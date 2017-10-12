



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Одной из последних «скреп» (последней будет Церковь), что еще держат украинцев в московском плену неполноценности, является культ так называемой «Великой Отечественной войны», — заявляет главный редактор портала «Сіверщина» (Чернигов) Василий Чепурной. — Мол, вместе воевали украинцы с россиянами… Поэтому и понаставили коммунисты в каждом селе не только статуи Ленина, но и мемориалы неизвестным и известным солдатам, не забыв обрядить при этом их советской символикой. Стоит такой мемориал Славы и в Соснице. Под ним якобы похоронены два солдата Красной армии, погибших при отступлении советских войск в 1941 году. И вот, как рассказывает сосницкая газета «Время», активисты общественной организации «Потомки победителей», взяв соответствующее разрешение, провели раскопки. Говорит руководитель Федор Антоненко: «Остатков солдат мы так и не нашли. Зато обнаружили много керамики, монеты 1972, 1949 и 1930 годов. Нашли остатки животных костей…». Вот такая суть советской пропаганды — животные кости вместо солдат Красной армии. У меня всё».

В Днепропетровске городская власть выступила против предложения «ОппоБлока» об увеличении выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню освобождения города, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Предложение об увеличении выплаты адресной помощи участникам боевых действий и ветеранам Великой Отечественной войны даже не было внесено на рассмотрение сессии горсовета. Фракция «ОппоБлока» потребовала увеличить единоразовую помощь ветеранам из бюджета города до 10,4 млн гривен. Каждый из 694 участников боевых действий мог бы получить по 15 тысяч гривен. Также депутаты потребовали выделить помещения городским общественным организациям ветеранов Афганистана и Великой Отечественной войны, так как ранее им было отказано в помещении в стенах горсовета. По словам депутата Сергея Суханова, «при этом с 2015 года было украдено по коррупционным схемам из бюджета города более 660 миллионов гривен. Ни ветераны Великой Отечественной войны, ни чернобыльцы, ни врачи не видят помощи от городской власти. Зато на национальном и даже международном уровне город стал символом многомиллионных коррупционных скандалов. Воруют на всем — от детского питания до ремонта Моста и Набережной».

На днепровских рубежах. Освобождение Днепропетровска. 1943

Тем временем «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь) рассказывает, чем же была Украинская повстанческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Оказывается, «основной и наиболее массовой силой сопротивления украинского народа немецким, русским и польским оккупантам», созданной Организацией украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возглавлял Евген Коновалец. Именно он разработал ее идеологию на основе идей интегрального национализма Михновского, а также создал организационную структуру и план действий организации. «В первом пункте заповеди украинского националиста говорилось: «Получишь Украинское государство или погибнешь в борьбе за него», — продолжает издание. — В 1930-е годы ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как известно, осуществила ряд террористических акций против колониальной польской власти. В сентябре 1933 состоялась так называемая школьная акция, направлена против ополячения украинских детей. В июне 1934 член ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мацейко убил в Варшаве польского министра внутренних дел Перацкого, проводившего в Галичине и на Волыни антиукраинские акции (так называемую пацификацию). ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществила и многие другие акции. 14 октября 1942 года в день Покрова Божьей Матери, Сергей Качиньский (псевдоним «Остап») сформировал первый отдел УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она формировалась исключительно за счет добровольцев, туда вошла также часть украинской полиции, которую немецкие власти заменили на польскую. Это спровоцировало трагические столкновения между польскими и украинскими боевиками. Решением нашего областного совета 2017 год признан годом 75-летия УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Партизанская борьба УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая была формой вооруженной самообороны украинского населения на оккупированной территории, стала достоянием мировой военной науки. Вот такой была наша армия без государства».

Парад в Ивано-Франковске в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка

Как стало известно журналистам портала «BukNews» (Черновцы), Буковину снова будут лихорадить протесты. На этот раз недовольство украинской властью станут выражать представители румыноязычной общины края, которым не нравится то, что президент Украины Петр Порошенко таки подписал закон «Об образовании». Лидеры румынских национально-культурных обществ планируют собраться в следующий вторник, 17 октября, под стенами областной государственной администрации и устроить там импровизированные «похороны румынского языка». Будут традиционно говорить об ущемлении прав национальных меньшинств и антирумынской политике официального Киева. В стенах администрации удивлены, на первый взгляд, нелогичным поведением руководителей румынских обществ, которые до подписания закона наотрез отказывались встречаться с педагогами и предлагать свои пути решения проблемы. Однако если учесть, что Румыния и Венгрия в Совете Европы, ОБСЕ и других организациях развернули бурную деятельность против образовательного закона, то яркая телевизионная картинка «спонтанных» протестов румын должна показать Европе, что на Украине происходит беда.

«Украинский язык — это базовый фактор информационной безопасности Украины», — заявил в интервью газете «Галичина» (Ивано-Франковск) глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Ивано-Франковской области Игорь Маслов. 13 октября 2017 года вступают в силу поправки, устанавливающие, что в эфире общенациональных и региональных вещателей недельный объем вещания на государственном языке должен составлять 75%, в эфире местных вещателей — 60%. «Разговоры о том, что медийный рынок что-то потеряет, что телевизионная аудитория уменьшится — это манипуляция, — заявил Маслов. — Никто ничего не потеряет. О каких неудобствах вообще можно говорить? Украинский язык (особенно сейчас) — это базовый фактор информационной безопасности Украины. И вообще, разве не нормально то, что СМИ страны говорят на государственном языке?»

Новый закон об образовании приведет к еще большей ассимиляции жителей Закарпатья, считают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Учащиеся, окончившие начальную школу на родном языке, не смогут перейти на украинский. Например, закарпатские венгры быстрее научатся разговаривать (и говорят) на русском языке, чем на украинском. А сравнивать обучение в финно-угорской языковой группе со славянской — ерунда! Еще в начале 1900 годов Австро-Венгрия в нашем крае пыталась ввести в финно-русинских школах латинский алфавит взамен кириллицы, но через несколько лет от этой идеи отказалась, поскольку местные дети не восприняли это и полностью провалили обучение. Заявление венгерского правительства, что они готовы финансировать в Закарпатье частные школы, приведет к массовому переходу первоклассников из государственных школ в частные. Следующим шагом Венгрии будет открытие в Закарпатье филиалов своих институтов и университетов, которые начнут выдавать дипломы об образовании европейского образца. Хотим напомнить, что дети нынешней верхушки украинской власти практически все учатся за рубежом, соответственно, и закарпатцы не откажутся, чтобы их дети получили похожее образование, и не где-то за морями, а у себя дома. Уже сейчас ярким примером ассимиляции украинцев (угро-русинов) является ужгородская школа №10 с венгерским языком обучения, где почти 50% учащихся не является венграми. То, что на Украине каждый гражданин должен знать язык государства, в котором он живет, является бесспорным, но, принимая закон об образовании, украинский МИД и депутаты должны изучить, например, румынскую систему обучения, где проживает еще больше венгров, чем на Украине. Вывод следующий: новый закон приведет к еще большей ассимиляции закарпатских угро-русинов, а то, что Австро-Венгрия не смогла сделать за сотни лет, украинская власть «умудрится» сделать за несколько лет.

Львовский архиепископ-митрополит Римско-католической церкви Мечислав Мокшицкий ожидает, что Римско-католической и Украинской греко-католической церквам удастся договориться о передаче храмов, которые когда-то принадлежали РКЦ, передает «Leopolis.news» (Львов). «Каждая конфессия, каждый орден, греко-католики, римо-католики или протестанты имеют свою собственность, — подчеркнул монсеньор. — Независимо, где это — в Польше, на Украине или в Германии — это собственность конфессий. Власти Украины, которая в свое время незаконно раздавала эти святыни, должна вернуть храмы римо-католиков римо-католикам. То же касается греко-католических святынь или храмов других конфессий. Многие из костелов римо-католиков были переданы греко-католикам, православным, даже протестантам. Мы всегда будем претендовать на нашу собственность, которая была незаконно передана другим». Митрополит отметил, что переговорный процесс идет трудно. Он ожидает, что официальное руководство УГКЦ обратится во Львовскую архиепархию РКЦ для урегулирования вопросов пользования и подчинения храмов. «Некоторые говорят, что это костел поляков, но это храм Римско-католической церкви, и пользоваться им будут и поляки, и украинцы, и русские», — добавил Мокшицкий.

«Mukachevo.net» (Мукачево) повествует, как закарпатцев в Евросоюзе «кидают» на деньги. В редакцию обратился 55-летний береговчанин Василий, который рассказал свою историю, которая произошла с ним в Эстонии, где работал вместе с сыном. «Знакомые предложили поехать на работы по реставрации фасадов старинных домов, — объясняет Василий. — Платить обещали щедро — до 2500 долларов в месяц. В Таллине нас встретила женщина по имени Юля. Как позже оказалось, она сама родом из Украины, имела прозвище «Одесса-мама», а сейчас — гражданка ЕС. Заселили нас в двухэтажный домик, где разместили по 4 человека в комнате. Также Юля сразу взяла с каждого по 100 евро. Сказала, что это нужно для изготовления удостоверения, дающего право на работу. И предупредила: а пока вы — туристы. Через несколько недель нас наконец повезли на работу. Но вместо ремонта старинных домов должны были утеплять пятиэтажки. На руки выдавали только 25 евро в неделю на питание. Этого хватало разве что на макароны. Хорошо, что хороший кусок сала из дома привезли. Так прошел почти месяц, а расчета всё не было. Тем, кто начинал требовать денег, Юля сразу затыкала рот: «Ты здесь никто, твое дело работать, а не болтать». Угрожала сдать в полицию, ведь работаем нелегально. Именно тогда мы и поняли, что попали в кабалу. А наши так называемые рабочие удостоверения — обычная «липа». Но так или иначе в тяжелых условиях отработали почти два месяца. Думали, что невозможно вот так просто взять и «кинуть» почти сотню людей! Однако оказалось, что вполне возможно».

Президент страны, отданной когда-то в жертву агрессору ради его умиротворения, предлагает Украине смириться с «аннексией» Крыма, чтобы не провоцировать Россию на начало «европейской войны», пишет «ОстроВ» (Донбасс). Именно такие исторические параллели напрашиваются после скандального пассажа президента Чешской Республики Милоша Земана, который, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, предложил Украине получить от России материальную компенсацию за «бандитски отобранный» Крым. Зееман признает, что это была «аннексия», но, дабы не дразнить «агрессора» и избежать «европейской войны», призывает считать потерю Украиной Крыма «завершенным делом». Кажется, президент Чехии напрочь забыл историю своей страны, ставшей хрестоматийным примером того, чем заканчивается политика «умиротворения агрессора». 22 сентября Чемберлен встретился с Гитлером и предложил передать ему Судеты с правом компенсации за имущество, а уже 29—30 сентября в Мюнхене прошла встреча глав Германии, Италии, Англии и Франции. На этих переговорах решалась судьба Чехословакии, однако ее представители в зал допущены не были, а униженно сидели в коридоре. Лишь после того, как было подписано соглашение, вошедшее в историю под названием «Мюнхенский сговор», в зал пустили представителей страны, судьбу которой без них решили: Судеты при всеобщем одобрении передавались Германии. Историки называют такие действия западных демократий попыткой «умиротворения агрессора». К чему она привела, знают все. Удивительно, что Земан, предложивший фактически повторить «Мюнхенский сговор» по отношению к Украине, забыл об этом. Не помнит он, судя по всему, и подавление советскими танками «Пражской весны» в 1968 году. Но это уже совсем другая история…

О событиях в Каталонии журналисты портала «Збруч» (Галичина) поговорили с представителем украинской общины в автономном сообществе Михаилом Кузивом. «Как мне кажется, большинство украинцев всё же выступает против отсоединения, — сказал Кузив. — Потому что когда люди слышат слово «сепаратист», то у них сразу ассоциация с Донбассом или с Крымом. Хотя кто интересуется культурой и историей Каталонии, то воспринимает это, может, иначе. Украинцы также имеют страх перед периодом нестабильности, который может наступить из-за желания Каталонии отделиться». А вспоминают ли каталонцы об опыте «сепаратизма» Крыма или Донбасса? Как говорит Михаил, «нет, их это совершенно не интересует, о Крыме, о Донбассе никто из серьезных политиков не вспоминает».

Около полутысячи человек собрались на пешеходной Михайловской в Житомире, чтобы встретиться с лидером партии «Движение новых сил» Михаилом Саакашвили и руководителем общественно-политического движения «Справедливость» Валентином Наливайченко, информирует «Житомир.info» (Житомир). Люди фотографируются, дарят подарки на память со словами: «Мы вас любим, мы вас ждали». Называют Саакашвили с Наливайченко последней надеждой, которая есть сегодня на Украине. «Скудные пенсии, дорогущие лекарства в аптеках, кого из пожилых людей не встретишь, говорят: обнищание, выжить нельзя. Наша общая вопрос: где украли украинские пенсии и кто украл? Отвечаем: украли в оффшоры и украла эта власть. Посмотрите на жизнь людей. Совместное действие — это идея штабов и «Движения новых сил», и «Справедливости». Сегодня здесь сотни организаций и житомирян, чтобы сказать, что есть реальная альтернатива коррумпированной власти: активисты, ветераны «АТО», медики», — говорит Наливайченко. На встрече со сторонниками Саакашвили рассказал, почему вернулся на Украину, и озвучил требования к президенту: «Пересажать своих любимых друзей, он же обещал. Во-вторых, тарифы, как они поднимались и откуда у Ахметова 2,6 миллиардов долларов? В-третьих, избирательная комиссия. Осушим это болото, мы всё равно наведем порядок в стране, и тогда я буду больше чем счастлив. В этом заключается вся моя амбиция».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Результаты конкурса на лучший проект памятника «Героям Небесной сотни», который планируют установить возле здания областного совета на проспекте Шевченко, аннулированы. Об этом порталу «Думская» (Одесса) сообщил глава облсовета Анатолий Урбанский. Уже после голосования выяснилось, что подпись одного из членов конкурсной комиссии… была подделана. По словам Урбанского, есть два варианта дальнейшего развития событий: или переголосовать, то есть провести своеобразный третий тур, или объявить новый конкурс, в котором смогут принять участие и другие работы. Сам он склоняется к первому сценарию. Между тем к проекту-победителю есть и другие претензии. Во-первых, он откровенно слабый. «Мне не удалось углядеть в этом варианте ни символизма «Революции достоинства», ни эстетической нагрузки», — отзывается о победителе конкурса глава областной ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Татьяна Сойкина. Но не это главное. Одесский проект еще и не оригинален. Он подозрительно похож на памятник «Голуби мира» в российском Ангарске, который установили напротив городского музея в 2005 году в честь 60-летия победы над нацистской Германией.

28 сентября 2017 года Андрушовский суд Житомирской области приговорил к 9 годам тюрьмы журналистов «17 канала» Дмитрия Васильца и Сергея Тимонина, напоминает «Таймер» (Одесса). Что же такого совершили журналисты, чтобы получить столь суровый приговор? На Украине 9—10 лет — «средний» срок за умышленное убийство. Подобные сроки получили бойцы скандального батальона «Торнадо», обвиняемые в создании банды, занимающейся похищениями, убийствами и изнасилованиями. Васильца и Тимонина обвиняют в создании интернет-телеканала «Новороссия-ТВ» — точнее даже, в помощи при создании такового. Согласно официальной фабуле обвинения, летом 2014 года Василец и Тимонин отправились в ДНР, куда доставили некое «техническое оборудование», а также сняли помещение, набрали и обучили персонал и тому подобное. И всё это за три дня. Васильца и Тимонина арестовали в 2015 году, с тех пор они находятся за решеткой. Сами они своего визита в Донецк не отрицают, справедливо указывая, что тогда (да, в общем-то, и сейчас!) это никак не было запрещено украинским законодательством. По их версии, настоящей целью визита был поиск людей, которые могли бы с места событий освещать происходящее в Донецке — звучит правдоподобно, ведь в те дни поиском источников информации в мятежном регионе были озабочены многие СМИ самых разных стран мира. Свое отношение к телеканалу «Новороссия ТВ» Василец и Тимонин отрицают. Сами обвиняемые, а также их единомышленники и коллеги — из тех, кто не побоялись комментировать резонансное уголовное дело, — полагают, что на самом деле причина ареста Васильца и Тимонина заключается в их журналистской деятельности на «17 канале» и за его пределами. «17 канал», на котором работал Василец, действительно резко и бескомпромиссно критикует действующий украинский режим, за что неоднократно подвергался обвинениям в «сепаратизме». К примеру, депутат Мустафа Найем — сам бывший журналист — записал «17-й» в сепаратисты за освещение антитарифных протестов в Киеве в феврале 2016 года. Вспомним, что буквально спустя несколько часов после заявления Найема на офис телеканала напали националисты и разгромили помещения, испортив дорогостоящую технику, после чего телеканал так и не оправился. А до этого на главной площади Киева напали на журналиста телеканала. Кстати, стоящий рядом корреспондент «Громадського» не отреагировал на призывы коллеги о помощи. Стоит ли удивляться тому, что власти решили в определенный момент вывести неугодных журналистов из игры? Удивительнее другое: решая столь «важную» задачу, они даже не сумели состряпать сколь угодно убедительную и доказательную историю. С другой стороны, а зачем, если заранее известно, что суд «проглотит» любую «тухлятину»? Кстати сказать, после ареста Васильцу предлагали сделку: стать свидетелем обвинения против руководства «17 канала» и взамен на это выйти на свободу. Он отказался. На данный момент известно, что и Василец, и Тимонин намерены подавать апелляцию. Они скептически относятся к идеям просить Европу вмешаться в их дело, однако сами в борьбе за восстановление справедливости готовы идти до конца. 22 месяца за решеткой стали нелегким испытанием для журналистов, которые к моменту оглашения приговора находились в состоянии тяжелого нервного и физического истощения.