Главный петербургский единоросс, спикер городского парламента Вячеслав Макаров фактически «потребовал голову» главного архитектора и главы комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимира Григорьева. Причем сделал это прямо во время очередного заседания Законодательного собрания, с трибуны Мариинского дворца.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне

Макаров крайне недоволен работой комитета, он обвинил Григорьева в поощрении уплотнительной застройки и вырубке скверов на Петроградской стороне, которая считается политической «родиной» спикера.

Особое возмущение вызвало строительство жилого комплекса на Ропшинской улице. Некое ООО «Шелест-Сквер», по словам единоросса, получило от Григорьева разрешение на застройку «за три дня» в декабре 2016 года, несмотря на постоянные и категорические протесты со стороны районной администрации — есть опасение, что в результате уплотнительной застройки могут обрушиться три соседних жилых дома.

«Мы на своем веку столько видели этих главных архитекторов. Как помните, «украл, выпил, в тюрьму». Пришел, хапнул, ушел. Так вот, за Ропшинскую Григорьев и все, кто в этом участвовал, должны отвечать. Это не называется нарушением. Это называется одним словом: мерзость», — заключил Макаров.

Он написал личное письмо губернатору Петербурга и потребовал от Георгия Полтавченко провести служебную проверку в отношении главы КГА.

Kremlin.ru Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

Благородный и понятный порыв Вячеслава Макарова не стал большим сюрпризом: он несколько раз повторил, что «особенно Петроградскую сторону» трогать нельзя. Как известно, Макаров издавна курирует эту территорию и имеет там большое политическое влияние. «И он лезет в Петроградский район, бесстрашный человек!» — недоумевал депутат, имея в виду действия Григорьева.

Сообщил спикер и о претензиях руководителей городских строительных компаний, которые последние высказали ему в личных беседах. «Они мне такое порассказали. Все в адрес Григорьева. Строители говорит, что этот господин, как президент говорит, «своим и нашим все», а другим, даже если это законно, согласования будут продолжаться месяцами, если не годами. Вот что такое КГА и что такое главный архитектор», — заметил Макаров.

В выражениях председатель Заксобрания, крайне редко выступающий с трибуны, не стеснялся: по его словам, чиновники «оборзели» и творят «мерзости».

Под занавес выступления Вячеслава Макарова зал пленарных заседаний разразился бурными аплодисментами. Однако представители строительного рынка и градозащитники в беседе с корреспондентом ИА REGNUM были гораздо осторожней в оценках, а то и вовсе не соглашались с позицией главного единоросса.

Так, по словам генерального директора «Объединения строителей Санкт-Петербурга» Алексея Белоусова, за последнее время в Смольном заметно изменилось отношение к согласованию, скажем, проектов планировки территорий (ППТ), и предприниматели вздохнули свободней. Именно этот раздел взаимоотношений бизнеса и власти традиционно вызывал шквал критики.

«Тренд сложился очень позитивный», — считает эксперт. Белоусов замечает, что многие процессы к 2017 году перевели в электронный вид, наконец, и сейчас ППТ можно согласовать в среднем за год. Раньше ситуация была гораздо более удручающей.

С ним согласен и заслуженный строитель РФ, президент «Союзпетростроя» Владимир Гольман. По его мнению, обвинения, прозвучавшие с трибуны Мариинского дворца в адрес главы КГА, как минимум «не обоснованы». «Я не согласен с заявлением Макарова. Со всем, что он сказал, — это более не актуально», — подчеркнул Гольман.

Судя по мнению строителей, работать со Смольным раньше было вообще невыносимо: на сроки согласования и манеру общения с контрагентами годами жаловались и предприниматели, и бизнес-омбудсмен.

«Конечно, все могли бы лучше работать. Процедур много, многое зависит не от КГА, а от комитета по энергетике, КИО, ГАСН, комитета по строительству. КГА же здесь выступает как интегратор, вот на него и сыпятся все шишки. Тормозить работу может любой комитет на любом этапе, а виноват будто КГА», — сказал Алексей Белоусов.

Ключ к решению проблем — в межведомственном взаимодействии, считает он. Впрочем, успехи на этом поприще Белоусов записал бы на счет Штаба по улучшению условий ведения бизнеса, который возглавляет Георгий Полтавченко лично и в котором заседают руководители всех ключевых комитетов.

Председатель петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов не согласен и с другой частью макаровского выступления — о застройке на Ропшинской улице. Тут Кононов, как градозащитник, указал на действия Комитета по охране памятников (КГИОП).

«Не думаю, что здесь ответственность Григорьева, он просто попал под раздачу. КГИОП же тоже выдавал положительное заключение на проект. Вина Григорьева здесь — дело десятое», — убежден Кононов.

Сравнивая работу нынешнего главного архитектора и прежних, например Александра Викторова или Олега Рыбина, Кононов содрогается: первый, по его словам, не слушал никого, кроме себя, второй вообще ничем не запомнился.

«С моей субъективной точки зрения, главный архитектор, в общем, старается. Может быть, не всё получается, мы критикуем, когда есть за что, но в целом он может вести диалог по сохранению исторической застройки центра», — сказал Кононов.

Он подчеркивает, что Григорьева в градозащитном сообществе никто не идеализирует, но основная часть городских проблем накопилась от предыдущих председателей КГА. В целом, замечает Кононов, большинство чиновников Смольного ни к каким дискуссиям с оппонентами вообще не склонны.

«Григорьев может не соглашаться, ругаться, но он готов к диалогу», — говорит градозащитник.

Он ни разу не сталкивался с примерами, по которым можно было бы сделать вывод, что именно нынешний главный архитектор оказывает какие-то преференции конкретным строителям в плане той же уплотнительной застройки. Но проблем в градостроительной сфере Северной столицы остается очень много.

«В целом по городу мы видим самую большую опасность от тех, кто строит на Петровском острове», — говорит Кононов, фактически подтверждая опасения Вячеслава Макарова насчет Петроградской стороны.

Согласно Генплану, через остров пройдет современная трасса по Новоладожской и Пионерской улицам через Малую Невку по Лазаревскому мосту и свяжет несколько островов, обеспечив единый трафик к началу ЧМ-2018.

«Трасса эта странная, которая криво огибает участки частной застройки: вопрос, почему город не выкупал эту землю в пользу государства, чтобы сделать трассу прямой и дешевой? Старый завод «Бавария» там разнесли, следующий участок уже отдали Группе ЛСР, скандал со сносом исторического здания на Ремесленной улице тоже произошел там. Остров потихонечку растаскивают», — замечает Кононов.

Напомним, дом на Ремесленной улице, 3, уничтожили в августе для строительства Серного моста. При этом Смольный отказывается признать здание дореволюционным и, значит, историческим, о чем свидетельствуют данные архивов и чертежи. Согласно кадастру, дом возвели в 1920 году, на это и ссылаются чиновники. Хотя после внесения таких поправок в кадастр полиция завела уголовное дело о подлоге, дом уже снесли.

Стоит заметить, что и Ремесленная, и Петровский остров располагаются в Петроградском районе Петербурга, но перед жарким выступлением Макарова единороссы не стали поддерживать запрос к губернатору о снесенной старинной постройке. Вячеслав Макаров тоже о ней не упомянул.

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Добавим, что резкая критика деятельности главы КГА со стороны спикера Законодательного собрания нашла живую поддержку у жителей городских районов, которые выступают против планов уплотнительной застройки рядом со своими домами, но не находят поддержки своих требований у руководства КГА.

Gov.spb.ru Здание Комитета по градостроительству и архитектуре. Санкт-Петербург

Например, в группе в соцсети обитателей новых жилых комплексов на Кушелевской дороге в Калининском районе именно с главой комитета связывают угрозу появления рядом со своими домами еще одной жилищной «суперстройки», которая окончательно похоронит надежды граждан на появление столь необходимых району социальных объектов и еще более осложнит и без того тяжелейшую транспортную ситуацию.

«Мы сейчас на своей шкуре испытываем, какой (оскорбительное слово) этот главный архитектор. Превращает город в огромный муравейник. Но, похоже, он не самый главный в этой банде», — отреагировал на вести из Мариинского дворца один из гражданских активистов.

«Если выйдет «сухим», то точно не главный», — заметил другой пользователь.

В итоге жители, вдохновленные выступлением Макарова против Григорьева, предложили написать главе Заксобрания коллективное письмо со своими жалобами, что может стать дополнительным аргументом в войне спикера против главного архитектора.