуйста, зачем они вообще были оставлены над нашими бывшими загранучреждениями? Чтобы доказывать, что это наша дипсобственность? Но дипломатическая собственность — это только собственность, недвижимость, наше право на неё доказывается договором купли-продажи с бывшим собственником и соответствующим двусторонним соглашением. Флаг же символизирует другое: то, что в здании находится наше государственное учреждение, что там работают российские официальные представители. Но они-то там больше не работают!

Еще виток. Советский плакат

Итак, если сравнить произошедшее с ситуацией на поле боя, то это как оставить знамя воинской части на позиции после её сдачи оккупанту: земля-то наша, хотя наших бойцов и командиров там уже нет. За такое в Великую Отечественную войну виновные подлежали суду военного трибунала. Думаю, и сегодня подлежат. И это правильно.

Американцы же продолжают над нами издеваться. Их представитель заявил РИА «Новости», что снятые флаги могут быть нам возвращены, причём сделано это будет «с радостью».

Российские представители в ответ лишь пышут негодованием. Так, в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что, сделав то, что они сделали с нашим флагом, американцы «унизили Россию», «задели тысячи людей, их чувства и национальную гордость», «перешли разумный предел нравственности, международного права и человечности». Но Россия, продолжил он, — мировой лидер, и «мы защитим не только свою страну и свой народ, мы весь мир защитим и поставим американцев на место».

Сказано громко. Но повторю это ещё раз: прежде чем защитить весь мир, надо уметь защитить свой флаг, не оставить его врагу.

Дипломатия и внешняя политика в целом заключаются не в том, чтобы, сдав позиции противнику, причём в случае с известными российскими загранучреждениями в США сделав это без настоящего сопротивления, громко возмущаться его действиями и осуждать его, а в том, чтобы позиции не сдавать. А если уж сдавать, то делать это продуманно, не оставляя противнику зацепок для новых выпадов против тебя, не оставляя национальные символы на поругание.

Национальный флаг надо беречь.

Внешняя политика — это не только пиар.