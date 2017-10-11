Серьезные конкурентные преимущества «Единой России» в Барнауле, несмотря на наличие протестных настроений, отмечали недавно даже московские эксперты.

Личный архив Александра Локтева Депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев

«При активности КПРФ в регионе кадровый потенциал Компартии при формировании команды на выборах в городскую думу остался ограниченным. Напротив, «Единой России» благодаря проведению праймериз удалось сформировать достаточно представительную команду кандидатов, обладающую необходимыми ресурсами для ведения кампании на уровне города», — отмечал недавно в своем докладе политолог Дмитрий Орлов.

В 2016 году Александр Локтев, который является сыном первого заместителя председателя правительства Алтайского края Сергея Локтева — весьма влиятельного и состоятельного человека, входящего к тому же в президиум регионального политсовета «Единой России», пошел на выборы депутатов алтайского парламента самостоятельно. Хотя, наверное, мог бы воспользоваться родственными связями или системой предварительного голосования, став более статусным депутатом. Но Александр, скорее всего, не из тех, кто ищет лёгких путей, а из тех, кто привык рассчитывать, прежде всего, на свои свои собственные силы. Так что в прошлом году, чтобы зарегистрироваться самовыдвиженцем, ему пришлось собирать тысячи подписей в свою поддержку.

В соцсетях было весьма любопытно наблюдать, как отреагировала на это событие общественность: те, кто был знаком с Александром — поддерживали и сопереживали. Их было большинство. Но были и недруги: причем, фраза «золотая молодежь решила приватизировать власть» была далеко на самой недоброжелательной.

Мне же довелось оценить Александра не по общественному мнению, а всего лишь по одному маленькому поступку. К журналистам часто обращаются с просьбой написать новость о тех, кто попал в беду и кому срочно требуется помощь. Узнав о многодетной семье жителей Заринского района, оставшихся без всего после пожара, размещала в соцсетях призывы для неравнодушных. Александра «в друзья» записала после того, как, предоставив и помощь, и автомобиль, делегированный им помощник, сказала: «Мы не пиаримся на чужой беде, не нужно нас упоминать и благодарить в соцсетях, — не тот случай». Хотя информационная поддержка ему как кандидату в депутаты тогда бы вовсе не помешала.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Индустриальный район

Кстати, депутатом Алтайского краевого законодательного собрания Александр Локтев пока так и не стал — в 2016 году не хватило нескольких сотых долей голосов. А в сентябре 2017 года был избран депутатом Барнаульской городской думы по третьему одномандатному избирательному округу. Причем, по итогам голосования именно он показал самый лучший результат среди одномандатников (за него проголосовали более 3,7 тысяч избирателей).

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Безусловно, я получил очень нужный опыт — по сути — первый свой опыт ведения предвыборной кампании. И конечно же фамилия Локтев мне несколько мешала, потому что многие считали, что меня отец двигает, но я очень много работал на округе, а так как я много проводил встреч, соответственно много чего и выслушивал по началу. Но в любом случае, я погружался в проблемы людей и делом доказывал, что могу их решить, и в итоге мне поверили. До победы в прошлом году не хватило совсем чуть-чуть, учитывая, что я шёл, как самовыдвиженец. И пожалуй, это тоже повлияло на результат, потому что не от партии все-таки.

Что касается «золотой молодёжи», на самом деле про меня мало кто так говорит — только Высоцкая — она непорядочная личность, да и действует по заказу. Потому я не отношу себя к этому классу людей. С детства тренировался и учился на отлично — соответственно, абсолютно не имел свободного времени и желания гулять и ходить по клубам. Хотя мог себе это позволить. Деньги трачу с умом, инвестирую много: развиваю спортивное направление — клуб, детишек, свой фонд. Стараюсь не только сам развиваться, но и помогать в этом окружающим. И уделяю больше внимание не материальным благам, а, скажем так, — духовному развитию. Вкладываю в человеческий капитал, это очень важно.

Личный архив Александра Локтева Депутат городской думы Александр Локтев. Барнаул

Мы всегда откликаемся на такого рода просьбы, с какой обращались вы, так как предприятие придерживается мощной социальной стратегии: помогаем и онкоцентру, и различным фондам, которые работают с неблагополучными и многодетными семьями, семьями с низкими доходами. Поэтому для нас это не ново. Когда есть возможность и понимаем, что действительно помощь нужна, мы её всегда оказываем.

Правда, сейчас я несколько отдельно уже двигаюсь — не через стратегию нашего предприятия. Будучи депутатом, я, конечно же, буду не только исполнять первоочередную свою роль — законотворческую, но и продолжать помогать людям своего округа, людям помощь очень нужна, потому как проблем очень много, а бюджетных денег на всех не хватает. Это объективно. И это не вина, скажем, администрации города или правительства Алтайского края, это существенный дефицит бюджетных средств в целом.

Поэтому я где-то и свои деньги вкладываю, а где-то просто довожу информацию до людей, информирую, когда смогу выполнить своё обещание — не в этом году, значит, а в следующем, и вообще, что реально сделать, а что нет и по каким причинам. Люди таким отношением довольны, с пониманием относятся. У меня есть возможность, есть знания, есть опыт, и я очень хочу его применить. Когда применяешь все это во благо, то чувствуешь себя, наверное, счастливым человеком. Вот поэтому, собственно, и иду в политику. Хочу реализовать себя, реализовать свои возможности на благо общества, в котором живу.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Предвыборная агитация Александра Локтева. Барнаул, 2016 год

Конечно, я учел все свои ошибки, но полагаю, что глобальных промахов не было. Результат у меня неплохой был в прошлом году. В этом году я пошел от партии «Единая Россия». Партия власти дала мне дополнительные голоса, которых мне не хватило в том году. Если бы я их получил, то соответственно, выиграл. Ну и конечно эти два года я работал на округе постоянно и системно. Поэтому и заработал авторитет у людей, это тоже помогло улучшить результат.

Отец, безусловно, помогал мне советом, консультировал. Вообще они с мамой меня поддерживали, за что им огромное спасибо. Моя жена и дочь также были моими самыми активными сторонниками. Но в целом всю компанию я вел сам, и многие решения принимал сам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаульские новостройки

Хочу пойти в ключевой комитет по экономической политике, потому как все-таки, сам имею экономическое образование. Думаю, что в этом комитете я буду максимально эффективным и полезным депутатом. Этот комитет может действительно влиять на экономическую политику, взаимодействуя с профильными комитетами администрации города.

Планки себе никогда не ставлю. Нужно стремится вперед, достигать больших высот. Но хотелось бы попасть в Алтайское краевое законодательное собрание. Дальше, возможно, в Государственную думу или Совет федерации. Такие планы есть, потому как на федеральном уровне можно реально влиять на положение и развитие всей страны и родного Алтайского края в частности. Поэтому амбиции есть, но это такие достаточно здоровые амбиции — хочу быть максимально полезным звеном и эффективным руководителем.

Очень уважаю нашего президента Владимира Путина. Хочу быть полезен в государственных делах, осуществляемых им в области внешней и внутренней политики.

Я родился в Советском Союзе — на его закате. Детство провел в барнаульском пригородном поселке Научный городок. Учился в 68-й барнаульской школе, потом перевелся в 55-ю школу, которую окончил с золотой медалью. Со второго класса учился на одни пятерки, как за четверть, так и за полугодие. Занимался тхэквондо (олимпийским ВТФ), корейским видом единоборств. Выполнил мастера спорта России в 16 лет и прошел долгий и очень интересный путь спортивной карьеры: в составе российской сборной был призером чемпионатов России, в международных турнирах и участвовал, и зарабатывал медали разного достоинства.

Потом ушел в смешанные единоборства и по сей день занимаюсь их развитием в крае. Учился в Алтайском государственном университете на экономическом факультете, заработал диплом магистра экономики. Затем получил еще высшее юридическое образование и уехал в Южную Корею, где окончил бизнес-школу. Там же начал заниматься смешанными единоборствами, а до этого еще боксом и дзюдо занимался. Меня очень тянуло к этому спорту, в итоге я в 24 года начал заниматься смешанными единоборствами. О чем, собственно, и не жалею, у нас с коллегой свой клуб, своя промоутерская компания. И сам активно занимаюсь. Дай Бог, еще и на соревнованиях выступлю любителем. Также являюсь директором ООО «БПЗ» по стратегическому развитию и управлению. Женат, воспитываем маленькую дочь. Поэтому многое еще впереди.

Личный архив Александра Локтева Депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев и его жена — Дана

Напомним, на Алтае 10 сентября проходила одна из самых больших в России избирательных кампаний: предстояло заместить более 6 000 депутатских мандатов уровня городских и сельских округов. По их итогам в Барнаульскую городскую думу седьмого созыва вошли 30 депутатов «Единой России», по три от «Справедливой России», ЛДПР, КПРФ и один самовыдвиженец. В ходе первого организационного заседания Барнаульской городской думы 7-го созыва Александр Локтев, как и хотел, вошел в состав комитета по экономической политике и собственности и даже был избран заместителем председателя.

Как известно, выборы регионального и муниципального уровня остаются одним из важных маркеров социально-политической ситуации в регионах. Вместе с тем одним из очевидных пробелов на таких выборах стал кадровый голод, его сейчас испытывает вся партийная система.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

«Во многих кампаниях по-прежнему принимают участие политики, работающие на более высоких уровнях власти (по сути «паровозы»). Эта традиционная технология используется как властями, так и оппозицией. Однако в ряде случае такие шаги свидетельствуют и о кадровом голоде в политической сфере, особенно на муниципальном уровне. Этот кадровый дефицит за пределами крупных городов затрагивает в той или иной мере как провластные, так и оппозиционные силы», — заявил недавно в своем докладе московский политолог Дмитрий Орлов.

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Но полагаю, что на примере Александра Локтева также очевидно, что единороссы, сделав ставку на приток новых лиц, ставших кандидатами от «Единой России» благодаря праймериз, «пригрели под своим крылом достойных птенцов» — хоть и беспартийных, но гораздо более отвечающих запросам избирателей, чем иные партийные. Хотя те, кто считает своим долгом прийти и проголосовать, больше доверяют все-таки не партиям, а конкретным людям, и то, только в том случае, когда чувствуют к себе уважение.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога в будущее. Алтай

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Радует, что и Александр Локтев, и депутат с большим единороссовским стажем Сергей Струченко во время беседы говорили о конкретных вещах и высказывали стремление быть полезными обществу. И еще приятно удивило, что депутаты в разговоре оперировали не бездушным определением — «электорат». В большинстве случаев они даже «избирателей» не упоминали, а говорили о ЛЮДЯХ.

Напомню, идея раскрыть секреты предвыборной борьбы барнаульских депутатов родилась у редакции ИА REGNUM после интервью с заместителем председателя Барнаульской городской думы Сергеем Струченко. Профессиональный политик рассказал много интересного из своего практического опыта, хотя изначально тема планировалась как новость о начале работы нового состава Барнаульской гордумы с экспресс-комментариями депутатов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Вечерний Барнаул

Но в процессе общения с народными избранниками собралось много действительно ценной информации, которая дает весьма нестандартное представление о том, зачем люди идут теперь во власть и чего хотят добиться. Героями публикаций намеренно были выбраны совершенно разные депутаты, но их, как выяснилось, объединяют высокие уровень знаний и работоспособность, а также здоровые карьерные амбиции.

И еще. Сергей Струченко, отвечая на заключительный вопрос в предыдущем интервью, признался, что если один из его четырех детей вырастет и решит пойти в политику, то он и разрешение даст, и помогать будет — но только при условии, если поймёт, что «чадо» созрело для работы на благо людей. Чета Локтевых, судя по ответам Александра, именно так уже и поступила. Так, может быть, всем нам стоило бы пристальнее присматриваться к своим подрастающим детям? И кто знает, может быть, еще одним «вожаком — настоящим, буйным» станет больше. Так со временем и кадровый голод преодолеем, и на выборы станет ходить интереснее?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай. Дети. Будущее

Следующим героем «трилогии» будет представитель оппозиции — убеждённая сторонница «Справедливой России» с большим партийным стажем. Правда, в отличие от Александра Локтева, в Барнаульскую гордуму она прошла не как одномандатник, а по партийному списку.

Каково было осознавать к тому же, что на выборы в гордуму пришли только 20 процентов барнаульцев и почему это произошло, в следующем интервью расскажет Оксана Молодых.