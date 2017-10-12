Дороги

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дорога.

В мировом рейтинге автомобильных дорог (ежегодно составляется Всемирным экономическим форумом) Украина прогнозируемо болтается в конце списка (137-е место из 144 возможных). Сложно однозначно сказать, как изменилось положение Украины за год. С одной стороны, в прошлом году Украина занимала 134-е место. С другой — и стран в рейтинге было всего 138. Впрочем, одно можно сказать точно: широко разрекламированные усилия по ремонту автодорог никак качественно положение Украины не изменили. Качество дорог в стране остаётся стабильно плохим.

Белорусских дорожников, которые выиграли несколько тендеров, могут отсечь от возможности участия в заказах «Укравтодора». Дело в том, что компания рекомендовала своим структурным подразделениям допускать к тендерам только компании, имеющие опыт работы на Украине либо в Европе.

«Интересно, компании из каких стран Укравтодор ожидает на тендеры, если ограничивает конкуренцию опытом работы в Украине и странах ЕС? И почему Укравтодор не устраивает опыт работы в Турции, Азербайджане, Белоруссии, в странах Азии и остальном мире?» — немедленно отреагировали на информацию в инициативе Cost Ukraine (мониторит эффективность и прозрачность дорожного ремонта).

В «Укравтодоре» в ответ обвинили Cost Ukraine и посоветовали не лезть не в своё дело.

Очевидно, поэтому дороги в приграничных регионах собираются строить с двойным контролем. Со стороны Украины его будет осуществлять Национальное антикоррупционное бюро, со стороны Польши — аналогичная польская структура. Поляки предоставляют Украине грант на реконструкцию подъездов к пунктам пропуска и дорог в непосредственной близости от границы, а значит и диктуют свои условия.

Впрочем, в Cost Ukraine в долгу не остались.

«…У нас в стране 1800 мостов находятся в аварийном состоянии. Это то, что может упасть прямо сегодня и сейчас», — таким мрачным прогнозом поделился эксперт международной организации COST Алексей Зарицкий в эфире радиостанции.

Напомним, что в текущем году мосты действительно начали разрушаться с завидной регулярностью, однако пока обходилось без крупных катастроф.

Проезд по автодороге Гданьск — Одесса (т.н. проект GO-Highway, транспортный коридор, которым планируется соединить Чёрное и Балтийское моря) будет платным. Такой новостью огорошил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань. Дело в том, что весь проект оценивается в 1,8 млрд евро (порядка 56 млрд грн.), тогда как госбюджет выделяет на него только 4 млрд грн. Т. е. такими темпами дорогу будут строить 14 лет.

Железная дорога

«Укрзализнице» хватит дизельного топлива примерно до середины 20-х чисел октября. И то только потому, что в сентябре оно закупалось в нарушение всех правил — по переговорной процедуре, а не через электронную систему госзакупок Prozorro, что допускается в исключительных случаях вроде стихийных бедствий.

«Запас удалось сформировать благодаря проведенным в начале сентября по переговорной процедуре торгам на 60 тыс. т. Тогда были подписаны договоры на приобретение 50 тыс. т. Также объявлено 15 торгов на приобретение 136,5 тыс. т дизельного топлива», — уточнили в компании в начале октября.

Однако это средний показатель. Как утверждал в конце сентября министр инфраструктуры Владимир Омелян, по отдельным ж/д запас составляет всего несколько дней и продлевается только за счёт оперативных закупок:

«Даже закупка топлива таким быстрым образом не вывела компанию из кризиса с дефицитом топлива. Сейчас запас дизтоплива на Львовской железной дороге составляет полсуток. У некоторых других железных дорог запас составляет от двух до четырех суток. У Донецкой железной дороги запас составляет семь суток. На моей памяти уже третий руководитель «Укрзалминици», приступая к работе, решает в первую очередь проблему с нехваткой топлива».

С тех пор ситуация улучшилась, 2 октября УЗ закупила 37,5 тыс. тонн дизтоплива, однако пока ещё нет повода не считать ситуацию критической. Хотя бы потому, что качественно она не меняется.

Причина — в схеме работы УЗ с поставщиками. Так, в конце сентября компания «Анвитрейд», один из крупнейших поставщиков ДТ на Украине, публично отказалась принимать участие в тендерах железнодорожной компании, «пока условия не будут изменены на честные и прозрачные». На данный момент закупка 60 тыс. тонн нефтепродуктов «Укрзализницей» является последний, в которой компания принимала участие.

Этот поставщик и другие игроки рынка обвиняют руководство УЗ в создании коррупционных механизмов, сопровождающих закупку топлива для нужд компании. Наиболее упорные настаивают на введении формульного ценообразования, которое позволит если не свести на нет, то минимизировать возможность теневых договорённостей, тендеров с подставными компаниями и других привычных прелестей процесса госзакупок.

Одни из наиболее пострадавших от перебоев с поставками топлива — зернотрейдеры. Проблемы УЗ немедленно отразились на отгрузке зерна в портах (см. ниже). Так, по официальным данным УЗ, подача вагонов-зерновозов по заявкам экспортёров в сентябре колебалась в пределах 33−53% (в зависимости от филиала УЗ).

Принципиально нерешаемые (без вмешательства государства) проблемы УЗ — удачный повод поговорить о её постепенном разгосударствлении.

«Должны быть частные операторы локомотивов, пассажирских поездов. И тогда в конкуренции все получат лучший продукт, в том числе и Укрзализныця», — заявил министр инфраструктуры в эфире телеканала «Эспрессо.TV».

Сложно понять, как конкуренция, а значит и снижение операционной выручки, смогут помочь УЗ преодолеть проблемы, накопившиеся за десятилетия незалежности. Хотя министру, конечно, виднее.

Отдать на откуп иностранцам собираются не только грузоперевозки, но и работы по восстановлению и модернизации украинских железных дорог. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Киевском международном экономическом форуме заявил, что заниматься железными дорогами Украины станет компания General Electric. При этом степень локализации работ, учитывая до сих пор внушительное советское наследие Украины, просто смехотворна: начать планируют с 10% и постепенно довести до 40%.

Рамочное соглашение о сотрудничестве с GE планируют подписать в ноябре, и тут кроется ещё один любопытный момент: никаких специальных процедур, которые позволили бы обосновать, почему выбор пал именно на GE, не проводилось. Год назад, когда правительство начало плотно контактировать с GE, её представители заявили, что рынок Украины весьма перспективен. Затем GE собиралась заниматься модернизацией локомотивов. а теперь ещё и может получить один из крупнейших контрактов в истории Украины. Без всяких предварительных тендеров и т.п.

Борьба с коррупцией на Украине имеет свою специфику. Без соответствующего сигнала власти могут годами не замечать отдельных фактов. Всё внимание приковано к УЗ: там коррупция! И никто из журналистов даже не пытается узнать, почему миллиардный контракт без всякого обсуждения уходит GE.

И.о. главы УЗ Евгений Кравцов может похвастаться невиданным достижением: компания в текущем году купила уже аж 12 пассажирских вагонов, что является крупнейшим показателем за последние десять лет.

Picquery.com Аэропорт

Аэропорты

Днепровский аэропорт (бывший Днепропетровск) лишился железной дороги. Нет, катаклизмы ни при чём, дорогу разобрали на металлолом мародёры. О случившемся известил общественность народный депутат Андрей Денисенко в своём Facebook:

«Железную дорогу до днепровского аэропорта, которой раньше возили топливо для самолетов, разобрали мародёры. Как видно по следам, это произошло совсем недавно. Я не знаю, чья это сейчас собственность, почему она заброшена и буду благодарен осведомленным днепрянам за информацию».

Тут весьма показательно также, что дорога не используется, хотя очевидно, что топливо самолётам по-прежнему необходимо. Просто количество рейсов из аэропорта Днепра уже давно снизилось до величин, когда нет смысла возить топливо по железной дороге, можно обойтись автоцистернами.

В аэропорту Харькова пытаются не допустить ограничения полетов для европейских авиакомпаний (из-за близости аэропорта к зоне конфликта в Донбассе). О такой возможности EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) предупредило Украину во второй половине сентября. Также под угрозой оказались аэропорты Днепропетровска и Запорожья. Правда, возможности влиять на решение EASA у Украины заведомо невелики, поэтому в аэропорту делают что могут. Так, пресс-служба аэропорта отчиталась о том, что руководство усилило меры безопасности:

«На входной группе терминалов дежурят усиленные наряды службы административной безопасности, установлено дополнительное оборудование предварительного осмотра. Организованы три дополнительных круглосуточных поста охраны периметра аэропорта, периметр поста по охране резервуаров ГСМ защищен современной системой инженерной защиты».

Пока неясно, успокоит ли это европейцев, которые скорее опасаются повторения трагедии с рейсом MH17, которую как раз нельзя было предотвратить наземными мерами безопасности.

Что уж точно могло бы успокоить Европу, так это отвод техники и прекращение (резкое сокращение) обстрелов в зоне конфликта в Донбассе. Однако это, конечно, вне компетенции руководства аэропорта.

Мининфраструктуры инициирует преобразование а/п «Борисполь» из государственного предприятия в публичное акционерное общество, т. е. приступает к корпоратизации крупнейшего аэропорта Украины. Это, в свою очередь, необходимый шаг перед передачей аэропорта в концессию. В министерстве о такой возможности заявляли уже давно, правда, с оговоркой, что в ближайшее время этого не случится, что передача займёт 2−3 года.

Однако, по последней информации, мнение министерства по срокам переменилось:

«Этоединственный способ уменьшить политические, деловые и другие влияния на работу государственных компаний, привлечь профессиональный независимый менеджмент», — приводит «РБК-Украина» слова Владимира Омеляна.

Видимо, отношение изменилось после скандала с Ryanair, поскольку ещё в начале лета министр скорой концессии не анонсировал.

Atlasglobal (Турция) предложила клиентам оформить проездной на свои украинские рейсы в период с 1 октября по 30 мая 2018 года. Предложение охватывает рейсы Львов — Стамбул, Запорожье — Стамбул и Харьков — Стамбул и будет стоить 3,5 тыс. долл. Правда, эта сумма покрывает только тариф перевозчика, налоги и сборы, причитающиеся аэропорту, придётся оплачивать отдельно.

Одесский аэропорт получит не только новую взлётно-посадочную полосу, но и новый Центр организации воздушного движения и аэродромно-диспетчерскую вышку, сообщает портал traffic.od.ua. На городском уровне проект уже одобрен. В основном это делается для размещения дополнительного оборудования, обеспечивающего безопасность полётов.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт «Ольвия»

Порты

Скандалы продолжают преследовать порт «Южный» и проводимые там сейчас работы по дноуглублению. Портал «Антикор» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщает о подозрениях в отношении тендера. Как стало известно, 19 мая (спустя день после заключения договора) к нему были подписаны дополнительные соглашения, по которым итоговая стоимость работ повышалась на 143 млн грн. Т. е. стала равняться 1,208 млрд грн., а не 1,068 млрд, как было указано в тендерной заявке компании China Harbour Engineering Сompany. При этом разрыв CHEC с ближайшим конкурентом во время торгов составил порядка 60 млн грн., т. е. , теоретически, если бы CHEC указала в заявке полную стоимость работ, тендер могла выиграть другая компания. Если будет принято решение об увольнении руководства порта, это будет уже второе увольнение в «Южном», связанное с тендером на дноуглубление.

Порт «Ольвия» (ранее специальный морской порт «Октябрьск») на фоне проблем с железнодорожным и автомобильным трафиком в порты Большой Одессы продолжает наращивать грузооборот. Более того, порту удалось поставить 25-летний рекорд месячной перевалки. Так, в сентябре обработано 350 тыс. тонн грузов (+48,6% к сентябрю 2016 года). Всего же за девять месяцев текущего года в порту уже приняли и отправили 5,4 млн тонн грузов (+25,6% к аппг). Это наибольшая динамика в сравнении с прочими украинскими портами. Кроме того, следует отметить, что порт в 2,7 раза перекрыл проектный уровень перевалки в 2 млн тонн. Подробнее о перспективах и проблемах порта «Ольвия» можно прочитать в тематическом материале.

Вообще же динамика грузооборота в портах Украины продолжает падать, как мы и отмечали ещё месяц назад. В январе — сентябре портами обработано 98 млн тонн грузов (+1,3% к аппг). Напомним, что за восемь месяцев рост составлял 1,6%, а за семь — и вовсе 3,3%. Таким образом, несмотря на оптимистичное начало, к концу года рост может и вовсе оказаться нулевым.

74,4 млн тонн пришлось на экспортные грузы (+2,3% к аппг). 13,9 млн тонн — импорт (+17,3%).

Доля зерновых грузов в перевалке снизилась до 29,6% (29 млн тонн), тогда как ещё по итогам августа достигла 31%. Иными словами, хотя порты и отправили на экспорт на 11,2% больше зерна, чем годом ранее, темпы начинают «проседать», перевозчики не справляются со своевременным подвозом грузов в порты. Причины известны и не раз обсуждались: дефицит локомотивов у УЗ, малая пропускная способность портовых ж/д станций, из-за которых возникает искусственный дефицит вагонов при общем достаточном их количестве — зерновозы подолгу простаивают на станциях.

Уголь ожидаемо обошёл зерно по динамике — 3,8 млн тонн (+42,3%) этого вида топлива поступило на Украину через порты. Т. е. в среднем по 422 тыс. тонн в месяц. Это укладывается в привычные оценки экспертов о способности украинских портов принимать суда с углём (400−500 тыс. тонн в месяц). В минэнерго считают, что потенциально порты могут принимать до 700−800 тыс. тонн, однако практикой это не подтверждается.

ГМК всё так же сокращает объём перевозок, а значит, снижает валютные поступления от внешней торговли. В январе — сентябре через порты на экспорт ушло 15,5 млн тонн руды и 10,1 млн тонн металлургической продукции. Это, соответственно, на 10,4% и 19,1% меньше, чем в аппг.

Тройка лидеров по обороту выглядит традиционно — МТП «Южный» (31,7 млн тонн, +7%), Одесский МТП (17,9 млн тонн, — 3,8%), Николаевский МТП (17,1 млн тонн, +6,7%). Однако если так пойдёт и дальше, то порты Одессы и Николаева поменяются местами.

Наконец, следует отметить, что упал грузооборот контейнеров — 433 тыс. TEU (-2,3%). Этот показатель в последние годы рос наперекор общей ситуации в портах: общая перевалка падала, но количество контейнеров росло. Главный вывод, который можно сделать из этой статистики: под разговоры об «уникальном» транзитном потенциале Украины транзит нашёл более удобные/выгодные пути в обход непредсказуемой страны.