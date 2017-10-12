Принятое в середине текущего года верное, хотя и несколько запоздавшее решение приостановить уплату ежегодного взноса России в бюджет Совета Европы (СЕ) даёт плоды. Некоторое время тому назад генеральный секретарь этой организации публично признал, что кризис, вызванный реакцией нашей страны на лишение в 2014 году российской делегации права голоса и возможности участия в руководящих органах Парламентской ассамблеи СЕ, должен быть урегулирован как можно скорее. Вчера ПАСЕ приняла резолюцию, которую можно рассматривать как открывающую путь к снятию с России этих ограничительных мер, но которая, на самом деле, в контексте подготовки к очередному саммиту Совета Европы пока только предполагает «гармонизацию» участия любой страны в органах Совета Европы. Механизм осуществления этого решения пока не разработан.

wikimedia.org Зал заседаний Совета Европы

Стопроцентной уверенности, что в будущем году Россия сможет участвовать в работе ПАСЕ на равноправной основе, нет. Вероятность этого пропорциональна нашей последовательности в реакции на попытки оказания на нас политического давления.

Политический остракизм, которому Россия была подвергнута в ПАСЕ, со всех остротой ставит вопрос, нужно ли нам членство в Совете Европы в принципе? Для ответа на него надо вспомнить, для чего Россия вступала в эту организацию.

Судя по формальным приоритетам деятельности СЕ, — для того чтобы сотрудничать с европейскими странами в области стандартов права, совместно защищать права человека и права национальных меньшинств, обеспечивать развитие демократии, искать более эффективные пути обеспечения законности, взаимодействовать в области образования, информации и культуры. Назовите хотя бы одну область из вышеупомянутых, в которой мы за двадцать с лишним лет присутствия в этой организации не стали объектом применения двойных стандартов. Или — попыток навязать нам решения, идущие вразрез с нашими национальными интересами, и культурно нас переформатировать. Или — прямого политического давления в интересах НАТО и ЕС.

Солдаты НАТО в Ираке

Вспомним ту роль, которую сыграл Совет Европы в Латвии, Литве и Эстонии, «прикрывая» политику ассимиляции русских. А что полезного нам СЕ сделал в Грузии и Молдавии? На Украине? Не могу найти ни одного примера самостоятельной позиции СЕ по вопросам правозащитного свойства на пространстве бывшего СССР, и это понятно: реальная ситуация с демократией и правами человека мало кого на Западе волнует; она — вспомогательный инструмент в достижении цивилизационного доминирования.

Вспомним участие СЕ в реваншистских попытках переписать итоги Второй мировой войны, оправдать нацистских военных преступников и коллаборационистов, оболгать СССР и уравнять коммунизм с нацизмом…

Вспомним, что именно по рекомендации Совета Европы Россия в 1990-е открыла свою территорию для деятельности международных «гуманитарных» организаций и религиозных сект, которые нанесли гражданам России и стране в целом огромный ущерб и от которых мы только сейчас избавляемся…

Вспомним, наконец, как в 2000 году ПАСЕ активно противодействовала проведению властями России контртеррористической операции в Чечне и Дагестане. Совсем уж не по её профилю? Да нет, оказывается, по её…

kremlin.ru Владимир Путин принял участие в церемонии вывода из Чечни парашютно-десантного полка. 2000 год

Сторонники того, чтобы наша страна скорее «восстановила статус-кво в отношениях с Европой», скажут, что в первую очередь надо видеть положительные результаты членства России в СЕ. Но что значит «положительные результаты»? И каких из них мы не могли бы достичь сами, а не под контролем Запада, осуществляемом через СЕ? Да и настолько ли, как считают наши либералы-западники, опыт Западной Европы превосходит многовековой опыт нашей страны, в том числе советский опыт, от которого в начале 1990-х мы бездумно отказались и который до сих пор даём им нагло порочить?

Итак, мой ответ на вопрос о том, нужно ли России членство в Совете Европы в принципе, отрицательный, но большинство российских экспертов и политиков пока придерживаются противоположной позиции. Тогда, по крайней мере, необходимо обеспечить равноправные условия для такого участия. Такая установка, однако, в случае последовательного проведения её в жизнь, как мне думается, как раз и способна привести либо к разрыву между Россией и Советом Европы, либо к развалу всей организации.

Не будет в СЕ России, некого будет «демократизировать»: ну, не Украину же — её-то американцы европейцам на откуп точно не отдадут. Умеренно критические резолюции типа той, что была принята на заседании ПАСЕ вчера, приниматься будут, но мы знаем цену подобным резолюциям, скажем, по Латвии и Эстонии: они принимались не раз, а русских там как дискриминировали, так и дискриминируют.

Итак, роль СЕ в качестве наставника для будущих членов ЕС больше не востребована, так как увлечение расширением прошло. Решать вопросы правозащитного свойства, касающиеся самих стран — членов ЕС, лучше в Европейском парламенте. Такие же вопросы, но уровня всего континента — в соответствующих органах ОБСЕ. Так, может быть, именно СЕ и должен стать той организацией, на примере закрытия которой Европа потренируется в выработке новых правил международного общения?

PS. Знаете, что интересно? Уже несколько дней либеральная свора обрушивается на фильм «Спящие», который демонстрируется по «Первому каналу». По ходу «дискуссии» на эту тему на одном известном московском радио (я их обычно по утрам слушаю, чтобы лучше понимать замыслы наших врагов на Западе) был поднят вопрос о том, в чём же состоят положительные результаты политики Владимира Путина, которых эта радиостанция не видит, но которые призвана защищать ФСБ. Положительных результатов, оказывается, нет. И тут — внимание! — в качестве очередного отрицательного результата называется приостановление участия нашей страны в деятельности ПАСЕ. Значит, это решение было в точку. Хозяевам критиков оно ой как не нравится! Что и требовалось доказать.