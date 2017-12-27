Давно не было слышно новостей об ужасных случаях в стране, связанных с помешательством россиян на азартных играх, давно не проявляли чиновники своей заботы по сохранению наших семей и не тревожились по поводу доходов, утекающих в игорную сферу. То ли доходы у нас стали таких размеров, что не вызывают беспокойства, то ли играть перестали. А вот и не перестали! Предупреждаем сразу, здесь и сейчас мы не рассматриваем эту сферу с точки зрения нарушения морально-этических норм, тем более, что игорный бизнес разрешён в стране и те, кто работатет на этом рынке легально, не нарушает тоже этих норм, не завлекает в свои сети, используя все возможные источники рекламы. Мы будем говорить о правилах игры на этом рынке.

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4 октября 2006 года на фоне общих беспокойств от «беспредела одноруких бандитов» на встрече с лидерами парламентских фракций президент России Владимир Путин передал в Государственную думу предложения по законопроекту «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», суть которых состояла, особо подчеркнём — в укрупнении и концентрации игорного бизнеса в четырёх специальных игорных зонах. И дальше, как водится последние 70 лет, история пошла по кругу — «на местах» нахрапом приступили к исполнению наказа, как с кукурузой в 50-е годы — без учёта возможных особенностей развития территорий, инфраструктуры, ментальности российских граждан и мнения инвесторов, хотя инвесторы пытались возражать, да только к ним мало кто прислушался. Видимо, к своему предложению Владимир Путин лично должен был исследовать вопрос и прописать чиновникам чёткую инструкцию, как, что, где нужно или не нужно делать. Не забывается народная мудрость — хочешь сделать хорошо, сделай сам. И так по каждому вопросу в каждой сфере. Спрашивается, зачем тогда армия чиновников, которая, по подсчётам, уже превысила численность чиновничьего аппарата бывшего СССР? Так или иначе, 26 декабря 2006 года законопроект был принят, согласно которому, в России может быть четыре игорные зоны на территориях пяти регионов — по одной зоне в Алтайском, Приморском краях и Калининградской области и еще одна — на территории Краснодарского края и Ростовской области. Предполагалось в чистом поле возвести свои «сады», приносящие в бюджет страны немалые плоды. Прототипом стал Лас-Вегас, также созданный на «чистом месте». Инвесторы сначала как-то напряглись, поворчали, призадумались и поняли, что выхода другого и не остаётся. Либо инвестировать за рубежом или в соседних странах, либо в корне пересмотреть сферы инвестирования. Меж тем первым регионом, распознавшим в запрете пользу для развития своих территорий, стала Ростовская область, чуть позже — Краснодарский край. Обозначились границы первой федеральной зоны «Азов-сити» — по тысяче гектаров на каждой территории — Азовского района Донского края и Щербиновского района Кубани. Как говорится, без обид и по закону — у каждого субъекта не более одной игорной зоны. Традиционная борьба по объёмам собранного сельхозурожая и возведения жилья двух соседей-регионов тогда перенеслась и в сферу по созданию условий для инвесторов: региональные власти должны были подготовить территории для строительства азартных заведений, проложив необходимые коммуникации.

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Первыми успели краснодарцы. И по этой же причине инвестор из Казани — владелец компании «Роял Тайм Групп» стал первооткрывателем, запустившим в работу по новым правилам казино «Оракул». Состоялось сие событие в январе 2010 года. Несколькими месяцами спустя открылось и второе заведение местного инвестора Максима Смоленцева — казино «Шамбала».

Перегнать соседей по темпам обустройства территории властям Ростовской области не удалось, но попытки догнать их они продолжали — параллельно на её территории казанская компания «Пак-Экспресс» вела строительство другого казино под именем «Парус». Однако гордо реять «Парусу» не дали. В октябре того же 2010 года, когда компания завершила возведение шатра, вдруг появилась новая затея, озвученная депутатом Краснодарской госдумы — он внёс законопроект, предлагающий исключить Донской край из игорной зоны и заменить его Анапой. Так, депутат, который, как мы понимаем, не о себе печется, всё больше о народе, бросил первую карту на стол большой игры с высокими ставками.

Подождите-подождите, сказали донские власти и инвесторы:

«А как же одно из главных положений закона, о том, что на территории одного субъекта может быть создано не более одной игорной зоны. Если созданная игорная зона лежит в нескольких регионах, то на их территории не могут быть созданы другие игорные зоны. Ведь получается, что в Краснодарском крае их станет две».

Но ждать никто не стал. Как говорится, в большой семье кто успел, тот и съел. Законопроект прошёл сквозь все препятствия несогласных с возникшей несправедливостью со скоростью, которой могут позавидовать все инициативы, не сулящие таких, как «игорка», высоких прибылей, и в том же октябре того же 2010 года Госдума приняла закон. Ростовскую область, вложившую к тому моменту в совокупности с инвесторами порядка миллиарда рублей, исключили.

Government.ru Дмитрий Медведев

Тогдашний президент Дмитрий Медведев, возглавивший страну в 2008-м, подписал закон, тем самым, к слову, не только отменив, а исключив одну из важных норм закона, подписанного Владимиром Путиным в 2006 году, гласящую, что решение о ликвидации игорной зоны не может быть принято правительством РФ до истечения 10 лет с даты её создания (!). А ведь именно эта норма позволила инвесторам почувствовать себя уверенней, понять, что смогут окупить вложения. А вот её отмена явно поставила инвесторов в тупик, мол, не забывайте, новая метла метёт по-новому, что значит — инвестиции не стоит вкладывать в страну, раз с лёгкостью меняются законы.

Тогда инициаторы проекта, закона, подписанного Дмитрием Медведевым, припомнили Донскому краю его нерасторопность, мол, всё равно построить не успели, а в Краснодарском крае уже 2 казино работают. И как тут может возразить донская власть без аргументов, действительно же, «затянули». Кубанские коллеги попроворней оказались. Решений ещё не было, но в том же 2010 году на Сочинском инвестиционном форуме они уже презентовали «анапскую» альтернативу донской части — с рабочим наименованием «Золотые пески». Пытались втянуть в решение своих вопросов, Владимира Путина, бывшего на тот момент премьер-министром, а как иначе, ведь тогда от его имени можно решить много вопросов. Премьер, конечно, на стенд заглянул, но ни одобрений, ни поручений в аппарат Правительства не последовало.

«Прежде власти намерены посоветоваться с инвесторами, которые уже успели вложиться в «Азов-сити», — прокомментировал тогда его позицию пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Одним из авторов проекта был Александр Починок, в ту пору будучи сенатором, он рьяно поддерживал «анапских» лоббистов «Золотых песков».

«Проект зоны полностью готов, инвесторы определены. К детскому курорту Анапа это не имеет никакого отношения, расстояние между игорной зоной и детским курортом — около 50 километров, никакого транспортного сообщения нет, это абсолютно не связанные между собой территории», — с легкостью парировал сенатор Починок противников — депутатов, высказывающих опасения о близости «игорки» к детскому курорту.

Так вот оно в чём дело, решения по переносу всё так же нет, а инвесторы и их проект уже готовы? Ну да, так часто и бывает…

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И вот загадочный инвестор, о чьих интересах так пеклись кубанские чиновники, подключившие все доступные им политические связи, выходит из тени — торги на первый участок «Золотых песков» выигрывает ООО «Адаптас (Рус)», зарегистрированное в день объявления конкурса. Учредителем компании, по данным СПАРК, на тот момент являлся Евгений Горобец, ранее работавший в структурах администрации Краснодара и Краснодарского края.

«Думаю, конспирация вокруг реального инвестора была связана с репутационными рисками, а также с общим непониманием того, как игорный бизнес развивается в России. Эта ситуация выгодна как самому инвестору, который в любой момент может бросить либо перепродать проект вместе с самой компанией, так и руководству края, которое в любой момент сделает виноватым во всём не сопротивляющегося инвестора. Более того, формат крупной игорной зоны, в которой действуют десятки заведений, к сожалению, объективно никому не выгоден. Это ярко показала ситуация с «Азов-Сити» в кубанской ее части — в Щербиновском районе, где практически отсутствует какая-либо конкуренция, а получить разрешение на строительство третьего игорного заведения стало несбыточной мечтой. Есть очевидные признаки сращивания капитала и административного ресурса, а это никогда не позволит создать настоящую игорную зону. Кому надо — тому хватает и двух игорных заведений. Предполагаю, что перспектива проекта «Золотых песков» такая же: два-три «карманных» казино», — заявил тогда директор Ассоциации деятелей игорного бизнеса по ЮФО Николай Оганезов.

Бумеранг не заставил себя долго ждать. Наступает время олимпийских игр в Сочи. В кругу интересантов возникает новый персонаж, борьба с которым не под силу региональным чиновникам, даже при наличии своих «ручных» депутатов и федеральных должностных лиц. После завершения игр Герман Греф предложил уже свою идею — о переносе игорной зоны в целом — в Сочи. Понятно, что за этим предложением — своя экономическая подоплёка. Когда-то из неумелых рук братьев Билаловых, срывавших сроки по строительству объектов олимпийского курорта «Горки-Город» и получивших жесткий выговор от Владимира Путина, эти самые «Горки» перешли к Сбербанку, финансировавшему достройку провальных объектов.

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Так, Сбербанк стал обладателем ещё и самой крупной в Красной Поляне недвижимости, включая четыре пятизвездочных отеля общей стоимостью 80 млрд руб. Не нужно быть великим финансистом, чтобы понять, что деньги нужно «отбивать», и по прошествии олимпиады окупаемость может ой, как задержаться! Ведь турпоток пошёл на спад. Инвесторы опять насторожились. Уже и те, кто просто напролом и не стесняясь вели свою игру против азовской зоны.

«Когда-то лоббисты поправок об исключении донского края из игорной зоны и переноса ее в пригород Анапы на благовещенскую косу плохо поступили с ростовчанами, а теперь краснодарские инвесторы сами оказались в такой же ситуации, — развёл руками Николай Оганезов. — Но мы искренне сочувствуем коллегам и не испытываем никакого злорадства».

Путину идея Грефа вначале не понравилась, он заявлял, что:

«Сочи — центр семейного отдыха, а вокруг игорных зон «определенный контингент».

Но аргументы Грефа — мол, без «игорки» постолимпийский Сочи обречен на загнивание, сменили «гнев на милость» президента, и он дал поручение кубанским чиновникам проработать вопрос. Еще раз подчеркнем, проработать, что вовсе не означает с былым размахом — переделить опять все территории и быстренько принять очередной закон. Но по-другому, видно, служащие государства и не могут — проработали вопрос мгновенно, ведь на кону большие деньги.

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В апрельский проект закона, внесенного президентом в Госдуму, предполагающего создание ещё одной — пятой (!) игорной зоны в Крыму, шахматист Анатолий Карпов внёс, казалось бы, несущественную правку, касаемую Сочи: «новый «Лас-Вегас» не только открывается на территории олимпийских объектов, но и является единственной (!) возможной игорной зоной в Краснодарском крае». Что означало — «Азов-сити» должен уйти туда, откуда пришел, причем вместе с инвесторами. Депутаты, если верить стенограмме, не читали текст проекта и были уверены, что обсуждают исключительно Крым. Так и «пролетел» на ура законопроект, в котором не осталось места уже и краснодарской части «Азов-сити».

4 июля 2016 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», разрешившие создание игорных зон в Крыму и Сочи. А ведь Владимир Путин, напомню, заявил о необходимости проработки вопроса в июне. Получается, могут чиновники, когда хотят ‑ и горы свернуть, и президентом прикрыться, если нужно, и в сроки короткие уложиться.

В итоге по решению правительства России игорная зона «Азов-сити» в Щербиновском районе Краснодарского края ликвидируется до 31 декабря 2018 года, и вместо неё должна появиться новая игорная зона «Красная поляна» в Сочи.

А между тем все эти передряги пошли на пользу теневикам и соседним странам, предложившим себя «хороших» взамен как бы «плохой» России.

«Казино и игровые автоматы перекочевали в интернет и в подполье. Их бизнес стал еще более рентабельным, чем раньше, так как теперь они не платят налоги и через интернет еще больше расширили свою аудиторию, разместив сервер за границей и покрывая виртуальное поле России. По оценкам специалистов, подпольный рынок игорного бизнеса превышает объем рынка до введения запрета, — подчеркивает сегодня члена Совета первой саморегулируемой организации букмекеров России Николай Оганезов, — что касается потерянных доходов в бюджет, то если в 2007 году от плательщиков налога на игорный бизнес поступило 33,449 млрд рублей, в 2008-м — 27,812 млрд, то в 2009-м — 10,827 млрд (сокращение почти втрое из-за начала действия запрета на игорный бизнес вне отведенных специальных зона). Пик спада (более чем в 150 раз) приходится на 2010-й — 65,8 млн рублей».

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Сегодня «Азов-сити» имеет неприглядную картину, и даже несмотря на три работающих казино и несколько гостиниц двух резидентов — компании «Роял тайм групп» и «Шамбала». Дорог как не было, так и нет, и вряд ли уже будут. Всё замерло. Все выжидают новых потрясений. Но не сдаются духом. Во-первых, потому как вложенные деньги нужно окупить инвесторам. Ну, а властям… А что властям? Получат компенсации из федерального бюджета. Инвестор «Шамбалы» Максим Смоленцев активно борется, забрасывая письмами чиновников и просит отложить хотя бы момент ликвидации до 2019 года, пытаясь объяснить, что, несмотря на неприглядный вид, у зоны есть свои клиенты, так же как и прибыль, с которой платятся налоги, плюс в депрессивных районах края тысячи людей нашли себе применение.

«С момента запуска всех казино с 2010 года «Азов-сити» принес кубанскому бюджету почти миллиард рублей (921,9 млн руб.) в виде налога на игорный бизнес. При том что почти столько же регион вложил в подготовку площадки под строительство зоны. А если «Азов-сити» ликвидируют, то федеральному бюджету придется возместить инвесторам убытки, а это ни много ни мало — 14 миллиардов рублей», — объясняет чиновникам Смоленцев.

А воз и ныне там. Вот спрашивается, ну, если есть у них клиенты и есть желание развивать этот бизнес в рамках закона, ну и пусть себе развивают, в конце концов, инвестор сам оценивает риски своих проектов. Но «Красной поляне» конкуренты ни к чему. И тут Смоленцев возражал не раз, мол, у каждого свои клиенты будут, у «Азов-сити» — это жители соседних регионов — из Ростова, Ставрополя, республик Северного Кавказа, у «Красной поляны» — клиенты из Москвы и Питера. То ли напрочь краснополянские затейники не хотят конкурентов, желая работать даже с «худыми» кошельками игроманов, хотя ведь очевидно, что не наездятся они туда, а лучше спустятся в подполье. То ли денег им не жаль на компенсации выделять из федерального бюджета.

Вся эта история напоминает интрижки на предприятиях, когда его сотрудники вместо того, чтобы работать, «перетягивают» друг с друга «одеяло» и пытаются показать друг другу приближенность к «хозяину». Пока начальник занят общими вопросами, его сотрудники способны развалить систему. И чтобы избежать развала, директор предприятия вынужден отложить наиболее важные глобальные вопросы и взяться за разбор полетов, придуманных и созданных его сотрудниками проблем. Может быть, отсюда вытекает желание сменить чиновников, поменять губернаторов? Пока донские власти «бились» с краснодарскими, бюджет страны не пополнялся полноценно, и более того, через суды инвесторы истребовали свои закопанные в землю деньги. Откуда их берут — опять же из бюджета. А кубанский инвестор Смоленцев 6 октября 2017 года уже написал открытое письмо Путину, где жалуется на обман инвесторов, порушенные планы, и просит не ликвидировать «Азов-сити». Получается, что президент такой большой страны должен на некоторое время позабыть о кознях мировой арены и с глобальных проблем переключиться на, по сути, «бытовые козни», примерно как решать вопросы с «Прямой линии» о выплатах-невыплатах зарплат, расселения граждан из аварийных домов и т.п. Почему все, кто сталкивается с чиновниками, в итоге очень часто вынуждены обращаться лично к Путину? Чиновники, очнитесь! Зачем вы нам? Мы будем только рады, когда вас всех «перетряхнут».

(сс)Michael Marcovici Деньги

Не успели краснодарские чиновники, будем думать, не ради личной заинтересованности, а ради пополнения краевого бюджета «завершить» борьбу с инвесторами или расстановку акцентов в их среде, как тут поспевает свежая новость — игорная зона в Приморье не может найти новых инвесторов. Перенесенный с конца августа на конец сентября аукцион по продаже права на заключение договоров субаренды нескольких земельных участков, расположенных на территории интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) «Приморье», опять не состоялся — из-за отсутствия заявок.

Причина, как объясняет Оганезов — нежелание инвесторов вносить невозвратный платеж размером в сотни миллионов рублей за право заключения контракта:

«Требование организатора конкурса об уплате безвозвратной суммы на право заключения контракта помимо суммы задатка за участие в конкурсе является явным навязыванием дополнительных и кабальных условий контракта, не связанных непосредственно с предметом данной сделки. Надуманное оправдание о том, что региональные власти таким образом хотят обеспечить добросовестность будущего резидента игорной зоны, вызывает удивление. В России действует законодательство о защите инвестиций, а с таким подходом местных чиновников, решающих исключительно свои проблемы, можно потерять даже имеющихся и самых добросовестных инвесторов. У местных властей огромные возможности по контролю за исполнением инвестиционных обязательств, имеется судебный, правоохранительный аппарат, но чиновники хотят ничего не делать и ни за что не отвечать. Попробуйте сейчас получить 600 млн.руб. кредита под такое требование или под инвестпроект. Банки потребуют имущественный залог, в несколько раз превышающий сумму кредита, 12—15% комиссии и практически передачу управления юрлица кредитуемого под контроль банка с правом вето на любую операцию».

И ещё одна новость —правительство России в целях повышения доходов региональных бюджетов предлагает с 1 января 2018 года увеличить вдвое ставки налога на игорный бизнес, а в дальнейшем в 10 раз и уточняет, что индексирование не осуществлялось с 2004 года. И здесь опять эксперты заявляют — инициатива не продумана, и, в первую очередь, ударит по букмекерским конторам и тотализаторам, и ставить этот подвид бизнеса под один налог наравне с игровыми автоматами и казино совершенно неправильно.

«К сожалению, именно букмекерский бизнес становится трендом среди законодателей, и почти каждый должен внести свою законодательную инициативу по какому-нибудь запрету. Такое впечатление, что со всеми социальными проблемами законодатели справились и осталось в стране только одно зло — букмекерские конторы. В моем понимании, действующая редакция ФЗ-244 уже значительно устарела и не отвечает настоящим реалиям, значительно тормозит развитие легального сегмента игорного бизнеса, что является причиной сдерживания значительных налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Отраслевой закон и систему налогообложения различных сегментов игорного бизнеса надо кардинально менять», — подчёркивает Николай Оганезов.

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И напоследок всё же вопросы остаются, быть или не быть игорному бизнесу в России. Законом он не запрещен, а если так, то почему инвесторам не могут дать гарантий и предоставить понятных и прозрачных правил, при которых они легально смогут развивать свои проекты и пополнять бюджеты регионов и страны.

«К сожалению, сегодня в игорных зонах нет понятной и прозрачной системы по входу инвестора на рынок, — заключает Оганезов, — у тебя могут быть большие деньги, хорошая история компании, у тебя может быть отличная репутация и «чистый» опыт работы на этом рынке, но даже эти факторы не дают уверенности, что ты войдёшь на этот рынок, так как есть люди, которые, обладая чиновничьим лобби, пытаются создать отсутствие конкуренции на рынке. Именно монополия одного коммерческого субъекта позволяет чиновникам иметь абсолютное влияние на такого «монополиста», без их поддержки он сразу потеряет свои преимущества над остальными. Отсутствие конкуренции и поддержка чиновничьим аппаратом идёт на пользу конкретным «бизнесменам» и чиновникам, но никак не региону и не стране, отсутствие конкуренции не позволяет наполнять бюджеты и развивать бизнес».