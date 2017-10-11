Венгрия проводит впечатляющий мастер-класс по давлению на Киев и отстаиванию собственных интересов. За закон о тотальной украинизации школ Киев может получить европейские санкции, международное давление, венгерскую автономию на западе Украины и много чего еще.

Иван Шилов ИА REGNUM Мышь. Украина

Месяц назад Пётр Порошенко подписал поправки в закон об образовании. С 2020 года преподавание на любых языках, кроме украинского, запрещается. Закон написан ради борьбы с русским влиянием и ради выращивания новой, контролируемой «нации». Но пострадали от этого закона также венгры, румыны, поляки: на Украине не только русскоязычное большинство, но и многотысячные национальные меньшинства. Они не понимают, с какой стати их дети должны учиться не на родном языке, а на государственном. Этот закон, подобно героизации Бандеры, задел их за живое. И с майданом начали бороться всерьез.

В авангарде борьбы с нацистским законом встала Венгрия. В Будапеште сразу сказали, что Киев может попрощаться со своими фантазиями о членстве в ЕС. В МИД страны заявили, что будут блокировать все инициативы Киева и любое движение Украины к европейским структурам. А потом открыли сразу несколько антимайданных фронтов.

Вчера, во вторник, 10 октября, профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по инициативе Венгрии осудил украинский закон и указал Киеву на недопустимость языковой дискриминации. Пленарное заседание ПАСЕ по этому вопросу состоится сегодня, 11 октября, и исход, по всей видимости, будет тем же. Как максимум, ПАСЕ заставит Киев отменить закон, как минимум — явит миру неадекватную сущность майдана.

Майдан. Киев

Второй фронт, открытый Будапештом — встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС 16 октября, где тоже обсудят скандальный закон. Поскольку Украина, приняв такой закон, нарушает договоры с ЕС, то соглашение об ассоциации Украина — ЕС надо расторгнуть, полагают венгры. Кроме того, они предложат ввести против Украины торгово-экономические санкции. Ни о каком дальнейшем движении Киева в сторону ЕС в такой атмосфере не может быть и речи.

Третий фронт Будапешта — политический. В украинском МИД продолжают говорить, что Киев защищает Европу от русской чумы, и потому ЕС должен его поддерживать. В ответ на эту галиматью в Будапеште констатируют, что такой дискриминации венгров не было ни при Сталине, ни при Брежневе. Все ближе день, когда ЕС с подачи Венгрии осознает: смотреть нужно не на киевские слова, а на киевские дела, а киевские дела — это нацизм 2.0: искусственное выращивание злобного государства с помощью запретов на родные язык, культуру и память.

Четвертое направление атаки Будапешта — это Закарпатье, где и живут почти все венгры Украины (около 150 тысяч человек). Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник, 10 октября, совершил рабочую поездку в Ужгород, где встречался с директорами школ и общественниками. Те просили его не сбавлять давления на Киев, он согласился. От встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным Сийярто отказывался. И просил ему передать, что разговаривать нужно было до принятия закона, теперь же говорить не о чем. Ранее с аналогичной формулировкой депутаты венгерского парламента отказались встречаться с депутатами Рады.

Sergej Smirnov Вид на крыши. Мукачево. Закарпатье

Часть Закарпатья фактически является Венгрией, и все об этом знают. На чью сторону станут представители других национальностей региона, что предпочтут при выборе между хуторским нацизмом и европейской Венгрией — тоже вопрос риторический. И вот в Закарпатском областном совете и в Партии венгров Украины заговорили об автономии. De facto она есть, нужно оформить ее de jure.

Если Киев не принудят к адекватности, венгры установят собственные законы на той территории, которую считают своей и в которую ездят на рабочие встречи без всяких украинских министров. Их язык — и родной для них, и европейский, дети должны учить его и по законам природы, и по карьерной логике, а вот украинский им не нужен ни для того, ни для другого. Вслед за Будапештом своих прав аналогичным образом начнут добиваться поддерживающие Венгрию румыны и поляки. Распад страны ускорится.

Таким образом, в самом лучшем для Киева случае о сущности его режима будет заявлено прямо и открыто, причем не из Москвы, а в Брюсселе и Страсбурге. В западной части Украины убедятся, что с майданом им не по дороге, и продолжат курс на автономию, фактическую или формальную.

Неслучайно именно языковой вопрос стал точкой невозврата. Борьба с родным языком — это борьба с самой человеческой сущностью. Именно при обсуждении школьной темы в странах ЕС выяснили, что «евроустремления» майдана — это слова, а сущность его — выращивание политического уродца ценой борьбы с живыми людьми. Чем дольше и чем последовательнее будет идти эта борьба, тем быстрее Украина прекратит свое существование как в нынешнем облике, так и в нынешних границах.