



Александр Горбаруков ИА REGNUM ВКС России

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что так называемая западная коалиция во главе с США имитирует борьбу с террористами и делает все, чтобы боевики, воевавшие в Ираке, оказались на территории Сирии. По его словам, с началом операции сирийских войск при поддержке ВКС России по освобождению от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Дейр-эз-Зор коалиция резко, до нескольких раз в сутки, снизила интенсивность ударов по джихадистам в Ираке.

Более того, это «снижение странным образом совпало с переброской к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, а освобождение оставшейся теперь в глубоком тылу Ракки, которую США и коалиция на протяжении полугода называли главным приоритетом борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уже который месяц замерло». Поэтому, по мнению российской стороны, действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений, является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат.

ncusar.org Заседание международной коалиции против игил

Но такого типа обвинения в адрес США могли бы выглядеть более весомыми, если бы между двумя странами существовало соглашение о координации действий в Сирии не только в небе, но и на земле. Как говорил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Генеральной Ассамблеи ООН, координация Москвы и Вашингтона необходима для эффективного завершения уничтожения террористов в Сирии, однако американским военным взаимодействовать с Россией запрещено. Правда, 21 сентября полковник сухопутных войск США Райан Диллон сообщал, что представители возглавляемой США коалиции и российские военнослужащие провели встречу, чтобы обсудить избежание инцидентов в Сирии, «могут состояться дополнительные встречи».

Тем не менее более вероятно то, что действия Пентагона и возглавляемой США коалиции свидетельствуют о смене приоритетов в Сирии. Не случайно глава МИД Сирии Валид Муаллем в ходе переговоров с Лавровым обрушился с критикой на международную военную коалицию во главе с США и заявил, что «эта коалиция должна прекратить свое существование, чтобы она больше не совершала преступления в Сирии». Но распустить коалицию могут только те, кто ее создавал. Другое дело, что этот альянс по определенным причинам могут покинуть некоторые страны Ближнего Востока.

Напомним, что 10 сентября 2014 года о создании международной коалиции против террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил президент США Барак Обама. В Пентагоне заявляли, что кампания будет длиться не менее 36 месяцев. К коалиции примкнуло более 60 государств, включая Турцию. Военные действия вели и ведут в основном страны НАТО, среди них — США, Бельгия, Дания, Канада, Франция и Нидерланды. Но по мере развития событий выявились острые противоречия, особенно между Турцией и США из-за курдского вопроса.

Как писала американская газета The Wall Street Journal, «возрастающая враждебность Турции к курдским бойцам в Сирии — наиболее эффективным союзникам США в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — стала подрывать усилия, направленные на то, чтобы более интенсивно вести боевые действия против этой экстремистской группировки», а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «становится политической проблемой для своих союзников». Порой дело доходило до того, что турецкие официальные лица грозились начать бомбить американских союзников в Сирии. А недавно Эрдоган стал грозиться вообще выйти из коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Немецкая газета Tagesspiegel в этой связи отмечала, что «президент Турции намеревался вынудить президента США Дональда Трампа отказаться от снабжения оружием курдских боевиков, изменить его политику на севере Сирии, которая представляется Турцией как предательство ее интересов». Эрдоган также призвал «западных стратегических партнеров принимать совместные решения», в противном случае обещая «самостоятельно искать выход».

Сегодня Турция является участником сразу двух процессов: астанинского, где предпринимаются попытки наметить пути политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии, и в возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этих направлениях обозначена разная «геополитическая оптика». Проводя совместно с Россией и Ираном военную операцию в Идлибе, Анкара заявляет, что разваливает американский геополитический проект по «открытию коридора на севере Сирии и соединению «Великого Курдистана» со Средиземным морем».

Qdnd.vn Женщины, солдаты армии Курдистана. Ирак

Если учесть, что накануне лидеры России, Турции и Ирана провели двухсторонние встречи, где вопросы формирования коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были в центре внимания, а между военными России, Турции и Ирана выстраивается механизм по координации действий, может случиться так, что Турция заявит о выходе из международной коалиции под руководством США.

Президент России Владимир Путин уже выступал с предложением объединять усилия всех стран региона «для эффективной борьбы с терроризмом и крайними проявлениями радикализма». Назывались Турция, Иордания и Саудовская Аравия — это, кстати, государства, входящие в коалицию под руководством США. Теперь шансы на реализацию этого сценария стали обозначаться более четче. Добавим к этому политику Каира, ориентированную на восстановление диалога с Дамаском.

В перспективе можно будет даже задуматься о создании альянса с участием России, Турции, Ирана, Египта, Саудовской Аравии и даже Ирака, что можно считать главной интригой в новой ситуации на Ближнем Востоке. Многое будет зависеть от того, какие действия будут предпринимать США и их союзники, прежде всего в Сирии, и что будет определять в ближайшее время развитие событий за пределами долины реки Евфрат.