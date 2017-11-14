9 октября состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Стороны обсудили возможности дальнейшего развития военно-технического сотрудничества (ВТС) между странами. Белорусский лидер отдельно отметил, что не собирается «ни перед кем оправдываться» за поставки вооружений Баку (очевидно, что речь идёт о союзнике по блоку ОДКБ — Армении), так как это не запрещено никакими международными договорами и санкциями. Каков уровень ВТС между странами, каковы его перспективы и к чему оно ведёт в рамках региона и военного блока ОДКБ?

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белоруссия поставляет Азербайджану оружие в обмен на кредиты?

Началом реального военно-технического сотрудничества (ВТС) между Азербайджаном и Белоруссией стал 2005 год, когда Баку получил первые танки Т-72. С тех пор Минск отправил закавказской стране не менее 153 танков Т-72, 9 самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» калибра 203 мм, 30 буксируемых гаубиц Д-20 калибра 152 мм, 11 штурмовиков Су-25, два дивизиона зенитных ракетных комплексов «Бук-МБ», а также противотанковые ракетные комплексы «Скиф» украинско-белорусского производства (ОАО «Пеленг» поставляет систему наведения). Большая часть техники была советского производства и поставлялась с хранения, за исключением «Скифов» и модернизированных совместными усилиями Минска и Киева «Буков». Сделка с «Бук-МБ» оказалась не такой гладкой — в украинских комплектующих было выявлено много брака, который устранялся уже после принятия ЗРК на вооружение азербайджанской армии. Финансовые детали этих сделок неизвестны.

Помимо ВТС, Ильхам Алиев периодически «выручает» Александра Лукашенко кредитами, к примеру, это произошло в 2010 году, когда $200-миллионый азербайджанский кредит пошёл на погашение задолженности Минска перед «Газпромом».

Что касается ВТС Армении и Белоруссии, то оно было эпизодическим и очень небольшим — в 2007 году Ереван получил 10 122-мм буксируемых орудий Д-30.

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Закиром Гасановым

Азербайджан хочет приобрести псевдобелорусские РСЗО «Полонез»?

В 2016 году Армения продемонстрировала ряд современных российских вооружений в составе своих вооружённых сил, в том числе и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-Э».

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Сразу после этого и до сих пор в Азербайджане пытаются найти ответ на эту поставку — в СМИ были слухи и про пакистанские баллистические ракеты, и про израильские. Но ближе всего к реальности находится закупка тяжёлых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез». Несмотря на то, что эта система позиционируется Минском как собственная разработка, де-факто это китайская РСЗО A-200, установленная на шасси МЗКТ-7930 производства «Минского завода колёсных тягачей».

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Согласно официальным тактико-техническим характеристикам, система способна вести огонь на дальность до 200 км с круговым вероятным отклонением 50 метров. Насколько такая точность реализована в реальности, сказать сложно. По сравнению с «Искандером» дальность и точность, конечно, ниже, но и стоимость ракет также меньше. Но не стоит забывать и того факта, что армянские «Искандер-Э» являются фактором сдерживания — даже если у противника и есть, чем ответить, это не исключает поражения гидроэлектростанции (не плотины) в Мингечауре и нефтеналивного терминала в Баку.

Militarytimes.ru РСЗО «Полонез»

Белоруссия разрушает ОДКБ?

Как известно, Армения и Белоруссия, в отличие от Азербайджана, входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военный блок, реальным лидером которого является Россия. В отличие от того же Североатлантического альянса, каких-либо общих направлений работы в ОДКБ по факту не существует, да и реальная связь со всеми членами блока имеется только у России, а у остальных участников существует очень мало общих интересов, а уровень сотрудничества между, к примеру, Арменией и Таджикистаном, очень незначителен. Для тех же Белоруссии и Казахстана отношения с Азербайджаном намного приоритетнее, чем с Арменией, несмотря на то, что страны формально являются союзниками. Поставками же вооружения прямому противнику Армении Минск ещё больше расшатывает ОДКБ и делает блок бессмысленным. Правда, не стоит забывать, что и Россия поставила за последние годы огромное количество наступательного вооружения Азербайджану, что приводит к таким же последствиям, что и действия Белоруссии (которая может, ориентируясь на действия Москвы, поставлять оружие в Баку без всяких опасений). Фактически к сегодняшнему дню ОДКБ держится только за счёт льготных условий ВТС с Россией — как военный блок эта организация практически не существует.