



Александр Горбаруков ИА REGNUM

США отреагировали на арест турецкими властями гражданина США, сотрудника американского консульства в Стамбуле по обвинению в «политическом и военном шпионаже», «нарушении Конституции», в «стремлении свергнуть турецкое правительство», а также в террористической деятельности.

Посольство США назвало безосновательное задержание своего сотрудника «деятельностью, подрывающей отношения двух стран», а консульские службы прекратили выдачу виз США для граждан Турции. В заявлении посольства было сказано, что недавние события заставили правительство США пересмотреть обязательства, данные Турцией в отношении безопасности объектов и персонала в дипмиссии США на ее территории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своих первых заявлениях на эту тему назвал происходящее «прискорбным» и добавил: «Турция является правовым, а не племенным государством. Я потребовал от нашего посла в США ответить зеркально и опубликовать такой же текст. Вот и всё!» Несмотря на то, что Эрдоган использует в своих заявлениях выражение «правовое государство», в последнее время в Турции всё чаще можно наблюдать бесправную деятельность. И в заявлении посла США Джона Басса в первую очередь говорится о внеправовой практике турецкого правительства:

«На прошлой неделе во второй раз в этом году местными властями арестован турецкий сотрудник нашей дипломатической миссии. Несмотря на все наши усилия по изучению причин этого ареста, мы не смогли определить, почему это произошло или какие доказательства существуют в отношении нашего коллеги. Сотрудник работает в департаменте, посвященном укреплению сотрудничества правоохранительных органов с турецкими властями и обеспечению безопасности американцев и граждан Турции. Кроме того, нашему коллеге не было предоставлена возможность связаться с его адвокатом.

Особенно тревожно то, что некоторые официальные лица Турции, по-видимому, предоставили информацию об обвинениях в адрес нашего сотрудника некоторым СМИ. И сделано это было без уведомления обвиняемого или его адвоката. По данным этих изданий, этот сотрудник работал в нашем посольстве — и в качестве официального лица беседовал с представителями правительства, полицией и прокурорами Турции по вопросам правоохранительной деятельности. Я хотел бы прояснить этот момент. Дело в том, что укрепление сотрудничества правоохранительных органов между США и Турцией и было работой этого сотрудника. А потому общаться с турецкой полицией было частью его постоянных обязанностей, и турецкое правительство ранее не передавало никакой информации, указывающей на то, что он был вовлечен в какую-либо незаконную деятельность».

США запрашивают визу у всех — в том числе у дипломатов и даже тех, кто находится в высших эшелонах власти. Приостановка выдачи виз задевает всех. Турецкие власти должны были учитывать, что могут столкнуться с подобной проблемой. Если государства не предвидят подобных инцидентов, их ожидает возникновение серьезных проблем.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Какова же реальная причина визового кризиса?

Для того чтобы понять реальную причину, можно обратить внимание на заявления премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, которые он сделал касательно приостановления выдачи виз со стороны США: «А вы спрашивали нас, когда арестовывали заместителя генерального директора одного из наших государственных банков во время его рабочего визита в вашу страну?» Премьер-министр хочет сказать, что раз США не выдают гражданина Турции иранского бизнесмена Резу Зарраба, обходившего санкции США в отношении Ирана, и заместителя генерального директора Halk Bank (банк способствовал этим операциям), то они — турецкое руководство — будут делать то же самое с американцами. Арест Зарраба и замдиректора Halk Bank важная тема для Турции. Потому все официальные делегации Турции, посещавшие США, больше всего уделяли внимание вопросу выдачи этих двух личностей.

Бинали Йылдырым. Logom

Почему? Я попытаюсь разъяснить.

Сотрудник генерального консульства США был арестован в рамках расследования в попытках доказать, что коррупционный скандала «Большая взятка» (17−25 декабря 2013 г.) был заговором. Согласно обвинению, сотрудник американской дипмиссии был связан с прокурорами и бывшими начальниками полиции, которые занимались «Большой взяткой». Суд постановил арестовать подозреваемого. Т. е. в обвинении нет связи с попыткой государственного переворота. Дело сотрудника генконсульства США связано с «замятым» антикоррупционным расследованием «Большая взятка». Странно то, что эта преступная (!) связь выясняется лишь спустя четыре года.

Отношения между США и Турцией всё больше ухудшались в последние дни правления Барака Обамы. Эрдоган и его окружение с радостью восприняли победу Трампа. Турецкий президент рассчитывал договориться с американским коллегой. Произошел так называемый переворот, и Эрдоган при каждом случае требовал выдачи проповедника Фетхуллаха Гюлена, полагая, что Трамп сможет повлиять на американскую судебную систему. На самом же деле, больше всего Эрдогана беспокоил вопрос судебного разбирательства, в котором замешан Реза Зарраб. В результате чего Турция задействовала работу с лоббистами и с сильными адвокатскими конторами. Для этого, согласно публикациям в СМИ, были потрачены миллионы долларов.

Однако американская система правосудия еще сильней ухватилась за дело Зарраба, который в обход санкций США перевозил золото в Турцию при помощи фиктивных документов взамен иранских нефти и газа. Кроме того, американские прокуроры добавили к делу Зарраба коррупционное расследование «Большая взятка», которое было закрыто в Турции. Позже в Нью-Йорке был арестован в рамках этого же дела заместитель генерального директора Halk Bank (через этот банк были проведены операции по отмыванию денег) Хакан Атилла. А также в качестве подозреваемых по этому же делу были объявлены в розыск экс-министр экономики Зафер Чаглаян и генеральный директор Halk Bank Сулейман Арслан.

Нужно отметить, что Эрдоган провел в парламенте законопроект, позволяющий обменивать заключенных между государствами. И этот закон напрямую связан с делом Зарраба. Не сумев юридически повлиять на ситуацию за рубежом, турецкое руководство пытается шантажировать страны арестами их граждан. Причина, по которой до сих пор не был освобожден пастырь, гражданин США, ранее арестованный в Измире, кроется в желании решить насущные вопросы, использовав этого священника при обмене.

Конечно, самая большая опасность здесь заключается в понимании Эрдогана, что решение по процессу Зарабба коснется и его. Потому что его жена Эмине Эрдоган была вовлечена в это дело. На самом деле, жена президента оказалась в этом процессе из-за адвокатов Ризы Зарраба. Для чего они это сделали? Причина в том, что Зарраб 150 раз сделал пожертвование фонду TOGEM-DER, основателем которой является Эмине Эрдоган. Адвокаты Зарбаба даже поместили её фотографию в дело.

Судебное заседание по делу Зарраба состоялось 26 сентября в Нью-Йорке. В суде были рассмотрены требования защиты и прокуратуры. Защите предоставили дополнительное время до 30 октября для подачи необходимых документов, а 27 ноября начнется судебное разбирательство перед присяжными. Вот почему семья Эрдогана находится в серьезном напряжении. Они крайне обеспокоены тем, что детали коррупции и злоупотребление властью, о котором стало известно в результате коррупционного скандала «Большая взятка» в 17−25 декабря 2013 г., станет достоянием всего мира.

К тому же дело в конечном итоге дойдет и до Реджепа Тайипа Эрдогана. Похоже, что визовый кризис не закончится тем, что мы наблюдаем, и будет углубляться. За необдуманные решения придется платить народу. Уже сегодня резко взлетел доллар, а фондовый рынок сильно просел.