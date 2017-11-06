Калининградскую область вновь забыли на карте. На этот раз это произошло в Югре в губернаторских учебниках для первоклашек, где вместо российского эксклава белеет пустота. Месяц назад аналогичная ситуация случилась в самой Калининградской области, когда власти города Советска выпустили ко Дню трезвости (!) соответствующую рекламную продукцию с картой России, где самого западного российского региона нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Минувшей весной «Москауэр дойче Цайтунг» опубликовала карту России без Калининграда и Крыма, а на презентации японской компании «Коника» показали карту России без Калининграда и Курил. Еще раньше Калининградскую область проигнорировали на сайте российской «Парламентской газеты», в немецком журнале «Экономические партнеры: Германия и Россия», а в литовском путеводителе «Вильнюс в твоем кармане» на месте региона плескалось Балтийское море.

Зададимся вопросом — перед нами топографический кретинизм или идеологические диверсии? Конечно, на последнее не тянет, поскольку даже упоротым конспирологам сложно найти устойчивую связь между редактором немецкой газеты в Москве и школьным издателем в ХМАО. Но кое-что общее, на мой взгляд, всё же есть.

Общее — это интеллектуальный багаж современных дизайнеров, бильд-редакторов и прочей креативной молодёжи. По моему мнению, иллюстративное забвение Калининграда — это результат образования и самообразования последних 20-ти лет в России. Иллюстративное забвение Калининграда — это лакмусовая бумажка для психологов, историков и философов, изучающих ключевую проблему современного человека — фрагментарность мышления.

Сегодняшнее «племя младое, незнакомое» физически не может воспринимать целостную картину мира, разбивая всё на «клипы». И для таких карта Российской Федерации с «кусочками» Калининграда, Крыма и Курил — выглядит анахронизмом. «Отсекай лишнее», — это не цитата Микеланджело, а девиз наших детей, да и уже нас с вами. Это саднящая рана, которая нанесена идеологическими противниками.

Вывод: чтобы в будущем эти три К не забывали, есть два геостратегических пути. Первый — добавить недостающие «пазлы», чтобы карта стала цельной. Второй — дать бой информационным «макдональдсам», убивающим умы и души наших детей.